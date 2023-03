Familiares de Leydi, una joven venezolana, de 20 años, que desde hace tres meses se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Arzobispo Loayza tras sacarse una muela en una clínica dental en Chorrillos, reclaman y denuncian que hasta la fecha no encuentran responsables.

La hermana de la agraviada señaló para ATV que ellos no sabían que la clínica Kiru Dent no contaba con los permisos correspondientes. Indicaron que Leydi acudió por varias recomendaciones.

“Mi hermana vino con una radiografía panorámica a esta clínica a extraerse la tercera molar izquierda. Ellos le extraen la muela, sigue el proceso normal, la medicación y al siguiente día empieza a hincharse, pero no solo se hincha el lado izquierdo donde le sacaron la muela, sino que también se hincha el lado derecho”, indicó,

Agregó que notificó a los doctores, sin embargo, les dijeron que esta era una “reacción normal”.

“Tenían que sacarle las dos muelas, la del lado derecho y del izquierdo. Pero el problema de fondo era del lado derecho, empezó a hincharse y no podía tragar. El pecho sentía que se iba a partir. Yo la saqué de emergencia a una posta y el doctor me dijo que era una infección lo que tenía y debía llevarla con los odontólogos”, sostuvo.

A la fecha, el gasto por la atención médica de Leydi es de 30 mil soles.

“Los primeros días yo les comuniqué, ellos sabían que estaba en UCI, que estaba bastante mal. Les pedí varias veces la historia clínica porque en el hospital Loayza me la han pedido porque quieren saber qué es lo que le han hecho (a mi hermana). No me respondían, se les mandé notarialmente y desde el momento en que les llegó la carta no me volvieron a responder”, precisó.