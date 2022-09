Luis Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), se mostró en contra de que el Fenatep - gremio magisterial vinculado al Movadef y creado por Pedro Castillo - haya anunciado la posibilidad de ir a huelga magisterial como en 2017 en caso de aprobarse el proyecto de ley que deroga el Decreto Supremo 009-2022-Minedu, el cual modifica el estatuto de la Derrama Magisterial.

“En el 2017 era una realidad absolutamente diferente, fueron perjudicados alumnos y docentes que fueron convocados a una medida de lucha que no logró nada. Hoy el Magisterio está claro e informado, hoy se repudia a los sindicados pro-patronales y pro-Gobierno, y este (Fenatep) es un sindicato que está defendiendo lo indefendible y la improvisación de gestionar del Estado”, señaló Castro a RPP.

Agregó que el Magisterio, en absoluta mayoría, tiene otras preocupaciones y mensaje diferente. “Minedu y Gobierno, preocúpate por la Educación y no por un tema que los maestros deben resolver, no con tu interferencia, el Decreto Supremo 009-2022-Minedu que no representa el Magisterio, es un tema que el Congreso debe resolver haciendo uso de su mecanismo de control”, dijo.

Castro recordó que la Derrama Magisterial es una entidad privada. “Es una ilegalidad pretender regularla. Si hay modificaciones que hacer, lo tienen que hacer los maestros afiliados y no los que no ponen ni un solo sol que es el Gobierno”, precisó.

Sutep en el Congreso

“Fuimos al Congreso para conversar y sensibilizar a congresistas y múltiples bancadas sobre la problemática que sostiene el sector y que el Gobierno desatiende. Hay múltiples problemas, un tema concreto que preocupa al Magisterio es el presupuesto para la educación porque esto es un tema transversal. El presupuesto lo estima y establece la Constitución, 6% del PBI, y este Gobierno que es dirigido por un maestro está destinando a través de un proyecto de ley que ha ingresado al Congreso, donde establece el presupuesto para el 2023 solo el 4,1 %, eso es insensibilidad”, añadió Luis Castro.

Fenatep

El 21 de setiembre, dirigentes de la Fenatep acudieron al Congreso, por invitación de la bancada Bloque Magisterial, y anunciaron que iniciarían una huelga magisterial contra este poder del Estado en caso de aprobarse, en segunda votación, el proyecto de ley que deroga el Decreto Supremo 009-2022-Minedu, el cual modifica el estatuto de la Derrama Magisterial.