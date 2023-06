Por cuarta vez en el año, un grupo de delincuentes ingresaron a la institución educativa inicial 203 Valle del Triunfo, de San Antonio de Jicamarca, en la provincia de Huarochirí y se llevaron televisores, laptops, juegos didácticos y útiles escolares de 200 niños.

América Noticias reportó que los ladrones entraron por la puerta de malla, que los padres compraron por seguridad, y así accedieron al patio que está en la parte de atrás.

Una vez dentro del centro educativo, abrieron las ventanas de las aulas y del almacén, donde estaban todos los productos.

“He buscado, he chatarreado todo para comprar los útiles de mi niño y no es justo”, indicó una madre de familia.

“No hay seguridad, no hay apoyo. Nos han roto todo. Han palanqueado, han hecho lo que han querido. Se llevaron los útiles de los niños”, dijo otra.

Las madres y padres de familia reclaman mayor seguridad y a los alcaldes de Chosica y Huarochirí, que lleguen a un acuerdo en esta zona limítrofe.

Agentes de Criminalística llegaron para recoger evidencias e iniciar el proceso de investigación.