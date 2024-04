La violencia se ha trasladado a los centros educativos, prueba de ello es que nuevamente se reportó una agresión entre escolares, esta vez en el Cercado de Lima.

Un grupo de estudiantes de la institución Argentina atacó brutalmente a una adolescente a la salida del colegio. Las escolares la golpearon en el rostro y hasta le jalaron de los cabellos. La víctima logró escapar, pero solo por unos minutos, ya que cuadras más abajo otra menor de edad la interceptó y volvió a pegar.

La terrible escena solo paró cuando agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar. Los testigos, en lugar de auxiliar a la agraviada, grabaron los hechos y los subieron a las redes sociales.

La menor de edad, junto a su madre, se acercaron al centro educativo, que está en plena avenida Alfonso Ugarte, para denunciar la agresión, pero grande fue su sorpresa cuando no recibieron el apoyo de las autoridades estudiantiles .

“Dicen que tienen que proteger a los estudiantes, no importa si son vándalos o no. Me dicen que solo pueden revisar las mochilas si se les agarra en flagrancia. El día de hoy, las niñas han vuelto a buscar a mi hija para acabar lo que habían empezado ”, señaló una indignada madre a América Noticias.

Más adelante, la progenitora hizo una importante revelación. Según detalló, la madre de una de las escolares también estaría detrás de la agresión.

Cercado de Lima: Escolar fue golpeada brutalmente por compañeras de colegio

“ Las niñas han sido lideradas por la mamá de una de ellas . A la señora se le ve que también le pone la mano en la cabeza de mi hija, quien tiene ocho chinchones. Están fomentando el bullying”, añadió la madre de familia.

En tanto, se conoció que la víctima terminó con varias heridas en los labios. También fue al dentista porque le rompieron un diente.