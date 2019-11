Pese a que se publicitaban como un servicio de ‘taxi’ en moto –una actividad ilegal en el Perú–, los creadores de Picap insisten en que no se dedican a ese rubro y piden hablar con el ministro de Transportes. Durante el fin de semana, los operadores de telefonía bloquearon el aplicativo a solicitud del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ( MTC ).





— ¿Qué harán con Picap ahora que el MTC expresamente los prohibió?

Daniel Rodríguez: Creemos que esta medida es una violación a la neutralidad en la red. Es algo que nunca ha pasado antes en el Perú ni en los países cercanos. Hemos venido a Lima porque queremos mesas de trabajo con el ministro [Edmer Trujillo] para encontrar una salida.

Héctor Neira: El decreto prohíbe el servicio de ‘taxi’ en moto, pero nosotros somos un ecosistema privado como otras aplicaciones.





— Sin embargo, se promocionan como un servicio de ‘taxi’ en moto [ver foto].

H.N.: Para nosotros era más fácil explicar Picap en palabras que otros van a entender. Es un tema de explicación más que de funcionamiento. Nos hemos dado cuenta de que usar la palabra ‘taxi’ en nuestras campañas tal vez fue inadecuado.

— En setiembre un colaborador de El Comercio se convirtió en ‘taxista’ de Picap sin SOAT, con una matrícula de un auto fuera de circulación y sin licencia. No pasó ningún filtro...

D.R.: Al principio, fuimos un poco flexibles, permitiendo que los conductores ingresaran porque encontramos que no estaban familiarizados con la tecnología. Pero nos dimos cuenta de eso a tiempo gracias a ese reportaje y les agradecemos.





— Ese usuario sigue activo y lo probamos el viernes pasado.

D.R.: Pero ahora nuestra plataforma está integrada a proveedores que se conectan a los servicios del Gobierno y, con el DNI, podemos revisar si los conductores tienen antecedentes policiales, judiciales, penales, multas y licencia al día.





— ¿Cuántos conductores tienen en Lima?

H.N.: Alrededor de 8 mil.





— De ellos, al menos uno, nuestro colaborador, no tiene nada en regla y sigue vigente. Hablamos de este viernes, no de setiembre.

D.R.: Estamos en el proceso de verificación. En caso de tener un conductor que no ha sido filtrado tendrá que hacerse la denuncia. Cuando la aplicación funcionaba, porque ahora estamos bloqueados, teníamos canales para eso. Cambiamos algunas cosas, ahora el conductor no puede ver tu teléfono.





— Pero sí tu dirección... ¿Quién hará la denuncia? ¿El pasajero que no sabe quién lo lleva o ustedes que no han filtrado al conductor en más de dos meses?

D.R.:Ahora sí podemos saber quiénes no tienen licencia.





— ¿Desde cuándo?

D.R.: Las verificaciones empezaron este fin de semana.

Luego de varios reportajes de la campaña #NoTePases que revelaron el accionar ilícito de los conductores de Picap, ambos fundadores responden las preguntas de este Diario. Dicen que solicitarán una reunión con las autoridades del MTC (Foto: Judy Jordan)





— ¿Qué esperan conversar con el ministro?

D.R.: El bloqueo es un tema sin precedentes y extremo. Nosotros solo somos emprendedores que traen inversión. Sin embargo, si no logramos un acuerdo por el transporte de personas, queremos ofrecer los otros servicios como mensajería, fintech, etc. No queremos ser rebeldes; si no nos recibe, nos iremos decepcionados del Gobierno Peruano.

H.N.: Si sigue la restricción, vamos a continuar operando, pero en líneas que no estén prohibidas.





— ¿No era más fácil hablar con las autoridades antes de operar y poner en riesgo a los usuarios? La información privada se usó hasta para acosar a pasajeras…

D.R.: Los casos que ustedes han denunciado, que agradecemos, exponen nuestras falencias. Sabemos que hemos cometido pecados, pero nos hemos movido lo más rápido posible para solucionarlos.