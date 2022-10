—Renovación Popular es el único partido que no ha asistido a la convocatoria de Palacio de Gobierno. Usted, como virtual alcalde, ¿considera sostenible gobernar sin conversar con el Gobierno Central?

La posición del presidente del partido y virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha sido absolutamente clara. Existe una denuncia formalizada por el Ministerio Público, contra el presidente de la República y su entorno y en el sentido que no hay necesidad de asistir a una reunión en Palacio de Gobierno. Lo que se manejará son los temas técnicos que se verán con las áreas pertinentes. Rafael ha señalado que puede haber una reunión con el ministro de Economía, porque son temas técnicos los que se van a discutir, no el tema político. No hay un momento oportuno para una reunión política en virtud de los hechos que están aconteciendo por las denuncias, lo cual no significa que no se puedan llegar a entendimientos con las áreas técnicas de las municipalidades con los funcionarios altos funcionarios del Poder Ejecutivo.

—¿Eso quiere decir que también tienen descartado reunirse con ministros?

Rafael no tienen ni ningún problema en reunirse con Kurt Burneo porque ve temas que va a desarrollar en la esfera técnica. El funcionamiento de la Municipalidad de Lima implica recursos que salen del erario nacional, salen del Ministerio de Economía por asignaciones presupuestales, por ampliaciones de proyectos, etcétera. Lima Metropolitana va a solicitar las funciones en las carteras respectivas, primero de Salud y de Educación, para luego pedir la transferencia de funciones que tiene todo gobierno regional, donde por ejemplo la empresa prestadora de servicios de agua potable como son las EPS que hay en Piura, que hay en Arequipa, que hay en otros lugares, estén en manos de la municipalidad y no en manos del Poder Ejecutivo.

—Es interesante que mencione a las regiones como ejemplo. Una de las mayores discusiones respecto a la descentralización tiene que ver con la ejecución de recursos de las autoridades subnacionales. El Gobierno Central es mal ejecutor, pero si miramos a los gobiernos subnacionales, tampoco han llevado los recursos de la mejor manera.

Pero tenemos que ser objetivos. Una cosa es los gobiernos regionales del interior del país y otra cosa es el gobierno regional manejado por técnicos de la de Lima, ¿no?

—¿Cuál es la diferencia?

En las gerencias regionales se nota que hay una insuficiencia de profesionales que beneficien a sus propias regiones. Otra cosa es tener cuadros técnicos especializados en la capital del país, donde podemos acceder a un sinnúmero de profesionales exitosos con experiencia. El Gobierno Regional de Lima Metropolitana solo tuvo transferencias de funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y específicamente en el área de Turismo. Sin embargo, por ejemplo, en lo que es la Dirección Nacional de Casinos y Juegos, que es el ente que recauda aproximadamente unos 400 millones de soles, se lo ha quedado en el Mincetur y no se ha movilizado. También es cierto que muchos de los alcaldes anteriores no quisieron asumir el reto de la transferencia de funciones. En su momento, Luis Castañeda no quiso porque había un tema de presupuestos, dado a que es mucha la carga fija de salarios.

—En el tema de casinos que usted menciona que se encuentra en el aire. ¿La gestión de López Aliaga va a asumir esas funciones?

Si bien es cierto que inicialmente se ha solicitado solo facultades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, también tienes la propuesta de Rafael López Aliaga respecto a las necesidades de agua potable para los vecinos de Lima Metropolitana. Es una propuesta de emergencia paliativa a una solución integral que debe provenir de Sedapal y que no le corresponde a la municipalidad. Sin embargo, a raíz de las campañas que se ha venido desarrollando, se ha podido constatar que pueden haber mecanismos temporales que permitan una solución de emergencia que no impida que Sedapal cumpla con sus funciones de dar agua potable para todos.

—Pero en el tema de casinos. No me queda claro si van a usar o no esas funciones.

