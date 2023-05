La relación de una madre con su hija puede llegar a ser un pacto de complicidad, amistad y confidencialidad. No obstante, es fundamental cultivar ese vínculo desde una edad temprana para lograr fortalecer ese lazo. Por ello, Hogar&Familia conversó con cinco creadoras de contenido de maternidad, que a propósito de reunirse para conocer la nueva colección de muñecas de Disney, nos comparten sus secretos para cultivar una mejor relación con sus hijas.

A tan solo unos días del Día de la Madre, Claudia Saavedra, Lorena Gutierrez, Alejandra Pinedo, Jazmin Chura y Paula Mejía, un grupo de grandes madres, nos comentaron todo sobre su rutina y cómo, día a día, fortalecen el vínculo con sus pequeñas.

Volver a ser madre después de 10 años

Claudia Saavedra (@claudiasaavedragil) nos cuenta cómo fue su experiencia al aventurarse a ser mamá nuevamente después de diez años. Para ella, al tener dos hijas con un rango amplio de edad, el equilibrio siempre fue clave para poder mantener un buen vínculo con ambas. “Tengo dos hijas, una de 15 y otra de tan solo cinco añitos. Al ser de edades bastante distintas, sabía que no podía descuidar a ninguna por darle más atención a la otra. Por ello, desde antes de que nazca mi pequeña, fui hablándole a la mayor sobre la relación que debía mantener con su nueva hermana”, indicó.

De acuerdo con Claudia, en casos así, es de suma importancia involucrar a los hijos mayores en el nacimiento del bebé que está por llegar. “Cuando nació Arantza, siempre procuré que mi hija mayor fuera parte de nuestra nueva rutina. La llamaba para que me acompañe en los baños y me ayudaba haciendo las primeras papillas de Ara. Al llegar un nuevo bebé a casa, no podemos descuidar a los mayores, pues es un momento vital para ellos también”, enfatizó.

La blogger de maternidad resalta que, para ella, los momentos más importantes para que sus hijas puedan compartir e interactuar son las salidas al parque y las actividades recreativas. Según ella, estas experiencias les permiten relacionarse a través de los juegos y saber qué es lo que le gusta a la otra.

(Foto: Disney)

A través de su cuenta de Instagram, Claudia comparte su rutina y busca transmitirle a las madres que la edad entre hermanos no es un impedimento para que puedan congeniar y generar un vínculo. Ella sabía que, después de 10 años, la maternidad llegaría con nuevas experiencias, sobre todo como ‘jefa de familia’, pues su pareja falleció durante la pandemia. No obstante, es consciente de que, a pesar de los obstáculos, pudo salir adelante, pues siempre tuvo a sus hijas como su motivación principal.

Sobre fortalecer el lazo madre e hija, Claudia brindó algunos consejos para las mamás que se aventuran a este proceso por primera vez. En primer lugar, resaltó que la paciencia es esencial. “Al ser primeriza, siempre tendrás múltiples emociones y deberás aprender a manejarlas”, añadió.

Asimismo, hizo hincapié en que buscar ayuda está bien. “Mi mamá me ayudó muchísimo con mi primera hija y es algo que agradezco bastante. Además, por el lado de la ayuda profesional, hay muchas madres que pasan por ciertos desbalances emocionales después del parto. Por ende, quisiera decirles que necesitar apoyo de un especialista es algo totalmente normal y válido”, recalcó Claudia Saavedra.

Finalmente, desde su experiencia, resaltó lo importante que es disfrutar el proceso de la maternidad. “Aprendan de sus pequeños, lloren y fallen, pero siempre levantándose después. La maternidad es así, un camino de a pocos”, concluyó.

Escribir para transmitir

Lorena Gutierrez (@catayyoblog) nos cuenta cómo fue su experiencia al salir embarazada durante su último ciclo de universidad, donde se graduó en la carrera de Periodismo. “Para mí, mi hija también salió con su título de periodista”, comenta. Siendo fiel a su profesión, Lorena escribía constantemente, lo cual la motivó a crear su blog ‘Cata y yo’.

“En mi cuenta, comparto recomendaciones, mis experiencias al graduarme embarazada y documento cada etapa que vivo con Cata. Siempre me ha gustado que mi comunidad se emocione conmigo. Además, me encanta la buena vibra que siento entre mamás cuando interactúan en mis fotos y vídeos”, indicó la mamá bloggera.

(Foto: Disney)

De acuerdo con Lorena, para las mamás, es fundamental tener momentos clave durante el día para fortalecer el lazo madre e hija. “Para mí, el desayuno es la hora perfecta para estar con ella. Me ayuda a preparar sus comidas, conversamos y realizamos todo el proceso juntas. También, me encanta poder hablar con ella al llevarla y recogerla del colegio, incluso cantamos en el camino”, resaltó.

La creadora de ‘Cata y yo’ tiene muy claro los valores que busca cultivar en su hija. “Quiero criar una hija independiente, que sea ella misma y que sienta seguridad. Me encanta observar cómo Cata, poco a poco, se va convirtiendo en una niña aventurera, alegre, agradecida y dispuesta a apoyar a quien lo necesite”, agregó Lorena.

Para finalizar, Lorena Gutierrez nos brindó algunos consejos para las madres que, previo a la llegada de su bebé, aún no saben cómo crear este lazo madre e hija. “Les recomiendo que estén tranquilas y que confíen. Todo va a ir fluyendo e irá caminando para bien. Más bien, sientan emoción, pues tener una hija es tener una compañera”, concluyó.

