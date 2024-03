Entre las 10 a.m. y 11 a.m. de ayer, la campaña #NoTePases de El Comercio recorrió la Av. Brasil y la Av. Abancay y registró las placas de 42 vehículos de las seis empresas de transporte convencional que cubrieron las cuatro rutas del corredor morado. El resultado: 22 unidades tenían una larga lista de papeletas acumuladas . Otras registraban el SOAT o la revisión técnica caducadas.

El resultado refleja por sí mismo que la desaparición de los corredores de las calles limeñas significaría un retroceso a la reforma de transporte y daría luz verde a la impunidad e informalidad.

Peligro sobre ruedas

En la Av. Brasil , este Diario captó a 20 vehículos. 10 de ellos tienen papeletas pendientes de pago según el sistema del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

1 D9K885 - Empresa Próceres Propietaria: Sandra García Sumina 43 papeletas acumuladas 21 faltas Muy graves : M04 (4), M40, M18, N56 (9), N01 (2), N14 (2)

: M04 (4), M40, M18, Faltas graves: G57 (2), G19 (3), G11 (3), G56, G04, G41, G08, N61 (3), N33

Faltas leves: L07 (2), N67 (4), N63, N45 Soles en deuda: S/49.599,82 SOAT: vencido 2 CSJ775 - Empresa Próceres Propietaria: Nicole Siguel Condori 11 papeletas acumuladas 2 faltas Muy graves : M40, N14

: M40, Faltas graves: G19, G41

Faltas leves: L01 (2), L07 (2), L04, N45, N43 Soles en deuda: S/2.476 SOAT: vencido 3 BBY854 - Consorcio Roma Propietario: María Avendaño Abad 1 papeleta acumulada Falta grave: G56 4 A9H769 - Consorcio Roma Propietaria: José Cubas y Lucy Vergara 1 papeletas acumuladas: Falta leves: L07 SOAT: vencido 5 AMS928 - Empresa Huáscar Propietaria: Artemio Coaquira 1 papeleta acumulada: 1 Falta Muy Grave: N56 6 D5C782 - Empresa Huáscar Propietario: Transportes Huáscar S.A 2 papeletas acumuladas: 2 Faltas Muy graves: N56 7 B3B758 - Consorcio Roma Propietario: Samuel López Porras 5 papeletas acumuladas 2 Falta Muy grave: M17, N56

Faltas graves: G02, N28

Faltas leves: L01 8 AMH885 - Empresa Huáscar Propietario: Domingo Cusihuamán y Agueda Quispe 2 papeletas acumuladas: 2 Faltas Muy graves: N14 y N02 9 AXQ835 - Empresa Huáscar Propietario: Leonardo Caro y Muriyana Saturno 2 papeletas acumuladas: 2 Faltas graves: G47 y G28 10 A50747 - Roma Propietario: Francisco Soria 1 papeleta acumuladas Falta leve: L01

Uno de los casos más llamativos que encontró El Comercio es el vehículo de placa D9K-885 de la empresa Próceres, que circuló por la Av. Brasil. Su propietaria es Sandra García Sumina, de acuerdo con el servicio de consulta vehicular de la Sunarp.

Esta coaster registra 43 papeletas colocadas desde el 2014 hasta enero de este año a diferentes conductores. 21 de estas faltas son muy graves . 6 de ellas fueron colocadas bajo el código de infracciones del reglamento nacional de tránsito y 9 fueron registradas de acuerdo a la tabla de infracciones y sanciones de la Ordenanza N° 1599.

