La llegada de Juan Luis Guerra a nuestro país generó inmensas emociones entre sus fans. Las entradas para su concierto se agotaron a tan sólo días del anuncio de su gira. Tras los numerosos pedidos en las redes sociales por parte de los usuarios que suplicaban por verlo, el cantautor dominicano aceptó habilitar una segunda fecha. Este 23 de noviembre se realizará el siguiente evento.

Sin embargo, durante esta noche, en la cual se llevó a cabo el primer concierto, las redes sociales han sido una fuente de críticas hacia el evento. Según denunciaron diversos usuarios, el espacio del Arena Perú, donde se realizó el concierto, no se dio a basto para acomodar al gran número de asistentes.

Los fans, indignados y asustados, declararon a través de diferentes plataformas que no hubo espacio para moverse. Incluso, mencionaron que algunas personas sufrieron problemas de asfixia. El segundo concierto también tiene previsto realizarse en Arena Perú, a las 9 p.m.

La aglomeración durante el concierto de Juan Luis Guerra generó quejas y críticas por parte de los presentes.

Excesivo aforo en el concierto

“En el concierto de Juan Luis Guerra de esta noche hay un gran riesgo de desgracia por una venta exagerada de entradas. Los servicios están colapsados y la gente sigue entrando…”, mencionó un asistente a través de su cuenta en Twitter. La publicación se realizó a las 9:29 p.m., casi 30 minutos tras el inicio del concierto.

En el concierto de Juan Luis Guerra de esta noche hay un gran riesgo de desgracia por una venta exagerada de entradas. Los servicios están colapsados y la gente sigue entrando... pic.twitter.com/ozUN2D18Re — Lenin Quevedo (@Lenin_Quevedo) November 23, 2022

Poco después, a las 9:47 p.m., otro usuario también reportó la aglomeración y denunció la sobreventa de entradas para el concierto.

Concierto de Juan Luis guerra en arena Perú sobre vendido no se puede entrar @teleticketperu @RPPNoticias una bomba de tiempo en arena Perú @Carlos_Bruce pic.twitter.com/DyClG0qSn7 — Henry Wertheimer (@hwertheimer) November 23, 2022

Los videos capturados durante el evento revelan aglomeraciones en las diferentes zonas del evento musical, incluso en la zona VIP. A pesar que en el fondo se escuchan las famosas canciones de Juan Luis Guerra, el material gráfico muestra una multitud estática, incapaz de moverse al ritmo del género tropical.

Durante el primer concierto de Juan Luis Guerra en Lima, múltiples asistentes se quejaron de la aglomeración y sobreventa de entradas. Según indicaron, hay personas con muestras de asfixia.

Una asistente también mostró su indignación a través de Twitter, expresando que las personas en la zona VIP estaban en riesgo. “Se ha superado el aforo de manera excesiva. No se puede ni caminar. Mi hermana se cayó de la falta de aire”, escribió.

El concierto de @JuanLuisGuerra pone en riesgo a miles de personas en la zona VIP. Se ha superado el aforo de manera excesiva. No se puede ni caminar. Mi hermana se cayo d la falta de aire. Pésima organización de #teleticket @teleticketperu hagan algo!!! Antes q más gente desmay — Ursula Silva (@UrsulaPeru) November 23, 2022

Una historia que se repite en varios conciertos

Mario Casaretto, jefe departamental de Lima Centro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) reveló a El Comercio que durante el concierto de Coldplay, en el Estadio Nacional, fueron 75 los asistentes atendidos que presentaron desvanecimiento, pérdida de aire, entre otros efectos de la asfixia.

Casaretto también explicó que el promedio de atenciones de este tipo, en los conciertos realizados durante los últimos meses, oscila entre los 60 y 70 casos.

Problemas para ingresar

Cientos de fans no pudieron ingresar al concierto de Juan Luis Guerra. / Lenin Tadeo / @photo.gec

El Comercio pudo constatar que a las afueras de la Arena Perú, cientos de personas no pudieron ingresar al concierto. Efectivos policiales resguardaron los exteriores del evento, de la mano con personal de seguridad privada. Una asistente comentó que, a pesar de haber conseguido su entrada a través de Teleticket, no pudo ingresar al evento. Adicionalmente, explicó que no recibía respuesta por parte del personal presente en las puertas de acceso a Arena Perú.