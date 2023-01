La presidenta de la República, Dina Boluarte, ofreció disculpas a los alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) por la forma en la que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresaron el sábado 21 de enero a esas instalaciones, para desalojar a los manifestantes del interior del país que llegaron a Lima para protestar en contra del Gobierno.

“Quizás la forma no haya sido la adecuada y por ello pido disculpas a los alumnos de la San Marcos y a los alumnos que estuvieran dentro de la universidad. Pero también había la preocupación porque cuando (los manifestantes) se trasladaron del interior del país a la toma de Lima (sic), los mensajes por las redes de ellos mismos decían que una muerte en Lima vale por cien en la provincia. ¿Quién está buscando la muerte? ¿Quién está generando esa violencia atroz?”, expresó la mandataria en una conferencia de prensa para medios extranjeros en Palacio de Gobierno.

Añadió que los agentes del orden entraron a la universidad a solicitud de sus propias autoridades, en situación de flagrancia y respetando los protocolos establecidos para ese tipo de intervenciones.

“No hubo ni un herido en San Marcos, (los manifestantes) han sido identificados, llevados a la dependencia policial y luego han sido liberados. Pero la Policía intervino en resguardo de la propia vida de los estudiantes que estaban dentro de la universidad, porque no se sabía quiénes habían ingresado y no podíamos garantizar que podía pasar dentro de la universidad. Es por eso que la Policía tuvo que intervenir en flagrancia en ese instante”, mencionó.

La jefa del Estado se pronunció sobre este tema a raíz de las denuncias por presunto abuso de autoridad de los agentes en su ingreso a la universidad San Marcos, el pasado 21 de enero, donde detuvieron a cerca de 200 manifestantes que llegaron a la capital desde distintas provincias para participar en las marchas contra el gobierno de Dina Boluarte. De las 193 personas detenidas en el operativo, 192 fueron liberadas y una permaneció detenida por tener una requisitoria vigente.

Días antes, el miércoles 18, la rectora de San Marcos, Jeri Ramón, denunció que un grupo de alumnos tomó parte de la universidad para facilitar el ingreso y alojamiento de los manifestantes.