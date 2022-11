—¿Le parece correcta la resolución de la Alcaldía de San Isidro que declara persona no grata al presidente Pedro Castillo?

Considero que lo más importante es que el señor Pedro Castillo renuncie. Hay pruebas muy contundentes sobre lo que él está haciendo. Está atentando contra la Nación, contra los peruanos y tiene que dar un paso hacia atrás.

—¿Eso quiere decir que usted, al igual que Rafael López Aliaga, no se va a reunir ni con el presidente de la República ni con los ministros?

Lo que el presidente del partido (Renovación Popular) ha dicho es que vamos a reunirnos con las instituciones con la cual tenemos que trabajar. En este caso, San Isidro va a trabajar con el Ministerio del Interior porque queremos recuperar el convenio con la Policía Nacional para tener un patrullaje permanente extraordinario en el distrito. Y también vamos a trabajar con el Ministerio de Salud, porque nosotros tenemos en nuestra propuesta las jornadas de salud y una botica municipal. Entonces sí vamos a trabajar con las instituciones.

—¿Se va a reunir con los ministros o solo con los equipos técnicos como nos mencionó Carlos Canales, alcalde electo de Miraflores?

Tenemos que reunirnos con las cabezas. Y en ese sentido nuestro presidente también ha dicho que él va a trabajar de manera coordinada con las instituciones que tienen relación para el servicio de los vecinos.

—Una de las principales propuestas de Rafael López Aliaga fue alquilar 10 mil motos para la seguridad ciudadana. ¿Ya les explicó cómo se viabilizará dicha medida?

Todavía no hemos tenido una reunión acerca de ese tema, pero cada distrito, de acuerdo a su realidad, ha elaborado un plan de seguridad ciudadana que, por lógica, van a concluir en uno solo, porque al final de cuentas la seguridad ciudadana no solamente está pasando en San Isidro. Por ejemplo, yo tengo fronteras con las cuales tengo que trabajar de la mano con esos alcaldes.

—Usted habla de recuperar el convenio con la Policía. ¿Por qué se perdió dicho convenio?

Las autoridades anteriores y el actual alcalde manifestaron que hubo un problema de pagos, ya que a la fecha se tiene una deuda con el Ministerio del Interior. Somos dos instituciones al servicio de la ciudadanía, y tenemos que encontrar una solución. Si nosotros les debemos algo, que nos den las facilidades para poder cancelar esa deuda y tener el servicio.

—¿El no tener el convenio implica que la Policía no patrulla el distrito?

El Gobierno Central da un patrullaje integrado con un número determinado. Nosotros tenemos que cubrir la jurisdicción de dos comisarías, y no se dan abasto para trabajar en los turnos.. Es un aproximado de unas seis o diez personas. ¿Entonces qué es lo que nosotros hemos tenido? Es personal policial pagado a través del Ministerio del Interior. Ellos realizaban un patrullaje permanente extraordinario. Queremos que vuelva el patrullaje policial permanente extraordinario en San Isidro.

—¿Desde cuándo se dejó de pagar?

Nosotros estamos ya casi dos años sin patrullaje permanente extraordinario. Vemos camionetas que pasan solo con el chofer. No puedo entonces hablar de que hay un patrullaje integrado, si no viene acompañado de la Policía. Los vecinos se van a sentir seguro si en la esquina ven a un policía que está activamente vigilando. Y si ven a un sereno que está en prevención, que está realmente capacitado. Además vamos a trabajar en un serenazgo sin fronteras real. No para la foto.

—Y en el tema de salud, ¿cómo implementará el tema de la botica municipal?

Vamos a demostrar que la botica municipal va a estar al servicio de los vecinos, con buenos precios, con unos buenos medicamentos supervisados por la entidad respectiva, el Ministerio de Salud. Y si nos va bien pondremos más. Pero lo primero que yo he ofrecido y pienso cumplir es una botica municipal ubicada en un sector medio, para que sea accesible para todos.

—¿Se mantendrá el servicio de los buses eléctricos?

A la fecha tenemos tres buses eléctricos que vienen trabajando de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. El alcalde actual ha comprado otros dos buses que están en Aduanas, según lo que tengo entendido. Para mi gestión vamos a tener cinco buses, uno para cada sector del distrito. Y vamos a ampliar el recorrido hasta las 8:00 p.m. Además, vamos a tomar en consideración de que, si hacemos una obra de teatro en el Centro Cultural de 7:00 p.m. a 9 p.m., el servicio de esta movilidad sea hasta las 10:00 p.m. para que pueda recoger a los vecinos y luego trasladarlos a un punto cercano a su casa.

Nancy Vizurraga anunció que buscará el retorno del patrullaje permanente extraordinario en San Isidro.

—¿Cómo solucionará el problema de estacionamiento?

