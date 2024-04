Desde el jueves 11 de abril la ruta alimentadora Carabayllo del Metropolitano tendrá como nueva parada final la estación Belaunde, en Comas , a fin de descongestionar y evitar las largas filas en las estaciones de la zona norte de la capital, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

A través de un comunicado, la ATU indicó que el paradero final era antes la estación Los Incas, donde también descienden los usuarios de las rutas alimentadoras Universitaria y Collique. Con esta medida, se espera descongestionar el flujo de pasajeros en la estación Los Incas para evitar las largas colas, reducir los tiempos de espera y dar mayor fluidez al servicio.

Los buses de la ruta Carabayllo modificarán su recorrido y circularán por las avenidas Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Retablo y Belaunde, hasta llegar a la estación del mismo nombre, donde los usuarios podrán abordar los buses del servicio Expreso 11 con dirección a la estación Central, de 5 a.m. a 10 a.m., y el regular B, desde las 10 a.m. hasta las 11 p.m.

En el sentido de vuelta, los buses irán por las avenidas Universitaria, Micaela Bastidas y la Túpac Amaru, para continuar su recorrido habitual hasta su paradero final en la calle Tokio, en Carabayllo.

Además, recomendó a los usuarios recargar con tiempo sus tarjetas del Metropolitano o Lima Pass y, de ser posible, con un saldo que les permita viajar varios días. Cerca de las estaciones Los Incas y Belaunde se cuenta con comercios autorizados para recargar las tarjetas y de esta manera, descongestionar la cola en las taquillas. Conoce aquí los puntos externos de recarga: https://acortar.link/eWvdcI

Entre otras medidas adoptadas para mejorar el servicio está el apoyo del personal de campo de la ATU a la Policía Nacional del Perú (PNP) para agilizar el tránsito en las intersecciones donde hay mayor congestión como, por ejemplo, la plaza Ramón Castilla, el óvalo la 50, la Av. Tacna, etc.