Desde el 2011, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró al 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down. En este día, se busca concientizar sobre este trastorno genético, el cual se origina cuando, durante el embarazo, la división celular del feto produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21. Estos cromosomas determinan la funcionalidad cognitiva y del cuerpo del bebé durante el embarazo.

Aunque los avances diagnósticos han permitido mejorar las afecciones orgánicas de los pacientes con Síndrome de Down, el retraso psicomotor continúa siendo el factor más limitante para una persona con esta condición. Debido a que este trastorno no afecta a todos los pacientes por igual, no existe un tratamiento estándar. Por ello, es fundamental acudir con especialistas calificados para lograr avances positivos con el tiempo y lograr la máxima independencia de los pacientes en la sociedad.

Christiam Megue, Director de VitaNova, Centro de Terapia Integral de Rehabilitación Neurológica, resalta la importancia de la Terapia Integral de Rehabilitación desde la visión multidisciplinaria. Además, también hace hincapié en la importancia que representa el acompañamiento por parte de la familia o tutores. “Para generar un ambiente propicio en el que la persona se desenvuelva sin ningún tipo de desventaja en la sociedad, es necesario trabajar en una terapia multidisciplinaria integral que ayude al paciente desde los aspectos físicos, sensoriales, de lenguaje y funcionales”, señaló Megue.

La terapia física puede mejorar el tono y la fuerza muscular

Tipos de terapia

El Síndrome de Down afecta las capacidades físicas, motoras, cognitivas y emocionales. Por ende, trabajar de manera integral permitirá al niño acceder a una gama de programas y recursos especializados. Entre ellos, el especialista resaltó la importancia de las terapias de lenguaje, ocupacionales y físicas.

Terapia Física

Esta disciplina puede ayudar al niño con síndrome de Down a compensar sus limitaciones físicas. En especial, puede mejorar el tono y la fuerza muscular (hipotonía), los reflejos, el equilibrio, el desarrollo psicomotor, entre otras.

Terapia de Lenguaje

El acompañamiento con Terapia de Lenguaje en personas con Síndrome de Down aporta a que los pacientes mejoren sus habilidades para comunicarse, comprender el lenguaje y adquieran correctos patrones de succión, masticación y deglución de los alimentos.

Terapia Ocupacional

Un terapeuta ocupacional también es pieza clave en el acompañamiento de los niños con Síndrome de Down. Aparte de conseguir que sean más independientes y funcionales en la sociedad, los ayudará a poder desempeñarse de una mejor manera en sus actividades cotidianas de la vida diaria y sociales. Un terapeuta ocasional mejorará sus capacidad para comer, vestirse, escribir, hasta usar una computadora.

En la etapa secundaria, la Terapia Ocupacional podría ayudar a los adolescentes a identificar trabajos, carreras u oficios que se adapten a sus intereses y capacidades.

“Está comprobado que las características intelectuales y físicas de las personas con Síndrome de Down tienen un gran potencial de desarrollo y, por ende, de integración exitosa con la sociedad. Con ese objetivo, desde la época neonatal o de la lactancia precoz, los niños deben recibir terapias multidisciplinares en las que se aborden los distintos aspectos del desarrollo infantil”, concluyó Megue.