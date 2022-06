Un bloque de concreto instalado en la mitad de la pista fue lo último que vio Renzo Giner, periodista de El Comercio y motociclista, la noche del 20 de mayo. El accidente ocurrió en el jirón río Lurín de Cieneguilla a la altura del puente Libertad.

Se trata de una vía de doble sentido en una de las zonas menos iluminadas de Cieneguilla. Ahí han decidido poner tres bloques de cemento en la mitad de la pista, estos no tienen señalización antes, ni nada que avise que están ahí. El punto exacto es el que está en este mapa:

Hay bloques en ambos sentidos de la pista a la altura del puente peatonal. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > VIOLETA AYASTA

“Me encuentro de repente con un rompemuelle, bajo la velocidad y paso sin problemas. Luego avanzo y mi moto impacta frontalmente contra este bloque. Yo no tengo muy claro como me golpee, pero lo que asumo es que salí volando contra el bloque, me golpee el pecho, la barbilla y me desmayé”, contó Renzo Giner sobre su accidente.

Renzo comenta a El Comercio cómo sucedió el accidente.

Además, explicó cómo es la zona: “Es una vía de doble sentido, un solo carril, totalmente oscuro. Hay postes de luz, pero no estaban prendidos. La primera alerta que yo tuve fue esa: que oscuro está esto. Lo que encuentras ahí es este primer rompemuelle y luego este gran bloque de cemento al medio de carril, dos metros más allá otro más. Al lado de la vía hay desmontes, no hay ninguna señal ni un cono ni una banda reflectante que avise que te puedes encontrar eso en el camino”.

Los carros tienen que cruzar al carril contrario para pasar los bloques. / Hugo Perez

Explicación de cómo es la vía donde tuvo el accidente.

El coronel PNP (R) Franklin Barreto, ex jefe de investigación de accidentes de tránsito, explicó a El Comercio que no hay ninguna lógica detrás de haber puesto estos bloques de cemento. Además, indicó que el reglamento prohibe poner en la calzada o acera elementos que impiden la libre circulación y este bloque es un elemento físico que impide que un vehículo siga transitando.

El periodista, que ese día conducía en calidad de ciudadano, ha regresado a la comisaría de Cieneguilla unas dos veces para dejar evidencia de lo sucedido y constatar lo que pasó. Ahora, busca que se encuentre a un responsable. Giner aseguró que va a seguir un proceso civil contra la municipalidad de Cieneguilla.

A pesar del trámite, Renzo tomará acciones contra el municipio responsable.

En esa línea, Barreto sostuvo que: “Esa es una responsabilidad directa de la autoridad que gestiona el tránsito. Aparentemente eso [lugar donde fue el accidente] es una vía urbana y dependería de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pero la municipalidad distrital también tendría parte de responsabilidad en esto porque está dentro de su jurisdicción”.