Ha pasado ya un mes y medio desde ese aviso y la situación de los corredores sigue siendo crítica, pese a los anuncios de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de ciertos cambios y la voluntad del nuevo presidente de la institución, José Aguilar, quien asumió el cargo el 13 de mayo.

En un informe previo, El Comercio informó que para el primer semestre de este año se debería tener mejoras significativas en fiscalización de rutas, infraestructura vial, reducción de taxis colectivos e impacto económico. De no lograrse, los corredores dejarían de operar el 30 de junio.

Sin embargo, Gerardo Hermoza, gerente de la junta de operadores del corredor morado, indicó a este Diario que “hemos cerrado la tercera semana [de la nueva gestión] y estamos estancados”. Agregó que “no ha habido ninguna mejora operacional, recién se ha nombrado al director de fiscalización. Estamos prácticamente en un congelador ahora”.

Entre los acuerdos a los que deberían llegar la ATU y los corredores, resaltan:

1 Firma de adendas Se realizarían mejoras operacionales y se daría estabilidad financiera a los corredores. Mediante estas se pide que se les pague de acuerdo a la fórmula de pago que figuran en el contrato. 2 Restablecimiento del equilibrio económico Se debe abonar montos de 1,5 millones de soles a favor del corredor rojo y 8,5 millones de soles a favor del corredor amarillo. Además, le correspondería a los corredores morado y azul montos de compensación tras verse afectados durante todo el periodo de protestas, que restringió la circulación de las unidades principalmente en las avenidas Abancay, Tacna y Garcilaso, vías que forman parte de su ruta. 3 Fiscalización del transporte informal La ATU, junto con la Policía y Municipalidad Metropolitana de Lima, deben tomar medidas de control y fiscalización para limitar el transporte informal o taxis colectivos y garantizar una mayor rapidez de los corredores y mayor cantidad de pasajeros. Actualmente los corredores tienen una competencia desleal con este tipo de transporte. 4 Mejoras en la infraestructura vial Los operadores de los corredores han pedido que las vías por donde transitan los buses, así como los paraderos de sus rutas, mejoren su estado. 5 Mejoras en el flujo de tránsito Permitir un mayor flujo de circulación de buses de los corredores y evitar que estas unidades, que llevan entre 40 a 60 personas, se atasquen en el tráfico mucho tiempo. Esto también incluye el retiro de rutas tradicionales de ciertas vías, así como hacer y respetar los carriles exclusivos en las avenidas donde sea posible.

Hasta la fecha, los tres operadores se han reunido entre tres y cuatro veces con el nuevo presidente de ATU. El Comercio conversó con ellos para saber cuál es la situación y cuáles son los avances. Por su parte, la autoridad, pese a las diversas solicitudes, no aceptó la entrevista.

Corredor morado

Los operadores del corredor morado son quienes han puesto una fecha límite más estricta para el cese de operaciones. Gerardo Hermoza explicó que no ha habido una mejora operacional desde que Aguilar asumió el cargo. En esa línea, el 15 de junio presentarán su plan de suspensión de operaciones para finalizar el 30 de junio .

Sobre la reunión que tuvieron la semana pasada con ATU, dijo: “puntos reales que se hayan tocado, con resultados tangibles: ninguno. Eso es lo que nos preocupa”. Agregó que todos los puntos están estancados, aunque ya hay un nuevo director de fiscalización, Ronald Iván Leon Barranzuela, y una de operaciones, Jessyca Chávez.

Para el corredor morado los puntos principales que se deben trabajar son: voluntad de firmar adendas, fiscalización de transporte informal y respetar el carril exclusivo para buses.

En cuanto a las adendas, explicó que están pidiendo que se les pague de acuerdo a la fórmula pactada en el contrato. “Esa fórmula de pago nunca se ha cumplido. Por ejemplo, yo debería cobrar 100 soles, pero me pagan 70 y me dicen que los otros 30 quedan como deuda del sistema, un sistema que nunca nos paga”, dijo.

Actualmente la deuda del sistema es de S/ 372 millones con todos los corredores.

Recordemos que el corredor morado cuenta con cuatro líneas que van desde San Juan de Lurigancho hasta Magdalena (404), San Isidro (405 y 409) y Cercado de Lima (412). Algunas de sus rutas principales incluyen la av. Mariátegui, Canto Grande, Las Flores, Abancay, Wiesse, Próceres, Brasil, etc.