Vamos a tener semáforos inteligentes, que funcionen. Vamos a establecer un observatorio del tránsito para adecuarnos a la realidad en los lugares donde hay alto tránsito y se genera caos. Vamos a trabajar de la mano con Lima, vamos a firmar los convenios con el personal de tránsito. ¿Para qué? Para que este personal no se acerque a molestar al vecino o le vaya a poner una multa, sino que ayude a que el tránsito avance. Y con eso yo voy a contribuir a que el vecino residente pueda llegar más rápido a su casa y compartir con su familia. Y el que viene a laborar también salga más rápido del distrito y llegue a su domicilio.

—¿Y para el problema de estacionamientos en específico?

Vamos a hacer tres cosas. Vamos a mantener las horas que les damos a los vecinos y a los que no son vecinos. Luego, vamos a conversar con las playas de estacionamiento del distrito porque lo que cobran es una cantidad muy fuerte que no ayuda. Además, vamos a liberar lugares donde los vecinos puedan estacionarse. Asimismo, acortaremos ese mito de que viene la grúa, te levanta y te pone una multa. Ahora las grúas van a estar en apoyo del vecino. Vamos a revisar todos los convenios que de alguna manera no han estado protegiendo al vecino. Y cuando hablo del vecino, hablo de mi vecino residente y también del vecino que viene a trabajar, que viene a visitar a su familia, porque al final de cuentas todos somos seres humanos y merecemos un respeto y mejorar cada día la calidad de vida.

—¿Para la Costa Verde, en lo que corresponde a San Isidro, qué tiene pensado?

Tenemos nuestro Club Sol San Isidro. No tenemos un área muy grande, pero queremos hacer una obra que sea al servicio del vecino. Queremoshacer una piscina, tener un restaurante turístico, un espacio donde también puedan ir los jóvenes. San Isidro está actualmente considerado como centro empresarial, y lo que queremos es que nos consideren como un centro cultural y con alta sensibilidad social. Vamos a trabajar mucho en la cultura, porque la cultura permite que los vecinos de todas las edades participen.

—Usted ha sido presidenta de junta vecinal. ¿Considera que eso le ayuda a tener otra visión?

He sido presidenta de la vecinal del sector dos, subsector dos. Desde ese cargo, he comenzado a ver la problemática que había en mi subsector. Empezabas por las veredas, las áreas verdes invadidas, y los problemas de fiscalización de los serenos. Los serenos tienen que ser reasignados nuevamente, porque algunos subsectores tienen muchos y en otros les falta.

—¿A qué se refiere con las áreas verdes tomadas?

Existen lugares donde los carros estaban mal estacionados y los dejaban ahí por meses, ya entonces que se ubicara a los dueños, que pasaba, que sucedía no? Y después eso. Cuando entré a la seguridad ciudadana, por ejemplo, hay una zona que es la calle la Mar, con Santa Cruz, ahí dejaban autos abandonados.

—¿Qué le dice que San Isidro sea el distrito con mayor ausentismo en las elecciones?

Es preocupante. La verdad ha sido la segunda vez. No creo que sea justificación, pero pasa que las personas asistieron a votar y las mesas no estaban instaladas. Como no llegaron las personas que tenían que cumplir su rol electoral, escogieron de presidente e integrantes de mesa, a las personas de las cola. Entonces pienso de que muchas personashan dicho ‘¿para qué voy a ir a votar si las mesas no van a estar ensaladas?’.

—¿Cómo viene la conformación de equipo de miras a asumir el poder en el 2023? Entiendo que hay gente que está jalando de otras alcaldías como Magdalena.

El equipo que me va a acompañar a partir del 1 de enero, pero que ya está trabajando conmigo, es un equipo A1, porque es un equipo profesional con experiencia. Lo más importante es un equipo que son buenas personas, honradas, honestas y se identifican con el trabajo. Y lo más importante, tienen lealtad, pero no lealtad para delinquir, una lealtad para seguir trabajando honradamente.

—Se identifica a Renovación Popular como un partido conservador. Se ve que usted es una persona católica (en su oficina tieme un pequeño altar religioso). Me gustaría conocer su opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Soy católica practicante, pero yo respeto a las personas y respeto la opción que puedan tener. Yo no voy a legislar sobre ese tema, pero hay que tener una amplitud, hasta el Papa ya lo ha visto. Lo reitero, yo respeto a las personas. Para mí, si esas personas se acercan de buena fe, hacen un bueno trabajo, y mientras no hagan escándalo, yo no tengo ningún inconveniente. Todos son bienvenidos acá.

—Algo que salió durante la campaña es que su cuñado es uno de los prófugos del régimen fujimorista. ¿Sabe algo sobre el paradero de su cuñado?

No sé nada de él. No sé por qué sacaron ese tema en campaña. No tengo ningún trato con la persona. No le puedo hablar mal ni bien porque no he tenido mayor trato con él. Me casé con mi esposo después de todo eso.