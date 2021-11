La pandemia no solo puso en evidencia la urgente necesidad de mejorar el sistema de salud, sino también que sin agua potable y baños seguros no es posible garantizar la reducción de contagios. Sin embargo, se estima que en Perú una de cada cuatro personas que no cuenta con saneamiento básico. ¿Qué hacer para cambiar esta realidad?

De esto se trató la mesa digital “Día Mundial del Baño: Soluciones para el saneamiento básico en Perú” realizado el último viernes en el Facebook Live de El Comercio, que contó con la participación de Gisela Murrugarra, directora de Water for People Perú, ONG que gestiona proyectos para proveer acceso al agua limpia, baños apropiados y educación en salud e higiene a algunas de las comunidades más vulnerables del país y de todo Latinoamérica; y Segundo Perez, gerente de Marketing de SUAVE en Kimberly-Clark Perú, que impulsa el programa global de saneamiento ‘Baños Cambian Vidas’ para contribuir con la construcción y rehabilitación de servicios de saneamiento en comunidades vulnerables del país.

Para Murrugarra, el principal problema de no tener servicios de saneamiento básicos es la afectación a la calidad de vida y salud de poblaciones vulnerables, especialmente en pandemia cuando el lavado de manos es fundamental para evitar contagios.

“Uno de cada cuatro peruanos no accede a servicios de saneamiento básico y casi la mitad de la población no dispone de saneamiento que consideremos digno y seguro. Eso es monetizado es una pérdida 250 millones de dólares por año y viene asociado a enfermedades gastrointestinales y problemas de malnutrición. Un 15% de nuestra población todavía tiene prácticas de defecación al aire libre porque no tiene un baño en casa o cerca a ella”, explicó.

Una iniciativa para mejorar esta situación es Baños Cambian Vidas, que busca apoyar y mejorar la vida de 1,168 peruanos mediante la construcción y rehabilitación de 26 sistemas de agua en 18 comunidades vulnerables del país. Este proyecto, en asociación con WFP, tiene seis años en el país y ha beneficiado a más de 13,000 peruanos a la fecha.

“Sabemos que 80 millones de latinoamericanos, dos veces y media la población del Perú, no tiene acceso a saneamiento básico. En el caso del Perú, entre el 30 y 40% de habitantes no tiene acceso a un correcto aseo personal. En función a eso nos preguntábamos cómo podemos ayudar. Desde ahí para Suave, parte de Kimberly-Clark Perú, surgió la idea de Baños Cambian Vidas como búsqueda de un ícono que nos permita visibilizar el acceso a la higiene”, agregó Perez.

Durante el 2020 el programa logró beneficiar a más de 4,000 peruanos en el distrito de Cascas, en La Libertad. Según Murrugarra, algunas actividades consistieron en el acompañamiento y asistencia técnica en la construcción de baños, asistencia técnica a los gobiernos regionales para una planificación adecuada de asignación de recursos, la reducción de prácticas de defecación al aire libre y trabajo en cambio de prácticas.

MIRA LA TRANSMISIÓN AQUÍ