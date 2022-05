En una entrevista realizada hace dos días, José Buleje Guillén, gerente de la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima (Emape), declaró a El Comercio que el recién inaugurado paso a desnivel del óvalo Monitor Huáscar no es una obra aislada, sino que forma parte de un plan vial más amplio para la Av. Javier Prado.

Esta iniciativa, dijo, incluye la construcción de dos viaductos más: uno a la altura de la Av. Los Frutales y otro en el cruce con la Av. La Molina. “Con ese corredor vial que se estaría logrando, el tránsito será mucho más ligero”, afirmó. Sin embargo, especialistas consultados por este Diario dudaron de la eficacia de este proyecto.

“¿Qué soluciona la construcción de viaductos en las avenidas Los Frutales y La Molina, cuando el problema está yendo hacia San Isidro? Aumentaría el tráfico porque se verían más colas de vehículos. Esto podría mejorar el ingreso a La Molina y Ate, que se da en la noche. Pero el tráfico de la mañana no lo cura nadie”, sostuvo Andrés Sotil, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú CD Lima.

El especialista recalcó que este proyecto está enfocado en el transporte privado; por lo tanto, no sería adecuado, pues la Javier Prado ya no tiene la capacidad para atender la demanda de autos particulares. La comuna de Lima no ha facilitado información a este Diario sobre costos, estudios y plazos para estos nuevos viaductos.

Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas, manifestó que una de las principales problemáticas de la Javier Prado es que prioriza el transporte privado sobre el transporte público, y si eso sigue así, esta vía colapsaría de forma permanente.

“Se ha priorizado en la Javier Prado el flujo de vehículos y no el de personas. Lo opuesto pasa en la Vía Expresa de Paseo de la República, donde vemos al Metropolitano avanzar rápidamente con una importante cantidad de pasajeros”, comentó.

“El costo total de los tres viaductos debe rondar los S/300 millones, y aliviaría tres kilómetros de congestión. El costo estimado de un Metropolitano, sin incluir sus estaciones subterráneas, debe rondar los S/600 millones, y resolvería cerca de 20 kilómetros de transporte”, calcula.

El especialista también opinó que en la medida que aumente el número de autos particulares en la Javier Prado, el transporte público será cada vez más lento, lo que puede hacer que más personas opten por sistemas de transporte informal, como los taxis colectivos.

Para Luis Quispe Candia, presidente de la organización Luz Ámbar, el viaducto en el óvalo Monitor era una medida necesaria, “no había otra opción” para dar fluidez a esta zona. Sin embargo, no está seguro sobre la eficacia de construir más ‘by-pass’. El especialista planteó que debe priorizarse el desarrollo de un túnel en el cerro Centinela, que sale desde La Molina hasta la Av. Primavera.