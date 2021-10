Pese a los reiterados esfuerzos realizados por el Minsa para estimar la llegada y el impacto de una eventual tercera ola de COVID-19 en el país, el inicio de este evento sigue siendo incierto. La última aproximación anunciada por el ministerio, dada a fines de septiembre durante la primera gira del Gobierno a Estados Unidos, señalaba que el rebrote de contagios de la enfermedad se daría “entre los próximos 15 a 20 días”. Anteriormente había proyectado como punto de partida la tercera semana de ese mes.

Sin embargo, los plazos se han cumplido y -afortunadamente- los indicadores de alerta de la pandemia aún no muestran ningún aumento; sino que continúan en niveles mínimos. Por ejemplo, durante la última semana se observa un promedio de 30 decesos diarios por coronavirus, cifra estadísticamente similar al inicio de la pandemia, a fines de marzo del 2020.

La tendencia a la baja también se refleja en las variables de transmisión. La positividad de pruebas moleculares se mantiene en menos de 3% pese a que se hacen un promedio de 11 mil test de este tipo, poco más de la mitad de lo alcanzado en abril durante el momento más crítico de la segunda ola (20 mil pruebas moleculares). Por otro lado, durante la última semana se han registrado en promedio unos 800 casos nuevos diarios, menos del 10% de lo observado en el peor momento de la segunda ola [ver infografía]

Posibles causas

¿Por qué aún no se presenta un repunte en la transmisión del virus? Para el epidemiólogo César Cárcamo, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el descenso sostenido de la epidemia está marcado por la alta seroprevalencia, que vendría protegiendo a la población del impacto de la variante delta, así como por el avance de la vacunación.

“Para la tercera ola tendría que llegar una nueva variante para la cual la infección previa, con las variantes que hemos tenido, ya no nos proteja. Delta ha llegado hace varios meses y no la está produciendo; está estancada. Puede haber una inmunidad cruzada, de modo que quienes se han infectado con lambda [responsable de la segunda ola] o vacunado se infecten con delta con muy poca frecuencia. No sabemos si viene o no una nueva ola, pero hay que estar preparados”, explica.

En esto coincide Eden Galán-Rodas, vocero del Colegio Médico del Perú, quien recomienda acelerar la inmunización reduciendo las brechas en adultos y jóvenes para evitar rebrotes.

“En muchos hogares ya hay un 80% a 90% de vacunados, eso ya genera una inmunidad dentro de las familias. También se ve una disminución en la protección de las vacunas desde el sexto o octavo mes y por eso debe aplicarse dosis de refuerzo a personal altamente expuesto o de riesgo. El virus sigue mutando, por eso debemos llegar al 80% de cobertura. El Minsa debe insistir en no bajar la guardia, necesitamos mejorar el primer nivel de atención”, anota.