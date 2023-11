El Poder Judicial (PJ) condenó a dos años, seis meses y 15 días de pena privativa de la libertad suspendida a Einer Alva León, conocido como ‘Makanaky’, por el delito contra la libertad, en la modalidad de ofensas al pudor y exhibiciones obscenas.

Así lo informó en Ministerio Público (MP) en su cuenta de X (antes Twitter), tras recordar que el polémico personaje fue intervenido en el mes de abril por haber mostrado sus partes íntimas en un restaurante del distrito de San Miguel.

Asimismo, el PJ le impuso al ‘tiktoker’ la obligación de someterse a un tratamiento psicológico y el pago de una reparación civil de S/3 mil.

En la madrugada del 25 de abril, Einer Alva León, conocido en las redes sociales como ‘Makanaky’, fue intervenido por agentes de la Policía Nacional luego de haberse desnudado en un conocido restaurante ubicado en el distrito de San Miguel.

Según se pudo apreciar en imágenes compartidas en TikTok en aquel momento, Alva León se subió a una mesa, se bajó el pantalón y mostró sus partes íntimas a los comensales presentes en el local, entre ellos personas mayores, mujeres y menores de edad.

Luego de ello, fue confrontado por algunos de los clientes presentes en el restaurante y retirado del mismo.

Semanas antes de ese suceso, ‘Makanaky’ se presentó como invitado en el espacio Cha’ Kalato, del exboxeador y empresario Jonathan Maicelo, y confesó que participó hace varios años en un presunto acto de violación sexual con amigos del colegio.

“¿Cuándo fue tu primera vez, a qué edad?”, preguntó Maicelo, a lo que ‘Makanaky’ respondió: “Fue en el colegio. Me dicen Makanaky, quieres debutar, estaba nervioso, fue a los 15 años creo, con una chibola, pero ella no quiere, pero te vamos a hacer nosotros debutar, a la fuerza”.

“¿Cómo que a la fuerza?”, replicó Maicelo, a lo que ‘Makanaky’ continuó: “Es que no quiso dejarse, pero mis amigos, como son fríos de fríos, la cogieron pues”.

“O sea, la violaron”, dijo el exboxeador, a lo que su invitado respondió: “No es una violación, o sí, no sé pero, es que la chibola es pendeja pues”. “Yo no he violado, es que mis amigos son fríos de fríos. Tú sabes, pendejada, chibolada, pues, sí o no”.