Una banda de delincuentes robó más de mil soles de una tienda de uniformes médicos de la galería Cayetano Heredia, ubicada en la cuadra 3 de la avenida Emancipación, en Cercado de Lima. La vendedora del establecimiento habría sido distraída por uno de los presuntos malhechores.

Las cámaras del local captaron a una mujer vestida de negro esperando a que esta comerciante deje su puesto de venta de uniformes médicos y tras la señal de su cómplice, que iba vestido de rojo, ingresó directamente hacia la caja registradora y robó todo lo que pudo. Al parecer, el plan criminal que esta fémina ejecutó habría iniciado minutos antes con la llegada de otro sujeto que se hizo pasar por un hombre enfermo.

“Yo estaba en mi tienda atendiendo y llega un señor de edad y me pide la cotización. De favor me pide que le lleve la cotización afuera porque él estaba mal de su pierna y su auto estaba a las afueras de la galería. Lamentablemente me confíe”, dijo la trabajadora a América Noticias.

“(Se robó) más de mil soles más un teléfono de gran valor. En realidad, no nos importa de la cantidad que ha sido o lo material que se han llevado, sino que las caras de estos delincuentes sean expuestas”, agregó.

La vendedora también asume que la banda criminal estaría compuesta por cinco adultos mayores, pues en las imágenes de la cámara de videovigilancia se captó como trabaja dicha organización. Tras ello, los dueños del negocio pusieron la denuncia correspondiente y esperan que las autoridades den con el paradero de los responsables.