En esa línea, adeuda S/49.599,82 por estas faltas y tiene el Soat vencido desde el 2018 conforme al registro de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg). Por si fuera poco, el vehículo fue fabricado en 1997, por lo que supera el tiempo de vida útil de un bus de transporte público

Otro caso indignante es el vehículo de placa C2J-775, que también pertenece a la empresa Próceres y fue captado por este Diario en la Av. Brasil. La unidad, propiedad de Nicole Siguel Condori, tiene 11 papeletas colocadas a más de un chofer. El vehículo registra 2 faltas muy graves, pues el conductor Juan Carlos Valenzuela fue sancionado por conducir con la licencia de conducir vencida. La coaster adeuda S/2.476 por las infracciones. Además, su SOAT venció el 2019.

Por su parte, el vehículo de placa D5C-782 de la empresa Transporte Huáscar registra 2 multas muy graves debido a que los conductores infractores no se identificaron ni permitieron las acciones de control y fiscalización de la autoridad administrativa. Por tal motivo, la placa adeuda S/1,334.

En la Av. Abancay , El Comercio registró a 22 vehículos, de los cuales 12 tienen infracciones pendientes de pago.

1 F4D918 - Empresa Luis Banchero Rossi Propietario: Alejandro Puma Rivera 5 papeletas acumuladas 2 faltas Muy graves : N23 y N13

: N23 y N13 Faltas grave: G56

Faltas leves: L01, L07 Soles en deuda: S/1.835,38 2 D5E703 - Empresa Huáscar Propietario: Jimmy Siancas Olivares 3 papeletas acumuladas 2 faltas Muy graves : N56

: N56 Faltas grave: N61 Soat: vencido 3 AJT932 - Empresa Virgen de Fátima S. A. Propietario: Victorious Inmobiliaria S.A. 3 papeletas acumuladas 3 faltas Muy graves: N56 (3) 4 A8P737 - Empresa Luis Banchero Rossi Propietario: : Empresa de transportes Luis Banchero Rossi S.A. 2 papeletas acumuladas: 1 falta Muy grave : N56

: N56 1 falta grave: G02 Revisión técnica: vencida 5 A2A720 - Empresa Virgen de Fátima Propietario: Alejandro Puma Rivera 2 papeletas acumuladas 2 faltas Muy graves: N56 y N14 Soat: vencido 6 C2E782 - Empresa Huáscar Propietario: José Quispe Concha y Severina Zevallos Revilla 1 papeleta acumulada 1 falta Muy grave: N56 7 AUV845 - Empresa Huáscar Propietario: Transportes Huascar S.A. 1 papeleta acumulada: 1 falta Muy grave: N56 8 BEB753 - Empresa Huáscar Propietario: Transportes Huascar S.A. 2 papeletas acumuladas: 2 faltas graves: G11 y G02 9 ASN900 - Consorcio Roma Propietario: Maribel Salcedo Pariona y Cosby Trinidad Jaco 2 papeletas acumuladas: 1 falta Muy graves : N56

: N56 1 falta leve: 41 10 D3I704 - Empresa Virgen de Fátima Propietario: Marco Rojas Rojas 1 Papeleta asociada a la placa: 1 Falta Muy grave: N56 11 A7Y787 - Empresa Virgen de Fátima Propietaria: Julia López Huamán 1 papeleta acumulada Falta leve: L01 12 C9S763 - Empresa Huáscar Propietario: Ruperto Puma Vargas 1 papeleta acumulada Falta leve: L01

El bus de placa F4D-918 de la empresa Luis Banchero Rossi, propiedad de Alejandro Puma Rivera, tiene 5 papeletas, 2 de ellas por faltas muy graves . El bus adeuda S/1.835,38 por estas faltas.

Así también, se observó al bus de placa D5E-703 de la línea Huáscar. Su propietario es Jimmy Siancas Olivares. El vehículo tiene 3 papeletas: 2 por faltas muy graves y 1 grave. La unidad adeuda S/1.344 y su SOAT está vencido desde el 2018.

Asimismo, el bus de placa AJT-932 de la Empresa Virgen de Fátima tiene 3 papeletas por faltas muy graves debido a que los diferentes choferes obstruyeron las labores de fiscalización. Por ello, esta unidad, propiedad de Victorious Inmobiliaria S.A., registra una deuda de S/1.989.

