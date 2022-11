La temporada de Navidad está a punto de iniciar. Por estas fechas comenzamos a desempolvar las cajas con los adornos de la temporada, hacemos el inventario de los objetos decorativos que renovaremos este año y, claro está, ir sondeando los niños acerca de lo que le van a pedir a “Santa Claus” este año.

Aunque la logística es importante para las fiestas, no hay que olvidar que la navidad es unión familiar; una forma divertida y acertada de juntar ambos conceptos es proponer una maratón de películas navideñas que puedan disfrutar grandes y chicos. Unas pijamas temáticas, algunas mantas y mucho pop corn, además de esta selección de largometrajes para todas las edades te ayudarán a crear memorias en tus hijos y a fortalecer los vínculos familiares. ¡Toma nota!

El Grinch

Un clásico de Disney que no puede faltar durante las fiestas. La cinta narra la historia de El Grinch, una pintoresca criatura que no le gusta navidad y desea terminar con la tradición en Villa Quien, su ex hogar. Mientras el personaje planifica su robo, se topará con una tierna pequeña pobladora que lo pondrá en aprietos y lo hará replantearse su visión sobre las festividades y la humanidad. Sin duda una producción que a tus hijos les va a encantar. Está disponible en Disney+

Mi pobre angelito

El pequeño Kevin McCallister no sabía que de iba a vivir la aventura de su vida estando únicamente en casa. Accidentalmente es olvidado por sus padres en vísperas de navidad luego que salieran apurados en rumbo a sus vacaciones. Ante esta situación, Kevin empieza a decorar su casa sin contar que dos malhechores asechaban su vivienda. Cuando se da cuenta empieza a idear un plan para salvar su casa y su navidad. La puedes encontrar en la plataforma de Disney+.

Los fantasmas de Scrooge

Ebenezer Scrooge era un millonario avaro, despreciativo y que maltrataba a su personal y al único pariente que le tenía consideración. Durante la nochebuena, el señor Scrooge es visitado por tres fantasmas de la Navidad pasada, quienes le darán un recorrido a través del pasado, el presente y el futuro. Después de esta experiencia, el hombre tendrá que tomar una decisión con respecto a su vida y su relación con el exterior. Mira la película en Disney+.

Santa Cláusula

Es nochebuena y Scott, un padre divorciado y su pequeño niño experimentan un hecho insólito que les cambiará la vida por completo: ven a Santa Claus caer en su tejado. En vista de lo ocurrido, Scott se convierte en Papá Noel cambiando por completo la visión que tenía de la navidad. También en Disney+.