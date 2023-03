La salud oral es vital para mantener una buena salud en nuestro organismo y para que no afecte el riesgo de tener o si ya tenemos ciertas enfermedades como la diabetes, patologías cardiovasculares, Alzheimer, complicaciones en el embarazo, entre otras. Es por ello que el 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Salud Bucodental, para concienciar a las personas acerca de la importancia de mantener una buena salud bucal y promover hábitos saludables. Bienestar del Diario El Comercio conversó con el Dr. Claudio Peña, decano de la carrera de Estomatología de la Universidad Científica del Sur, quien nos explicó un poco más de su relación con las enfermedades más comunes en el mundo.

Según el experto, las enfermedades bucodentales más frecuentes en nuestro país son las caries dentales, la enfermedad periodontal, que es la enfermedad conocida como la enfermedad de las encías, y las maloclusiones, es decir, el mal posicionamiento de los dientes, en ese orden. La caries es más frecuente, es la número uno, su incidencia está alrededor del 90%; le sigue la periodontal con incidencia del 70% y finaliza la maloclusión con 60% de incidencia.

Relación entre las enfermedades bucales con las físicas

De las tres mencionadas, la enfermedad periodontal es la que más tiene influencia en las enfermedades físicas, según Peña.

“Hay diferentes estudios e investigaciones que ya hace un tiempo avalan la relación entre la diabetes o las patologías cardiovasculares con la enfermedad periodontal. En primer lugar, el problema con la periodontitis es que no genera síntomas, puede haber personas que la tienen y que no se enteran, no tienen mayor problema, y solo cuando entran en una fase aguda, donde la enfermedad ya está bastante avanzada y estabilizada, es donde tienen los síntomas. El paciente que sufre de la periodontitis va a tener un estado inflamatorio en todo su organismo, no solo en la boca. Y esa inflamación hace de que nuestro sistema inmunológico se active, cuando esto ocurre, empieza también a hacer daño a nuestro propio organismo”, explica el experto.

Asimismo, cuando tenemos alguna enfermedad a la boca, más una enfermedad cardiovascular, se produce una inflamación, la cual se mantuvo por mucho tiempo y que activaron estos mediadores inflamatorios en la sangre. Esto, sumándole el problema de la periodontitis, ya que es un problema de origen bacterial que está en nuestra boca y tiene diferentes cavidades que llegan a todo el cuerpo.

Luego, se crea una disfunción endotelial. Eso significa que la pared del vaso sanguíneo se comienza a debilitar y ya no tenemos arterias adecuadas que puedan nutrir, lo hace que se forme, en la pared del vaso sanguíneo, ateromas, lo que hace que no haya sangre. Eso hace que no llegue suficiente sangre al órgano y puede hacer que no se nutra como debe ser el corazón y cause un infarto miocardio.

4 recomendaciones para tener una adecuada higiene bucodental

El doctor Péña nos brinda algunas recomendaciones para tener una adecuada higiene bucodental y así evitar enfermedades.