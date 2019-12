La tercera Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima anuló los cuatro meses de prisión preventiva que se impuso contra Melisa González Gagliuffi, conductora que el 11 de octubre pasado atropelló y causó la muerte de dos jóvenes en la avenida Javier Prado.

En su lugar, la sala dictó impedimento de salida del país por el plazo de cuatro meses, además de comparecencia con restricciones y la obligación de cancelar 30 mil soles de caución.

El fallo señala que una vez que la procesada pague el monto de la caución, deberá ser liberada de forma inmediata.

No obstante, se precisa que si no cumple con las restricciones (no ausentarse del lugar donde reside sin conocimiento del juez, presentarse ante las autoridades fiscales y judiciales las veces que se las cite, entre otros) se le dictará nuevamente la medida coercitiva de prisión preventiva.

Melisa González Gagliuffi es procesada por el delito de homicidio culposo por inobservancia de reglas.

Entre los argumentos para de la sala para revocar el fallo que ordenó su prisión preventiva, los jueces consideran que cuenta con arraigo laboral y familiar, así como “voluntad de resarcimiento”. Además, concluyeron que “no existe un alto grado de probabilidad de que la procesada Gonzalez Gagliuffi vaya a eludir la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria”.

El viernes 11 de octubre, aproximadamente a las 8:30 a.m., la camioneta que manejaba González Gagliuffi, de 33 años, atropelló a los tres jóvenes, que se dirigían a realizarse exámenes médicos para la empresa que los había contratado recientemente. Según mostraron las cámaras de seguridad de la zona, el vehículo invadió la vereda, arrolló a los jóvenes y, finalmente, impactó contra las rejas de un condominio. De acuerdo con las pericias de la Policía Nacional, la conductora excedió el límite de velocidad permitida en la Av. Javier Prado: 60 km/h.

La conductora quedó detenida; sin embargo, el 13 de octubre, el fiscal Mario Concepción Barrón Cerna, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de San Isidro, ordenó su liberación. Por ello, el Ministerio Público abrió un procedimiento disciplinario, por un plazo de 60 días, contra el magistrado.

La Segunda Fiscalía Provincial de Tránsito y Seguridad Vial de Lima, a cargo de la fiscal María Isabel Rabines Briceño, había solicitado 6 meses de prisión preventiva contra González Gagliuffi. Sin embargo, el Segundo Juzgado de Tránsito de la Corte Superior de Lima dictó cuatro meses con lo cual fue internada en el penal Virgen de Fátima.