Corredor azul

En cuanto al corredor azul, Luis Morán, representante legal de Consorcio Transporte Arequipa S.A., empresa operadora de dicha línea, indicó los cuatro puntos más importantes para su ruta: fiscalización de transporte informal, retiro de rutas, reconocimiento de los costos y restablecimiento del equilibrio económico y aumento de pasajes en el corredor azul y rojo.

“De esto, lo que han comenzado, de manera tímida, es el tema de la fiscalización”, indicó Morán. Aseguró que en la ruta del corredor azul “sí han comenzado. No está estructurado, faltan cosas, pero se ha empezado a ver en el corredor azul algunos operativos al día. Antes no venía ninguno ”.

En cuanto al recorte de rutas y restablecimiento del equilibrio económico, ATU todavía está evaluando. Sobre la subida del pasaje, les han dado una respuesta negativa. Además, Morán indicó que la deuda que tiene el sistema la deberían ir pagando de manera proporcional; solo con el corredor azul son unos S/ 50 millones.

Por último, afirmó que, si las condiciones no cambian, no se sube el precio y no hay más pasajeros para el corredor, desde el 30 de junio no pueden seguir operando .

El corredor azul cuenta con seis rutas que van desde el Rímac a Barranco (301) y Miraflores (305 y 336), San Juan de Lurigancho a Miraflores (303), Mónaco hasta Acho (370) y Las Lomas hasta Amancaes (371). Gran parte de esta ruta va por la av. Arequipa, una vía con alta presencia de informales que actúan mediante mafias.

Además… Ataque a conductor del corredor azul Mediante un comunicado de prensa, se informó que un conductor de la ruta 371 fue atacado por colectiveros informales que rondan las inmediaciones del condominio Las Lomas del Rímac. "Nuestro colaborador fue golpeado cerca del paradero en donde brinda servicios, como consecuencia de ello sufrió un desmayo y se encuentra siendo atendido", publicaron.

Corredor rojo

Para los operadores del corredor rojo los puntos indispensables en los acuerdos son: la fiscalización, el retiro de rutas, restablecimiento del equilibrio económico y ajuste tarifario de 10 céntimos, comentó Ángel Mendoza, representante de los corredores rojo y amarillo.

Además, expresó que se han reunido con el nuevo director de fiscalización para impulsar este trabajo frente a la informalidad, así como con la encargada de la dirección de operaciones con quienes se está ejecutando el retiro de las rutas convencionales en vías que se sobreponen a la ruta del corredor rojo.

Agregó que está pendiente la respuesta sobre el restablecimiento del equilibrio económico y la subida de la tarifa de 10 céntimos. Las adendas para los corredores rojo, azul y morado están en evaluación. Parte de esta adenda, explicó Mendoza, es para que se pueda modificar la tarifa, algo que ahora los operadores no pueden hacer.

“Vemos que en un contrato autosostenible, donde si bien nosotros como concesionarios hemos asumido el riesgo de la demanda, no hemos asumido otros riesgos que se han generado al día de hoy, como es la intangibilidad de las vías, fiscalización de informalidad, racionalización de rutas que no se han ejecutado como debería. Esas son obligaciones del concedente. Como no ha cumplido, se tiene menos ingresos en el sistema, como hay menos ingresos, y es un contrato autosostenible, se debe subir la tarifa; pero como hay bandas tarifarias, no podemos subir más”, explicó.

Parte de la ruta del corredor rojo se encuentra con fiscalización de ATU. (Foto: Britanie Arroyo) / GESAC > BRITANIE ARROYO

Afirmó que lo ideal no es subir las tarifas, pero si el Estado no cumple sus obligaciones, no queda de otra opción para que este contrato sea sostenible.

Por último, sostuvo que tienen confianza en que el nuevo presidente de ATU y la ministra de transportes cumplan dichos compromisos para no tener que suspender operaciones. “Se nos ha manifestado la semana pasada en la reunión que los pendientes se cumplirían el 15 de junio; si no el gran perdedor sería la ciudadanía”, expresó.

El corredor rojo tiene actualmente las rutas 201 del Óvalo de La Perla a Ate (201), de Pachacámac a San Miguel (204), de San Miguel a La Molina (206) y de San Miguel hacia Ate (209).