Desde el 2011, cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha creada por la Organización de las Naciones Unidas para concientizar sobre las valiosas contribuciones que las personas con discapacidad intelectual pueden brindar a la comunidad. Por ello, como parte de este día especial, Teatro la Plaza y Starbucks Perú se unieron para presentar ‘Elijo lo que quiero hacer’, una exposición fotográfica abierta que da a conocer las historias de sus colaboradores.

Bienestar El Comercio estuvo presente en la inauguración de ‘Elijo lo que quiero hacer’ en el Parque Alfredo Salazar en Miraflores, donde ya se están exponiendo las imágenes capturadas por Nicole Hurtado. En la apertura, estuvieron presentes los protagonistas de las fotografías: Ximena, Octavio, Paola, Jaime, Wilfredo y Diana. Ellos, día a día, nos muestran una realidad inspiradora que rompe los mitos y creencias alrededor de la empleabilidad con personas con Síndrome de Down en nuestro país.

“Con esta exposición fotográfica, queremos representar que las personas con Síndrome de Down tienen la capacidad de desempeñar la profesión o el oficio que quieran a través de su talento. En nuestro equipo, se han demostrado las habilidades y los talentos de personas que han logrado cumplir sus sueños. Con estas historias, buscamos que se eliminen prejuicios innecesarios en nuestra sociedad. Queremos felicitar a este equipo, no solo por ser parte de nuestra familia, sino porque son un ejemplo para la sociedad”, declaró Constantino Tanganeli, Gerente de unidad de negocios de Delosi S.A.

La ocasión reunió a múltiples personalidades que abogan por los derechos de las personas con Síndrome de Down en el Perú

La importancia del cromosoma extra en el teatro

La inauguración contó con la presencia de Chela de Ferrari, directora de Hamlet en el Teatro La Plaza. Esta obra es una versión libre del clásico dramático de Shakespeare, y, en esta ocasión, está protagonizada por talentosos actores con Síndrome de Down, quienes -algunos de ellos- están presentes en la exposición fotográfica. “Como directora, puedo asegurar que este es el elenco más interesante con el que he trabajado. He tenido la suerte de laborar con grandes actores y nunca he coincidido con un grupo tan responsable, generoso y divertido”, estableció.

La directora dramática resaltó la importancia de trabajar en la construcción de un mundo donde nadie se sienta excluido. “Miren a estos actores y díganme si no hay tanto por agradecer. No todos tienen la oportunidad que tenemos de trabajar con personas como ustedes, un verdadero privilegio. Tenemos mucho que celebrar, pues el mundo es un lugar más rico, completo e interesante porque existen personas con un cromosoma más”, añadió Ferrari.

En esta ocasión tan especial, pudimos conversar con Mónica Perea, directora del Centro Retos Atención a la Diversidad, quien se dedica a preparar a las personas con Síndrome de Down para insertarse en la sociedad y, para ello, formarse desde una edad temprana. “Debemos romper los mitos que hay sobre las personas con discapacidad. Es fundamental educar a la gente desde los colegios, llevar talleres de visibilización y que conozcan de lo que son capaces”, afirmó. La especialista resaltó que la palabra clave es ‘oportunidad’, pues los chicos deben tener acceso a experiencias laborales y, al igual que todos, un trabajo justo y digno. “Cada vez más empresas nos buscan para incluir a personas con Síndrome de Down en su staff, lo cual nos alegra muchísimo”, indicó.

“He sido testigo del trabajo duro que han hecho desde bebés. Cada día admiro más y más su perseverancia, entusiasmo y ganas de vivir. Me siento honrada y feliz de tenerlos en mi vida”, finalizó.

“Elijo lo que quiero hacer” es una exposición de Starbucks Perú y Teatro la Plaza, dos empresas que han acogido a jóvenes con Síndrome de Down en sus equipos. Gracias a esta iniciativa, se han podido visibilizar las historias de jóvenes como Ximena, Octavio, Paola, Jaime, Wilfredo y Diana, quienes, poco a poco, están logrando cumplir sus sueños. Como comunidad, esta muestra debe recordarnos una vez más que, si abrazamos la diversidad, sí se puede tener una sociedad más justa.