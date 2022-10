López, quien integra la facción de “Los Niños” de Acción Popular, es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal.

No obstante, desde la oposición, el congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular) ha reconocido que necesitan de los votos de los parlamentarios de izquierda para destituir al jefe de Estado. Añadió que en los próximos días buscarán tender puentes de diálogo con ellos, a fin de completar las 87 adhesiones requeridas.

“Yo creo que hay varias formas, a través de las cuales ellos [los oficialistas] pueden revertir su opinión, la primera es conversando, hay que explicarles, hacerles ver su responsabilidad. La otra es que la prensa presione y pregunte y, por último, la ciudadanía debe hacerse escuchar en las calles”, manifestó el presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento.

Las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Democrático, Perú Bicentenario y Juntos por el Perú suman 42 votos. A estos, se debe sumar al congresista Óscar Zea (Podemos Perú), exministro de Desarrollo Agrario y Riego. Con 43 votos, el oficialismo es capaz de bloquear el tercer intento de vacancia en contra del presidente.

Al cierre de esta edición, la tercera moción de vacancia en contra de Castillo Terrones tiene, al menos, el respaldo de 69 parlamentarios. Es decir, le faltarían 18 adhesiones [ver recuadro].

Al respecto, el portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, adelantó que el documento solamente será presentado si es que llega a alcanzar las 87 firmas.

“Ese es el acuerdo, no vamos a presentar nada si no tenemos los votos […] Todo es posible, el nuevo proceso de vacancia va a correr solo, y en paralelo la denuncia constitucional [de la fiscal de la Nación contra el presidente] y también tenemos la ruta de la suspensión”, expresó en comunicación con El Comercio.

Soto dijo que los nueve integrantes de la bancada de APP firmarán la moción de vacancia, promovida por Málaga.

La primera proyección de votos

Bancada Número de votos A favor En contra En evaluación Fuerza Popular 24 X Perú Libre 16 X Acción Popular 14 X (9 integrantes) X (5 integrantes, Los Niños) Bloque Magisterial 10 X Alianza para el Progreso 9 X Renovación Popular 9 X Avanza País 9 X Perú Democrático 6 X Podemos Perú 6 X (1 integrante) X (5 integrantes) Integridad y Desarrollo 6 X (2 integrantes) X (4 integrantes) Somos Perú 4 X Cambio Democrático-JP 5 X Perú Bicentenario 5 X No agrupados (Edward Málaga) 1 X No agrupados (Carlos Anderson) 1 X No agrupados (Roberto Chiabra) 1 X No agrupados (Heidy Juárez) 1 X No agrupados (Luis Picón) 1 X Total 128 69 43 16

Para la proyección de votos no se considera al suspendido Freddy Díaz ni al prófugo Wilmar Elera.

“Los votos se construyen”

A su turno, el parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País) consideró que “los votos se tienen que ir construyendo”, al referir que la oposición tiene que conversar con todos los grupos, incluyendo a Perú Libre y sus bancadas satélite.

“Ya hay muchos congresistas que hace un año decían que no iban a apoyar la vacancia, como Flor Pablo o Susel Paredes, pero que han firmado esta moción. Incluso, un congresista de Acción Popular sindicado como parte de ‘Los Niños’ lo ha hecho. Entonces, los votos se construyen, el trabajo de negociación es permanente, soy optimista”, expresó.

“Los pruebas [contra el presidente] siguen apareciendo, su situación política continúa agravándose, ellos [los oficialistas] tienen que tomar una posición, no podemos obligarlos, pero sí persuadirlos de que esta [la vacancia] es la mejor alternativa”, agregó Cavero a este Diario.

Lee también: Alertan que gobierno pasaría al retiro a integrantes de equipo especial de la PNP

Una postura similar tuvo el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien señaló que se debe conversar con las bancadas de izquierda, porque “la lucha contra la corrupción no tiene colores políticos”.

