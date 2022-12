“No he matado a nadie, no he robado a nadie, no he sacado la vuelta a nadie”, dijo Muñoz después de que se publicó la resolución del Jurado Nacional de Elecciones.

El primer día del año, David Rojas, elegido por Acción Popular como alcalde de San Luis, fue vacado debido a que compró un vehículo a un allegado suyo, Jesús Zúñiga, dueño de una empresa que luego se convirtió en proveedora de su gestión.

En el 2021, el concejo distrital ya había intentado vacar a Rojas puesto que habría beneficiado a su expareja y al padre de esta con puestos de trabajo en la comuna, tal como informó El Comercio.

Herencia negativa

En la mayoría de procesos contra alcaldes hay un factor común: un grupo dentro del municipio se habría coludido ilegalmente con empresas privadas para beneficiarse con compras u otras gestiones irregulares.

El caso de Carabayllo destaca por la cantidad de autoridades procesadas. En el 2009, el alcalde Miguel Ríos fue vacado y en el 2013 se le sentenció a siete años de prisión por presunta corrupción de funcionarios.

Este año, además, se cumplieron cuatro años desde que Rafael Álvarez –sucesor de Ríos en el municipio– está prófugo de la justicia. En el 2018, el Poder Judicial lo condenó a seis años de prisión por colusión en agravio del municipio.

En agosto pasado, el alcalde Marcos Espinoza, elegido por APP, fue detenido por la presunta dirección irregular de una compra de camionetas en el distrito y otros supuestos ilícitos.

Y en setiembre, el Poder Judicial ordenó que Espinoza cumpliese 18 meses de prisión preventiva mientras se lo investiga por organización criminal, colusión agravada y peculado.

A 25 kilómetros de Carabayllo, en San Isidro, el alcalde Augusto Cáceres cumple una orden de comparecencia con restricciones mientras se lo investiga porque habría favorecido a un consorcio con un millonario contrato por el mantenimiento de las áreas verdes del distrito, a pesar de que el área de control interno había advertido presuntas irregularidades.

Finalmente, este Diario accedió a documentos de la fiscalía que confirman que el alcalde de Breña, José Li Bravo, es investigado por presuntamente encabezar una presunta organización criminal que se habría beneficiado con contratos fantasmas y otros presuntos actos de corrupción.

Esta semana, la fiscalía solicitó 36 meses de impedimento de salida del país para Li por el referido caso.

Mecanismo

“En Lima comenzamos a ver lo que desde hace años se ha denunciado en gobiernos locales y regionales del interior. Son problemas estructurales”, comenta Mayen Ugarte, docente del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión, de la PUCP.

En tanto, Flavio Ausejo, experto en políticas públicas de la PUCP, menciona que en el país hay un serio problema de integridad. “Vemos estructuras montadas para actuar de manera ilegal. Y estamos hablando de casos que son muy escandalosos. ¿Cuántos hay que no salen a la luz?”, cuestionó el experto.

1 Jorge Muñoz: alcalde de Lima Metropolitana Partido: Acción Popular Fecha de vacancia: 27/4/22 Motivo: entre marzo y mayo del 2019, cuando ya era alcalde Lima, Muñoz ejerció como miembro del directorio de la empresa estatal Sedapal y participó en cuatro sesiones de directorio. La Ley Orgánica de Municipalidades especifica que esta es una causal de vacancia. 2 David Rojas: alcalde de San Luis Partido: Acción Popular Fecha de vacancia: 1/1/22 Motivo: en el 2019, Rojas compró un vehículo a un allegado suyo, Jesús Zúñiga, dueño de la empresa International Maquinarias Perú. Luego, esa compañía se convirtió en proveedora del municipio distrital. 3 Marcos Espinoza: alcalde de Carabayllo Partido: Alianza para el Progreso (APP) Fecha de detención: 24/8/22 Motivo: se lo sindica de la presunta dirección irregular de la compra de 21 camionetas por S/2′645.655 a la firma Autoland. Además, habría promovido un proceso para el mantenimiento de los vehículos a otra empresa cercana a su gestión. Situación actual: desde setiembre cumple prisión preventiva de 18 meses, mientras se lo investiga por organización criminal, colusión agravada y peculado. 4 Augusto Cáceres: alcalde de San Isidro Partido: Acción Popular Motivo: junto con funcionarios de su gestión, se lo sindica de presuntos actos de corrupción, debido a que habría favorecido al consorcio San Isidro Verde con un contrato de S/44 millones para el mantenimiento de las áreas verdes del distrito. En julio, el órgano de control interno de la comuna había advertido presuntas irregularidades. Situación actual: lo detuvieron el 29 de noviembre. Días después, el Poder Judicial ordenó comparecencia con restricciones mientras se lo investiga por tres presuntos delitos. 5 José Li: alcalde de Breña Partido: Acción Popular Motivo: Li es investigado por presuntamente encabezar una organización criminal que se habría beneficiado con cobros ilícitos y otros actos de corrupción en el distrito. Situación actual: esta semana, la fiscalía solicitó 36 meses de impedimento de salida del país para el saliente alcalde por este caso.