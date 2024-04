Miriam Arce, dirigente del Frente de Defensa de Chancay , denuncia que su vivienda sufre constantes daños en su propiedad debido a la construcción del megapuerto. "No estamos en contra de la obra sino de la ubicación. Nos impusieron el puerto, no hubo un estudio real de factibilidad para asegurar que era necesario hacerlo acá, pudo hacerse más al norte y no en una ciudad tan pequeña", dice a El Comercio. Con el Frente de Defensa han denunciado presuntas irregularidades por falta de estudios en la entrega de autorizaciones, daños a su salud por el incremento de polvo y la erosión de playas. Debido a las protestas vecinales que realizan desde el 2020, unas 25 personas, ella incluida, han sido denunciados penalmente por la empresa Cosco Shipping.

Jorge Cerdán