El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer la historia de dos hombres que enfrentaron al dengue, enfermedad transmitida por el zancudo Aedes aegypti. Se trata de Ronaldo Rojas y Jonathan Victorio, quienes resaltan la importancia de la prevención y la detección temprana.

De acuerdo a sus testimonios, Rojas vive en Carabayllo y fue picado por un zancudo tras un descuido en su inmueble por no limpiar adecuadamente el lavadero donde baña a sus mascotas.

“Vivo con mis abuelos, tenemos mascotas en la casa, los cuales al momento de bañarlos o hacer su limpieza, dejamos atorado en el lavadero los cabellos, esto ocasionó que se estancara el agua y no filtrara. También me di cuenta de que últimamente había algunas larvas. He sentido que había zancudos rondando por mi cuarto, ya que está al costado del lavadero y tenían un sonido muy peculiar y molesto. Uno de estos llegó a picarme, y esto fue lo que me produjo la enfermedad”, dijo.

Por su parte, Jonathan Victorio, ciudadano chiclayano, contó que se contagió de dengue al acudir a lugares con depósitos de agua. Para él. Lo síntomas más fuertes que tuvo fueron los dolores de huesos, dolor de cabeza, dolor interno de ojo, el sangrado por la boca y la hemorragia ocular.

Fumigación en distritos de 22 regiones

Entre enero y febrero del presente año, el Minsa intervino un total de 1 261 147 viviendas con acciones de control larvario y 182 186 casas con fumigación en distritos de 22 regiones. Estas actividades se enmarcan en el “Plan de Prevención y Control del Dengue 2024″, aprobado bajo la Resolución Ministerial n.° 082-2024/MINSA.

Asimismo, el sector salud ha recomendado a la población no automedicarse y a buscar atención médica oportuna ante cualquier síntoma o signo de alarma relacionado con el dengue.