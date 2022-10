En la mañana del miércoles 19 de octubre se sostuvo un encuentro entre Rafael López Aliaga y el alcalde Miguel Romero. Ambas figuras mostraron su respeto y disposición a colaborar en el periodo de transferencia de cargo. También estuvieron presentes regidores y otras autoridades de la gestión municipal. El alcalde electo por Lima aseguró que su gestión se encargaría de reivindicar la gestión de Luis Castañeda. “Vamos a hacerle un homenaje respectivo al gran alcalde que fue Lucho Castañeda Lossio”, mencionó. “Es por él que he entrado en política”.

Ambos mostraron respetarse mutuamente y señalaron la importancia de trabajar juntos en el periodo de transición. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

Tanto López Aliaga como Romero coincidieron en el plan para volver Lima una ‘potencia mundial’. El líder de Renovación Popular señaló que ya empezarían a coordinar el plan de seguridad ciudadana y la transferencia de proyectos importantes. “Nosotros queremos continuar las obras que ya tienen un expediente técnico, no buscamos negarle los méritos al alcalde Romero ni al alcalde Muñoz”, indicó, saludando el trabajo del equipo de las anteriores gestiones. La zonificación de planeamiento de la ciudad es uno de los proyectos en los que planea continuar con el apoyo del actual alcalde y arquitecto Romero, incluso después de iniciar su gestión en el año que viene.

Este último expresó su gratitud por la cooperación de Rafael López Aliaga e hizo énfasis en la importancia de la alternancia de poderes en un sistema democrático. “Trabajaremos en continuo diálogo durante estos meses, hasta que inicie su gestión”, indicó tras la reunión que sostuvieron en privado. Sobre el protocolo a cumplir en la transferencia, López Aliaga pidió que esta se realice en Casablanca, en San Juan de Lurigancho. “Es un poblado muy olvidado, fue el que más me impactó durante la campaña”, indicó. Ese, señaló, será su primer acto como alcalde.

El líder de Renovación Popular saludo a los seguidores que lo esperaban afuera de la Municipalidad de Lima tras su encuentro con el alcalde Miguel Romero. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

En su salida del palacio municipal se le preguntó sobre las manifestaciones que se podrían producir en la Plaza de Armas y alrededores ahora que se han retirado las rejas. “Mientras sea pacífico y pidan permiso al Ministro del Interior, no hay problema”, indicó. También fue cuestionado por el juicio oral impulsado por el ex candidato Daniel Urresti, que debía realizarse ese mismo día y ha sido reprogramado para el 7 de diciembre. López Aliaga no confirmó si asistirá en la próxima fecha. Finalizó sus declaraciones a la prensa pidiendo la renuncia y asilo del presidente Pedro Castillo.

En los últimos meses se han realizado múltiples manifestaciones protestando contra la Municipalidad de Lima. Las rejas de la Plaza de Armas se han mantenido cerradas bajo ese pretexto. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > RENZO SALAZAR