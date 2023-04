Desde el mes de marzo, el país se está enfrentando a un golpe de lluvias, el cual continúa afectando a múltiples hogares a nivel nacional. Por ello, es fundamental recalcar la importancia de tomar las medidas correspondientes desde la edificación de una casa. Además, también es vital recordar qué acciones debemos tomar para prevenir los efectos negativos que pueden tener los cambios climáticos fuertes en nuestras viviendas.

Con ese objetivo, en Hogar&Familia El Comercio, nos comunicamos con Hernán Ortiz, gerente divisional del área comercial de Promart, quien enfatizó en ciertos puntos que debemos tomar en cuenta al momento de realizar la construcción de una vivienda. “Desde que construyes tu casa, empieza la prevención”, estableció el especialista.

Prevención desde la construcción

En palabras de Hernán Ortiz, la prevención inicia desde mucho antes de enterarnos que las lluvias se acercan. En esa línea, se deben tomar las precauciones necesarias desde la construcción de la vivienda. Por ejemplo, para el concreto que se utilice, existen ciertos productos que protegen la base de forma impermeable. Por ello, se deben tomar en cuenta estos factores al momento de la edificación y realizarlo de la mano de profesionales.

El experto hizo énfasis en que, previo a los desastres que puedan ocurrir, lo mejor es revisar siempre los techos y las paredes “Es común observar en nuestras casas pequeñas grietas o burbujas de pintura en nuestras paredes. En muchas ocasiones, las personas las dejan pasar o simplemente las pintan. Sin embargo, esas grietas pueden ser conductoras para que se humedezca la pared cuando se den lluvias fuertes”, agregó.

Para situaciones como la mencionada previamente, Ortiz recomendó el uso de selladores para cubrir estas grietas o brotes en las paredes. “Estas señales pueden nacer por las lluvias de lima y deben ser una llamada de alerta. Debemos, de la mano de un profesional, trabajar para cubrirlas de manera que no entre la humedad nuevamente”, añadió.

También, el gerente recalcó la importancia de las canaletas para proteger el techo de un hogar. “En Perú, sobre todo en Lima, hay poca cultura del uso de canaletas. En la sierra, sí las utilizan en la mayoría de las viviendas. En cambio, en la capital, las personas no preparan su casa de esta manera. Es vital saber que las canaletas permiten que el agua no se empoce y, así, evitar inundaciones”, informó.

Es importante darle un uso adecuado a los tomacorrientes y enchufes en casa para no generar cortocircuitos (Foto: Andina)

Solución según el presupuesto

“En Perú, tenemos demasiada diversidad de construcciones de distintos presupuestos”, indicó Ortiz. Por ello, no existe una solución universal, pues todo depende del presupuesto y tu tipo de construcción. No obstante, hay ciertos elementos que pueden adaptarse a cualquier hogar y no son tan costosos.

Las canaletas, por ejemplo, son una opción que no representa un costo tan elevado. Además, son fáciles de instalar. Asimismo, en las casas de material noble, el experto afirmó que, con el uso de selladores o impermeabilizantes, se podrá retener el agua en cualquier situación y, de esta manera, proteger las paredes de posibles inundaciones.

“Si hablamos de una casa de madera con techo de calamina, por ejemplo, se recomendaría cambiar la calamina luego de que se vea afectada. En nuestras tiendas, se venden mucho las mangas plásticas cuando hay lluvias, pues las utilizan para proteger los techos de este material. Cada uno puede encontrar soluciones según su bolsillo”, señaló.

El agua como conductor de electricidad

“En el Perú, tenemos la costumbre de construir sin planificar. Al no ser una construcción continua, esa desorganización hace que haya conexiones donde no deberían. Por eso, en múltiples casas se pueden observar cables expuestos, lo cual representa un problema, pues no son aptos para estar en la intemperie”, especificó Ortiz.

Cuando hay un problema ocasionado por una lluvia fuerte, si tu vivienda está expuesta a un cortocircuito, este va a saltar. En Lima, casi todos los hogares utilizan llave térmica, la cual se baja automáticamente en caso de peligro. En cambio, en las casas que no cuentan con esta herramienta, el fusible puede volar y, si no se soluciona rápido, puede suceder repetidas veces. Por ende, se debe encontrar el origen del cortocircuito lo antes posible.

Para analizar si nuestro hogar está expuesto a un cortocircuito, podemos prestar atención a ciertas señales. Por ejemplo, en caso un tomacorriente se mueva o esté flojo, puede significar que está mal instalado. “Cuando hay un problema de lluvias, eso es lo primero que va a saltar”, indicó.

En esa línea, el especialista recalcó lo esencial que es utilizar los múltiples o ‘extensiones’ tomando en cuenta los cuidados correspondientes. “Tenemos la costumbre de utilizar un múltiple y, en cada enchufe, poner tres más. Debemos ser conscientes de que un toma corriente está hecho para un solo enchufe, pues soporta un número limitado de amperes. Si lo superamos, es posible que la sobrecarga genere un cortocircuito”, estableció.

Cabe acentuar que no todos los múltiples son extensiones de calidad. Por ejemplo, un cable mellizo no te protege de nada. La extensión debe ser un cable vulcanizado y reencauchado, pues le brinda al cable una protección extra. “El cable mellizo se vende mucho en el mercado informal, pues suporta poco amperaje”, aclaró el especialista de Promart.

Para concluir, Hernan Ortiz resaltó dos puntos de suma importancia en caso de emergencia por lluvias. En primer lugar, al momento de iniciar la posible inundación, se debe apagar la llave general de la luz y cerrar la bomba de gas. “También, es imprescindible tener una mochila de emergencia según las necesidades de cada familia. En múltiples centro, como Promart, tenemos a su disposición mochilas básicas”, finalizó.