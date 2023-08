Desde este lunes 14, inicia una marcha blanca de tres meses en las 26 estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima para el ingreso de bicicletas plegables (no eléctricas ni con motor de combustión). Esta medida consolida el transporte intermodal en los 4 principales sistemas de transporte formal de Lima y Callao: el tren eléctrico, Metropolitano, alimentadores y corredores complementarios.

Las bicicletas plegables son vehículos de dos ruedas que pueden doblarse y obtener un tamaño más compacto gracias a la bisagra en su cuadro (el ‘chasís’ de la bicicleta).

Octavio Zegarra, cofundador de la tienda La Bicicletería y representante de Cicloaxión, colectivo de ciclistas urbanos de Lima, describe los beneficios de ‘las plegables’ en comparación a las bicicletas tradicionales: “Están pensadas para una buena experiencia de uso en la ciudad gracias a su tamaño compacto y sus componentes: tienen llantas delgadas y no usan amortiguación, que hace pesada a una bicicleta. Además, solo necesitan un espacio reducido para almacenarse. Pueden caber en un departamento sin inconvenientes”.

El Comercio hizo un recorrido con una bicicleta plegable en diferentes distritos de la capital para comprobar que se cumple con permitir su uso en el tren eléctrico, Metropolitano, alimentadores y corredores complementarios.

Las 'bicis' plegables también viajarán en la Línea 1

Las bicicletas plegables son ideales como medio de transporte para llegar al trabajo o a un centro de estudios. Asimismo, debido a que ocupan poco espacio, pueden llevarse en el transporte público formal de la capital.

Las bicicletas plegables son las más compactas y prácticas para transportarlas por la ciudad. Foto: Diana Marcelo | GEC / NUCLEO-FOTOGRAFIA > DIANA MARCELO

Para ingresar con una ‘plegable’ al Metro de Lima, esta no debe exceder las siguientes medidas: máximo aro 20″, 73,5 cm. de alto, 80 cm. de largo y 40cm de ancho . “Antes de ingresar a los andenes del tren eléctrico, los usuarios deben medir su bicicleta plegable en el nuevo medidor habilitado con las dimensiones permitidas. De detectarse que no cumple con las medidas requeridas, no se permitirá su ingreso”, informó la Línea 1 a este Diario.

El ingreso de las bicicletas plegables a las estaciones de la Línea 1 estará permitido durante todo el día y debe trasladarse por las escaleras fijas o el ascensor de la estación, no por las escaleras eléctricas. Asimismo, durante el viaje en el tren eléctrico, la bicicleta debe mantenerse plegada. De acuerdo con la Línea 1, el espacio que ocupará una bicicleta plegable representaría aproximadamente a dos usuarios a bordo del tren.

Por otra parte, la Línea 1 estima que entre 35,000 a 50,000 personas viajarán con una bicicleta plegable durante la marcha blanca.

Indicaciones para el ingreso y uso de bicicletas plegables en el tren eléctrico. Foto: Línea 1.

Transporte intermodal: un paso adelante para el tránsito en la capital

Gracias a la marcha blanca para el ingreso de bicicletas plegables en la Línea 1, se consolida el transporte intermodal en Lima y Callao. Este consiste en combinar más de un medio de transporte cuando nos toca realizar un recorrido de larga distancia . Por lo tanto, los viajes cortos —por ejemplo, desde casa a una estación de la Línea 1 o el Metropolitano— pueden hacerse en una bicicleta plegable y los viajes largos, en un bus o en el tren eléctrico.

“Algunos pueden reclamar que la bicicleta plegable ocupa el espacio de otro pasajero. Sin embargo, debemos pensar en su beneficio a nivel global para el tránsito de la ciudad. Llegar directamente a una estación o a nuestro destino con una ‘plegable’ significa un mototaxi y un carro menos en las calles, y una persona menos en la cola del bus que tomamos para ir a casa o al trabajo”, explica Mauricio Zegarra, cofundador de La Bicicletería.

En los buses del Metropolitano y las rutas alimentadoras, las bicicletas plegables pueden usarse de 9 a. m a 4 p. m., el horario con menor cantidad de usuarios. Ocupan el espacio de una persona .

Viajando con una 'bici' plegable en el alimentador amarillo del Metropolitano. Foto: Diana Marcelo | GEC / NUCLEO-FOTOGRAFIA > DIANA MARCELO

Dos bicicletas plegables ocupan menos espacio que una silla de ruedas en el Metropolitano. Foto: César Campos | GEC

Las ‘bicis plegables’ también pueden llevarse en los corredores complementarios (azul, rojo, y morado) de 9 a. m a 4 p. m.

Viajando con una 'bici' plegable en el corredor rojo por la avenida Javier Prado. Foto: Diana Marcelo | GEC / NUCLEO-FOTOGRAFIA > DIANA MARCELO

Expertos en movilidad sostenible afirman que la intermodalidad, aplicada en los 4 principales sistemas de transporte formal, amplía el ‘radio de atención’ de cada estación.

“Pensemos en un peatón promedio que tiene disposición de caminar 10 minutos para llegar a la estación más cercana. En ese tiempo puede recorrer a pie 800 metros (5 km/h). Pero si le das facilidades para ir en bicicleta, el radio de acción del Metropolitano se amplía a 3.200 metros para los pasajeros que pueden pedalear esos 10 minutos”, sostiene Octavio Zegarra.

El transporte intermodal también permite ahorrar hasta 200 soles al mes al reducir la necesidad de usar colectivos o mototaxis para viajes cortos, según Mauricio Zegarra.

Tarea pendiente: viajes con bicicleta y más 'biciparqueaderos'

Permitir el ingreso de las bicicletas plegables a la Línea 1 es una buena noticia para mejorar el tránsito de Lima a través del transporte intermodal. Sin embargo, queda pendiente permitir los viajes con bicicletas tradicionales en los transportes formales, como ocurre en otros países de nuestra región y el mundo.

Por ejemplo, en el transporte subterráneos de Buenos Aires, más conocido como ‘el Subte’, los ciudadanos pueden transportar sus bicicletas y scooters en el primer y último coche de cada tren.

En relación con este tema, el único sistema de transporte formal de la capital que cuenta con ‘biciparquederos’ es el Metropolitano. Aun así, solo tres paradas cuentan con estacionamientos para bicicletas: Naranjal (120), Matellini (95) y Plaza de Flores (32). Los usuarios puedan usar estas instalaciones desde las 5:30 a.m. hasta las 10:30 p.m. todos los días de la semana.

Cabe resaltar que los ‘biciparqueadores’ del Metropolitano cuentan con módulos de reparación para bicicleta.