La importancia de reconectar a pesar de los obstáculos

Alejandra Pinedo (@mividaalritmodemacarena) nos cuenta la realidad de un embarazo no tan feliz como el que podemos observar en la mayoría de personas. “Mi primera hijita falleció a los 8 meses de embarazo. Cinco meses después, me enteré de que tendría a Macarena. Debido a mi experiencia previa, mi embarazo fue muy desgastante y agotador emocionalmente. Me quedaron muchos miedos e inseguridades, pues, a pesar de la emoción, sentía que podía pasar lo mismo que con mi primer bebé”, resaltó.

Aún cuando, durante la gestación, Alejandra admite no haber generado mucho apego con Macarena en el vientre, ella recalca que todo fue diferente cuando nació. “Es verdad que me costó conectar con ella. Sin embargo, junto a su llegada, ella activó la parte protectora en mí y se convirtió en mi único objetivo”, afirmó.

(Foto: Disney)

Para fortalecer el vínculo con su hija, la creadora de ‘Mi vida al ritmo de Macarena’ reconoce la notoria ayuda que fue para ella contar con un apoyo psicológico. “Cuando falleció mi primera hija, me empezó a costar conectar con la gente. Era complicado expresar cariño. Además, cuando Macarena nació, volví a tomar terapia, pues no quería que mi experiencia previa me convirtiera en una madre extremista y sobreprotectora”, recalcó.

Para ella, un vínculo positivo se sostiene en múltiples aspectos. “Lo que más me gusta es que sea autónoma, que se sienta libre de tomar sus propias decisiones y que no tenga miedo a equivocarse. Quiero que ella sepa que está bien ser distinta, que no necesite la validación de los demás para hacer algo. Sobre todo, quiero que no obedezca lo que digan los demás porque sí, busco que cuestione lo que sucede a su alrededor y, en base a eso, sea libre de decidir”, enfatizó la madre.

Asimismo, para finalizar, hizo énfasis en que la complicidad es fundamental. “A pesar de ser distintas, siento que nos complementamos”, especificó. “También, creo que es importantísimo no invalidar las emociones de los niños. De esa manera, se sentirán cómodos expresándose ante nosotros. El apego seguro es fundamental”, concluyó.

La maternidad puede llegar de forma inesperada

Jazmin Chura (@jazminchura_) nos cuenta su experiencia como madre joven. “Salí embarazada en mi último año de colegio. Evidentemente no me lo esperaba, pero decidí seguir adelante y asumir mi responsabilidad”, indicó. En su caso, el embarazo le permitió conocer una parte de ella que no conocía.

Al ser madre joven, Jazmin es consciente de que, a esa edad, son muchos los miedos que pueden pasar por la cabeza de una futura mamá. Por ello, recalcó que es algo totalmente normal. “Yo siempre me preguntaba si en verdad lo haría bien. Sé que nadie es perfecto, pero yo estaba segura de que quería dar lo mejor de mí para ella”, añadió.

(Foto: Disney)

Como se mencionó previamente, Jazmin, con la llegada de Valentina, conoció un lado nuevo de ella. “Al día de hoy, hemos establecido una rutina, la cual tiene como base la comunicación. Por ejemplo, la televisión está prohibida en la hora de almuerzo, pues son los momentos que tenemos para conversar, al igual que al recogerla del colegio. Para mí, son esos tiempos los que debemos aprovechar para saber cómo estuvo su día y que ella sea consciente de que me interesa”, recalcó.

Con respecto a sus redes, Jazmin siempre tuvo como objetivo principal que las madres descubrieran con ella. Por su lado, las experiencias también eran nuevas, entonces podían aprender juntas. También, busca transmitirles seguridad. Según la influencer, es muy común que le lleguen mensajes de mamás jóvenes con muchísimo temor. Por ende, ella busca compartirles tranquilidad y aconsejarlas en base a su experiencia.

Al concluir, Jazmin resaltó que ella busca criar una niña alegre y amorosa. Además, quiere que Valentina no le tenga miedo a equivocarse, pues es algo completamente normal.

Enseñar con el ejemplo

Paula Mejía (@carryon.mom) es creadora de contenido, ama de casa, profesora de profesión y madre. “Tengo dos hijas, Camille de 5 años y Valeria de un añito. La vida me sorprendió con ellas, pues siempre quise tener hijas mujeres”, afirmó. En palabras de Paula, ella ve a sus hijas como niñas felices, libres, exploradoras, risueñas y muy traviesas.

Paula es consciente de que fortalecer el vínculo con sus dos pequeñas es una labor diaria. Por ello, recalcó que existen ciertas horas en su día a día que son de suma importancia para cultivar un lazo saludable con ellas. “Creo que podemos aprovechar todos los momentos del día, sobre todo para conversar. La comunicación es vital y podemos tenerla durante la hora del juego, la hora de la comida, los baños, al conducir y antes de acostarse”, agregó.

(Foto: Disney)

Para Paula, una de las aristas principales del vínculo que ha creado con sus hijas son los valores. “Siempre he buscado transmitir con el ejemplo. De nada vale hablar de valores si nosotras hacemos lo contrario. Quiero que mis hijas crezcan como personas responsables, respetuosas, empáticas, humildes y, más aún, seguras de sí mismas. Siempre busco que se sientan empoderadas desde una edad temprana”, enfatizó.

Asimismo, para concluir, resaltó que la confianza es imprescindible. “Ellas deben sentirse escuchadas y entendidas por nosotras”, finalizó Paula Mejía.

Las muñecas de princesas son de Mattel y la ropa temática que visten madres e hijas son de Disney.