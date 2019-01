Robert De Niro: los platos peruanos que probó durante su visita a nuestro país

Robert De Niro llegó en plan turista y se sentó a la mesa sin casi avisar. Ahora que la estrella de Hollywood nos ha mostrado su faceta más sibarita, te contamos qué probó en los restaurantes que visitó esta última semana en Lima y Cusco.

Como se sabe, el protagonista de "Taxi Driver" comió en los restaurantes Central, Maido e Isolina en Lima.

En Cusco, probó leche de tigre, tiradito y trucha subido preparado por James Berckemeyer, subidos al tren rumbo a Machu Picchu.

Tal parece que la ruta culinaria no terminó ahí. De Niro estuvo en Iquitos y seguramente degustó la comida selvática en los paseos que hizo por nuestra ciudad.

"La he pasado muy bien en Perú, y la comida ha sido excelente, realmente fenomenal. He intentado ir a cuanto he restaurante he podido. Animo a todos los cocineros peruanos ha seguir haciendo cosas geniales. Es realmente inspirador. He comido estupendo aquí. Gracias", dijo el actor en un video.