No se ha pedido, lo cual no significa que no se pueda pedir todas las facultades, ya sean del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Ambiente, etcétera, como tienen los gobiernos regionales. Tú vas a Arequipa, vas a Piura y todo los ministerios han transferido funciones a los gobiernos regionales en todos los sentidos. Lima debería hacer exactamente lo mismo. Debería recibir como gobierno regional la transferencia de todas las funciones, pero también implica una racionalización del personal. Tenemos que señalar que llas gestiones del Poder Ejecutivo han tenido clientelaje y han incrementado el personal que trabaja en entidades públicas.

Carlos Canales, virtual alcalde de Miraflores, asegura que las autoridades de Renovación Popular solo sostendrán reuniones con los técnicos de los ministerios.

—Volviendo a la relación con el Ejecutivo. El virtual alcalde de Magdalena Francis Allison refería que, para el tema de seguridad ciudadana, era necesaria la coordinación con el ministro del Interior. ¿Ustedes cómo harán en ese sentido?

Si bien es obligación y y está dentro del ámbito de acción del Ministerio del Interior, los que ejecutan las políticas públicas son, en este caso, los mandos de la Policía Nacional. Lo que señalamos es que hay que reunirse las áreas técnicas. El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima se reunirá con el Director Nacional de Policía. Harán las normas que se requieran. Luego se elevan a documentos que son suscritos por el alcalde de la ciudad y por el ministro del Interior o por el Director Nacional de Policía. ¿Para qué reunirse con ministros si no sabemos si serán cambiados la próxima semana? Hay que vr dónde existe cierta estabilidad, como en las áreas técnicas.

—Ya se presentó la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es su postura respecto a lo que debería suceder en los próximos meses?

Está en manos del Congreso de la República y tendrán la gran responsabilidad de resolver lo pertinente y eso implicará una mayoría simple para poder suspender al presidente mientras pueda durar esa denuncia. Tenemos que respetar lo que decida el Congreso de la República, la comisión pertinente que se vaya encargar y que sepan que la historia juzgará las decisiones que toman los miembros de esa comisión y luego en el Pleno, si se acepta o no se acepta, si se suspende o no se suspende al presidente Castillo.

—¿Y si no se logran los votos?

Habrá que respetar, como hombres de derecho y como personas demócratas. Ese es el sistema que tenemos. Tenemos que respetar las decisiones de las instancias respectivas, nos guste o no nos guste, pero eso sí, dejar en claro que la historia juzgará a aquellas personas que han sido los niños o las niñas de los determinados partidos políticos que han avalado conductas que son materia de investigación por supuestos delitos que se hayan cometido.

—¿No ve factible un adelanto de elecciones?

Es un proceso más largo y no hay votos suficientes para la vacancia. Lo que existe hoy es una denuncia de la Fiscal de la Nación, donde el Congreso va a tener dos opciones por desarrollar y eso implica que simplemente suspender al presidente mientras dure.

—Usted ganó con 31 mil votos. Representa el 22.99% del electorado hábil del distrito, que son más de 130 mil. ¿De qué manera buscará convencer al casi 80% del electorado que no apostó por usted?

Yo lo veo de otra forma. Renovación Popular ha obtenido 44.399 votos en Miraflores [a nivel provincial], que significan el 55% de los votos válidos. Eso significa que mayoritariamente nosotros hemos sido respaldados como una opción política. Y el ausentismo no deslegitima el que mayoritariamente nosotros hayamos logrado ganar las elecciones.

—Pero, ¿qué le dice el hecho de que Miraflores sea uno de los distritos de mayor ausentismo?

Representa un cansancio y un aburrimiento de la situación política existente en nuestro país. Si hemos ganado es porque hay una clara mayoría, aunque sea mínimamente porcentual, que la gente lo que quiere es un cambio dentro del actuar político y como opciones que sean pragmáticas y obtengan resultados en la gobernanza de una ciudadanía. Todos hablan de seguridad ciudadana, todos hablan de necesidades sociales y todas esas necesidades están en el ámbito del Poder Ejecutivo, no están en el ámbito del gobierno local. El alcalde no es el sheriff, no es el Capitán América, no es como el ministro del Interior o el director nacional de la Policía, como un candidato que trataba de sorprender a la gente. Nosotros buscaremos alternativas, como la propuesta de las 10 mil motos que ha propuesto Rafael López Aliaga.

