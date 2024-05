La esposa de Carlos Enrique Flores Revollar (32), el operario de planta que falleció tras la explosión del grifo Primax en el distrito de Villa María del Triunfo, reveló que anteriormente su pareja grabó y le envío un video, donde había una fuga de gas en las tuberías de dicho establecimiento.

Para RPP Noticias, Carolina Margarita Calle Cuenca indicó que las imágenes están en Facebook. “Había una fuga y se subió para arreglarla. Recuerdo que me dijo ‘Chola te voy a enviar un video para que veas, pero no te asustes’, y vi todo eso y me asuste. Yo le decía a él que se cambie de trabajo, que se cambie a administrador, que se estaba exponiendo ahí, pero me decía que era para ganar experiencia”.

Calle Cuenca, incluso, le dijo a su cónyuge, que “no le importaba” si lo mandaban a provincia, con tal que no arriesgue su vida. “Siempre ha estado allí ante una emergencia, siempre ha priorizado su trabajo”, resaltó.

Precisó que junto a un abogado y la familia de él, se reunirán con la empresa dueña del grifo, Grupo GESA, quien aseguró que se hará responsable por todos los daños.

¿Qué pasó en VMT?

Una fuerte explosión se produjo ayer a las 4:50 de esta tarde en un grifo, ubicado en el cruce de Atocongo con Pachacútec. Esto generó pánico entre vecinos y transeúntes, que temieron por su vida.

El Ministerio de Salud (Minsa) precisó que las unidades del SAMU llegaron hasta el lugar de los hechos para atender a las más de 40 personas afectadas.