El Comercio también captó al bus de placa A2A-720 de la misma empresa, que tiene 2 papeletas por faltas muy graves, r ecogiendo pasajeros en la mitad de la Av. Abancay .

Recoger pasajeros en medio de la pista supone una infracción de tránsito. FOTO: Julio Reaño/ @photo.gec / JULIO REAÑO

Desorientación, molestias e inseguridad para los usuarios

Decenas de ciudadanos de San Juan de Lurigancho llegaron como cada mañana al paradero del corredor morado a la altura de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima. Grande fue la sorpresa de muchos al enterarse en ese instante que este servicio había dejado de operar . De inmediato, abordaron a los orientadores de ATU para preguntarles qué bus debían tomar para llegar a su destino.

Los usuarios formaron largas colas en el paradero a la altura de la estación Bayóvar de la Línea 1. FOTOS: Julio Reaño/ @photo.gec / JULIO REAÑO

“Siempre tomo la 404 de ida y vuelta a mi trabajo en la [cuadra] 18 de la Brasil, pagando S/2.50. Los buses de la Roma me llevan, pero están pasando repletos y me van a cobrar un sol más. Cuando van llenos, te pueden sacar la cartera o el celular. En el corredor me siento más segura”, declaró a El Comercio Vilma Rodríguez, quien permaneció 30 minutos en el paradero hasta subirse a un vehículo de la empresa Roma.

Por su parte, Olga Medina, quien utilizaba la línea 405 del corredor morado para llegar a su trabajo en San Isidro, indicó que prefería viajar en un colectivo , pues no confiaba en llegar a tiempo a su centro de labores tomando un bus. Además, Sandro Cáceres manifestó su molestia debido a que, a diferencia de la ruta 405 del corredor morado, ninguno de los vehículos de transporte regular habilitados por la ATU llegaba al cruce de las avenidas México con Manco Cápac, donde trabaja.

A las 7 de la mañana, mientras peleaban por subirse a los buses y coasters atiborrados, los usuarios observaron sorprendidos que los 152 buses del corredor morado pasaban vacíos por la Av. Wiesse. Lejos de recoger pasajeros, las unidades se dirigían en caravana hacia la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), donde los representantes de este servicio buscaron reunirse con el titular de esta cartera, Raúl Pérez Reyes.

Los buses del corredor morado partieron desde Jicamarca hasta la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). FOTOS: Julio Reaño/ @photo.gec / JULIO REAÑO

Paralización del corredor morado podría terminar hoy

Tras sostener una reunión con el viceministro de Transportes, Ismael Sutta Soto, Gerardo Hermoza, representante del corredor morado, sostuvo que “existe una predisposición del Ejecutivo” para pagar la deuda de más de 300 millones de soles a las empresas concesionarias para evitar su quiebra.

No obstante, para terminar con la paralización de los buses del corredor morado, Hermoza sostuvo que es necesaria una reunión con Raúl Pérez Reyes, ministro de Transportes. Esto se llevará a cabo hoy a las 10:30 a.m .

Los buses del corredor morado se estacionaron frente a la sede del MTC. FOTOS: Julio Reaño/ @photo.gec / JULIO REAÑO

“Queremos presentar tres condiciones al ministro para revertir esta medida. Necesitamos mejoras operativas para el servicio del corredor morado. Por ejemplo, que se respete el carril exclusivo e incrementar labor de fiscalización electrónica mediante las cámaras de la ATU. Pedimos también que un nuevo cronograma de pagos de la deuda con su marco normativo respectivo”, explicó Hermoza a El Comercio.

“En paralelo a estos requisitos, pedimos que el gobierno vea la presentación de un proyecto de Ley para crear las condiciones legales y económicas que aseguren la sostenibilidad financiera del sistema de los corredores complementarios”, agregó.