—¿El presupuesto para esas motos saldrá del ministerio o de la municipalidad?

Como el Ejecutivo no tiene capacidad de poder llevar un proceso de contratación adecuada, porque ha demostrado su ineficiencia, el municipio va a aportar esos vehículos, esas unidades motorizadas, para poder ayudar en el patrullaje integrado con la Policía Nacional. Rafael ya lo ha explicado, será a través de un renting.

—¿Tenemos el número de serenazgos para cubrir el patrullaje de 10 mil motos?

San Isidro tiene más de 1.000 serenos. Miraflores tiene 800 y nosotros vamos a poner 1.200 serenos y así podemos sumar. Somos una cantidad importante de distritos en Lima que obviamente tenemos la capacidad de poder tener el personal para acompañar a los policías.

El país cuenta con diversos destinos turísticos dentro de la ciudad, pero también cuenta con playas hermosas los limeños como turistas se pueden dar un chapuzón o hacer surf. No solo ello, sino que puede recorrer toda la Costa Verde en bicicleta. Si deseas probar exquisitos platillos peruanos puedes visitar Larco Mar o el parque Kennedy, ya que hay varios restaurantes. Foto: shutterstock

—Como alcalde de Miraflores, ¿cuál será la medida más importante a implementar en los primeros 100 días de gestión?

Venimos trabajando el tema de la implementación de una unidad de flagrancia, que queremos instalar como el primer piloto en Lima. . Nosotros calculamos seis meses para poder implementarlo en Miraflores. Lo segundo es comenzar a hacer las obras que van a unir puente peatonal y la ciclovía entre el Jardín Bicentenario con el Malecón de Barranco. O sea, va a haber una integración, una conexión para los peatones y para los ciclistas que puedan cruzar el puente integrando todo el malecón entre Barranco y Miraflores. También haremos una escuela de serenos, y nuestro plan integrado de seguridad, y vamos a tener un distrito 100%... Bueno, vamos a reducir la delincuencia.

—¿Y qué ha pensado para la Costa Verde en lo que a Miraflores corresponde?

Ya hablé con los alcaldes costeros y con el alcalde Rafael López Aliaga, y me van a nombrar presidente de la Autoridad Autónoma de la Costa Verde. Lo primero que vamos a hacer es la el gran complejo deportivo en la zona de la bajada del cuartel San Martín, donde vamos a tener un gran complejo deportivo con 14 canchitas de fulbito, cuatro polideportivos, y un gran skatepark. También vamos a poner servicios higiénicos y todas las todas las instalaciones como duchas y lockers en la Costa Verde para la práctica del surfing. Así como un gimnasio municipal y una piscina temperada.

—¿Harán algo para la integración la Costa Verde?

En el primer semestre se van a lanzar tres proyectos sobre teleféricos. Hay uno que ya está en marcha, donde se ha suscrito un convenio, que sale del Parque Domo 2 a la playa Redondo. Habrá otro que va a salir desde el Parque María Reische hasta el Tres Picos y el tercero será desde el Cuartel San Martín, desde la zona del Estadio Bonilla, hacia el hacia la playa límite con San Isidro. Vamos a interconectar el circuito de playas con el malecón.

—¿Son teleféricos como los que se ha planteado para Lima en distintas ocasiones?

Sí, son telecabinas. En tres minutos transportan hasta 30 personas.

—¿Concretará el empadronamiento que propuso en campaña para los estacionamientos públicos en Miraflores?

De todas maneras, estamos trabajando en ese tema. Hemos logrado tener una base de datos de todos los ciudadanos que tienen propiedades en Miraflores. Nosotros ya tenemos un primer listado, pero luego hay que pedir a todos los vecinos que se empadronen para los que requieren vehículos y de esa forma procedemos a tener el stock de asientos municipales.