La madre del menor de 8 años que fue atropellado por un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) denunció que los efectivos le habrían ofrecido mil soles tras dejar con graves lesiones al menor.

“Hasta ahorita no se han acercado, ayer me ofrecieron mil soles, pero los dientecitos de mi hijo no cuestan, el tratamiento, mil soles. (¿cuántos dientes ha perdido su hijo?) Tengo conocimiento que son cinco, ya que dos también se están moviendo y de repente se caigan. El domingo por la tarde se cayó uno. Tiene 12 puntos en la barbilla, está inflamado la parte derecha de su cara y tiene que hacerse una cirugía”, dijo Hermelinda Jeri, madre de la víctima, a ‘Buenos Días Perú'.

“Los policías con mil soles se quieren limpiar las manos y no es así tampoco. Siempre en Manchay cuando hay accidentes los policías no se hacen cargo. Prácticamente el jefe los está escondiendo, porque el jefe me dice que voluntariamente me darán mil soles y no es justo. Ellos trabajan ahorita como si nada hubiera pasado. Además no iban a 30 kilómetros por hora como dicen, hay testigos que indican que iban a toda velocidad”, agregó.

También señaló que no cuenta con alguien que costee los gastos y por ello se está prestando dinero. Asimismo, indicó que el padre de su hijo la ayuda con el cuidado del menor dentro del hospital, mientras ella acude a la comisaría a pedir información sobre los policías involucrados.

Finalmente, exigió a los agentes policiales hacerse cargo de los gastos médicos durante y después de que el menor salga del Hospital Edgardo Rebagliati.