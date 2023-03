Una madre de familia y su hijo resultaron heridos luego que un balcón les cayó encima cuando estaban caminando por las calles del distrito de Santa Anita.

La mujer identificada como Gisela López y su hijo se encontraban comprando en la tienda de su vecina, de repente, sintieron un golpe. “Siento que algo me cae y me caigo al piso. Lo vi boca abajo y no importaba que estaba llena de sangre, solo sacarlo debajo de los escombros y abrazarlo, porque también toda su cara estaba llena de sangre”, contó a América Noticias

Ambos fueron trasladados a un hospital de la zona donde le colocaron 20 puntos en la cabeza mientras que el menor permanece internado en observación. Gisela denuncia que los dueños de la casa no los ayudaron y no se han hecho responsable de los gastos médicos.

Santa Anita: Madre e hijo heridos tras caerles balcón de vivienda encima

Al ser confrontados, los dueños de la vivienda dijeron que la estructura cedió por las lluvias y que asumirán la responsabilidad de lo ocurrido.

Gisela López exige apoyo ya que es maestra y madre soltera de tres menores, teme que ella y su hijo queden con secuelas por los golpes.