Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down. Acordate que si decís “mogólico”, ofendés. No es un insulto. Las personas con esa condición -un cromosoma extra- no son “especiales”, son tan diferentes como vos y como yo. La diversidad nos hace mejores. Con Luchi mandamos saludos. pic.twitter.com/d1eJnoR85k