Un accidente de tránsito se reportó esta mañana en la cuadra 8 de la Av. Alfonso Ugarte, frente al hospital Arzobispo Loayza, en Cercado de Lima. Un conductor habría impactado contra otro auto, que terminó chocando con la berma de la vía.

En declaraciones a Tv Perú Noticias, Gerson Iparraguirre, copiloto de una de las unidades involucradas, señaló que su amigo Jorge Infante -quien manejaba el carro- iba tomado, por lo que pidió disculpas públicas.

“La verdad es que estoy empilado. He tomado unas chelas. Sí, yo le dije a él no tomes chelas, toma Four, que es lo más saludable y te puede durar toda la noche”, señaló. “Yo le dije sabes qué, toma un Four Loko. Estábamos yendo a Pueblo Libre, por donde yo vivo. Pido disculpas. Mi amigo Jorge Infante se animó mucho en ir a la reunión que estaba haciendo en mi casa y estábamos ahí tomando, bailando”, añadió.

Joven ebrio relata cómo su amigo chocó en avenida Alfonso Ugarte

En otro momento, señaló que la culpa del accidente no la tendría su amigo, pues en el auto también iban otras dos personas más. “La culpa no la tiene mi amigo, sino la compañera que ha estado bailando en el carro. Él se distrajo. Íbamos cuatro personas”.

“Estaba animado, un poco extasiado. Le distrajo y fue que nos chocamos. Como verán tengo un corte y me he golpeado. Lo que pasa es que es irresponsable, se fue a tomar un caldo de gallina. Yo voy a hablar con él, igual disculpas”, puntualizó.