“Ya hemos empezado con la recolección de firmas, Málaga es el promotor de la moción, pero esta es multipartidaria, estamos coordinando con los congresistas de diferentes bancadas para que se acerquen a firmar, esperamos cumplir con el objetivo en un plazo no mayor de dos semanas”, subrayó en Canal N.

La congresista Karol Paredes (Acción Popular) dijo que una de “las soluciones viables” frente a las denuncias contra el presidente Castillo, a quien se le imputa ser el presunto cabecilla de una organización criminal en el Estado, es la vacancia. “Esperamos contar cosas firmas por el bien y la estabilidad de nuestro país”, complementó.

Paredes- quien integra la facción que lidera la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva dentro de la bancada de Acción Popular- señaló que ella no puede responder por la posición de “Los Niños”.

Fuentes de Somos Perú indicaron a El Comercio que los integrantes de su bancada, a excepción de Wilmar Elera, quien se encuentra prófugo de la justicia, respaldarán la tercera moción de vacancia.

Hasta el momento, aún hay 16 congresistas que no toman una postura respecto a la nueva solicitud de destitución en contra de Castillo Terrones. Se trata de cinco congresistas de Acción Popular señalados de pertenecer a la facción de “Los Niños”; cinco de Podemos Perú; cuatro de Integridad y Desarrollo y dos no agrupados.

Por ejemplo, el congresista José Luna Gálvez (Podemos Perú) opinó que la salida a la crisis política es la de ir a nuevas elecciones generales.

“La posición es clara: debemos irnos todos, cómo no se va a aceptar, presionen”, sostuvo.

(Foto: Anthony Niño de Guzmán | GEC)

El portavoz de Integridad y Desarrollo, Carlos Zeballos, indicó que su agrupación todavía no se ha reunido, aunque dos de sus integrantes ya firmaron la moción.

Un “mamarracho” para el oficialismo

El congresista Guido Bellido (Perú Libre) calificó de “mamarracho” la tercera moción de vacancia en contra del presidente Castillo y adelantó que su bancada no la respaldará.

“Ese mamarracho quién lo va a firmar, no tiene nada de sustento. No, [nos vamos a reunir con la oposición], no es nuestra práctica estar negociando, que sustenten su moción en el pleno, se analizará y punto”, remarcó el también ex jefe de Gabinete Ministerial a El Comercio.

Bellido fue el primer jefe de Gabinete Ministerial del gobierno de Castillo. Solo estuvo en el cargo hasta el 6 de octubre de 2021. (Foto: Archivo GEC)

A su turno, la portavoz alterna de Juntos por el Perú, Ruth Luque, dijo, a título personal, que ella está en contra de la vacancia.

“Nos vamos a reunir el jueves antes del pleno, ahí tomaremos una posición. De inicio, siempre hemos dicho que nosotros no vamos a aprobar una vacancia presidencial que no tengan elementos objetivos suficientes”, acotó.

Desde Piura, la primera vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, invocó “a los congresistas demócratas” a pensar en el país y anteponer sus intereses políticos, al ser consultada sobre la nueva moción de vacancia en contra de Castillo Terrones.

“Mira, yo voy a seguir, no me voy a cansar de seguir llamando a la amplia unidad, desde que ganamos las elecciones los tambores de la vacancia nunca han cesado, basta, sigamos trabajando por el país, expresó a Canal N.

Boluarte, quien también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social, evitó responder hasta en tres oportunidades si ella asumiría la Presidencia si el Parlamento concreta la vacancia del mandatario.

Más información

Según explicó el congresista Málaga en una reciente entrevista con El Comercio, la tercera moción de vacancia contra Castillo tiene tres ejes: el desmantelamiento del aparato público al designar a autoridades “poco idóneas y con prontuario”; las investigaciones fiscales por presunta organización criminal que afronta el presidente; y el plagio de su tesis de maestría.