El Poder Judicial programó para este lunes 21 de octubre la audiencia en la cual se evaluará la solicitud de seis meses de prisión preventiva para Melisa González Gagliuffi por el atropello y muerte de dos jóvenes en la avenida Javier Prado, en San Isidro.

La Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) informó que la audiencia, a cargo del Segundo Juzgado de Tránsito, se iniciará a las 2:30 p.m., en la sede judicial de Anselmo Barreto, en Cercado de Lima.

González Gagliuffi es acusada de ser la autora de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas en perjuicio de Christian Buitrón (30) y Joseph Huashuayo Tenorio (28), quienes murieron arrollados por la camioneta que ella conducía.

En tanto, Luis Vega Palacios (31), único sobreviviente del accidente de tránsito, se recupera de sus lesiones. Este contó que un abogado de Melisa González Gagliuffi intentó darle S/6.000 para los gastos médicos, por lo que se mostró indignado.

“(A cambio de esos 6 mil soles) me pedían que acabara todo esto, que no salga a la prensa. Pero a mí, su dinero no me interesa. No es justo que te digan que con 6 mil soles vas a estar bien, sabiendo que uno no estará bien. ¿Cómo voy a quedar yo? No estoy descansando”, indicó Luis Miguel en una entrevista para el programa Punto Final.

Por su parte, Lisseth Huashuayo, hermana de Joseph, uno de los fallecidos, dijo que su familia y amigos realizarán un plantón este lunes frente a la sede judicial de Anselmo Barreto en donde se desarrollará la audiencia de prisión preventiva contra Gonzáles Gagliuffi.

-Lo que se conoce del caso -

Cabe señalar que la Segunda Fiscalía Provincial de Tránsito y Seguridad Vial de Lima pidió seis meses de prisión preventiva contra González Gagliuffi; así como el impedimento de salida del país por 15 días. Esta última solicitud fue aceptada por el Poder Judicial.

González Gagliuffi quedó detenida tras el accidente, pero el fiscal Mario Concepción Barrón Cerna, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de San Isidro, ordenó su liberación 48 horas después, por lo que se le ha abierto proceso disciplinario.

Asimismo, la División de Prevención de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional determinó el martes último que la mujer conducía a más de 60 km/h y que no habría sido cerrada por ningún otro vehículo cuando se despistó y atropelló a los jóvenes.

El informe final de la Policía de Accidentes de Tránsito, presentado por Cuarto Poder, señalo que la velocidad con la que se desplazaba la camioneta fue una velocidad “no razonable, porque no valoró apropiadamente las condiciones existentes del entorno de la vía, centrando su atención en el problema con el otro vehículo y no prudente porque mantuvo una alta velocidad incompatible con la seguridad vial”.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) canceló e inhabilitó definitivamente la licencia de conducir de González Gagliuffi, por lo que no podrá manejar un auto en Perú por el resto de su vida.