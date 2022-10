— ¿A qué responde su reunión con el presidente Pedro Castillo?

Es mi obligación como autoridad electa coordinar con otras autoridades, porque sin esas coordinaciones no se podría cumplir con los vecinos en lo que se ofreció en la campaña. ¿Cuál es el mayor peligro en el Perú? La delincuencia, debemos bajar los índices delictivos. Y eso es algo que se hace con más policías, de la mano con el Ministerio del Interior. De la mano con el Gobierno Central.

— ¿Y no le molesta que el Presidente de la República sea una persona investigada, con muchos cuestionamientos, incluso de gestión gubernamental?

Repito. Es mi obligación darle algo a mi comunidad y para lograrlo es mi labor realizar reuniones con las autoridades que estén ocupando los diversos cargos, como en el gobierno central. El presidente de Perú, como en el Ministerio del Interior, el de Vivienda, el de Trabajo y otros más. No hemos tocado ningún tema ajeno a los pedidos que tengan que ver con los ciudadanos de Magdalena del Mar.

— ¿Qué tipo de compromisos obtuvo de la reunión?

Respecto a seguridad ciudadana, he pedido firmar un convenio para el patrullaje integrado. Y se han comprometido también en devolverme los 20 patrulleros que tuvimos para un plan llamado Patrulleros de mi Barrio. Adicionalmente, le he pedido un local nuevo para los bomberos de Magdalena. Y lo tercero, tenemos un centro educativo inicial del Estado que se tiene que construir nuevamente, porque los niños estudian en módulos provisionales desde el terremoto del 2007.

— ¿Es cierto que usted iba a postular por Renovación Popular?

Es cierto. Tuvimos varias reuniones. Soy muy amigo de Rafael. Pero al final postulé con Alianza para el Progreso. Pero mi vínculo con Rafael es muy poderoso. Y así se mantendrá por siempre. Tiene un estilo, sin duda diferente al mío, por ejemplo, en el tema de la coordinación.

— ¿Y cómo analiza la posición de López Aliaga sobre no reunirse con Castillo?

No comparto su posición porque incluso para lograr un préstamo del exterior necesita necesariamente pasar por el Gobierno Central. Lo más importante, que es seguridad ciudadana, no puedes tener un serenazgo divorciado de la policía, y eso es claramente el Gobierno Central.

— Podría hacerlo directamente con el ministro, sin tener que hablar con el presidente de la República.

Sería un poco dificultoso lograr directamente hablar con los ministros sin haber coordinado previamente con el presidente. Además, hay otros municipios en cola, hay otros lugares inseguros del Perú que también van a hacer los mismos pedidos. ¿Entonces, es importante que se priorice o no a Lima sobre las provincias? No se trata de anteponer uno sobre los otros, pero no se puede olvidar que en Lima vive un tercio de los peruanos.

— Pero lo de López Aliaga es más una postura política.

En la historia municipal, a los alcaldes que no han coordinado con el Gobierno Central no les ha ido bien. Hay varios de ellos, sea porque no hubo una coordinación correcta, o porque el Gobierno Central los quería destruir. Hay varios ejemplos de la imperiosa necesidad del vínculo entre el municipio y el Gobierno Central.

— APP ya se ha pronunciado a favor de la vacancia presidencial. ¿Usted respalda esa postura?

El presidente Pedro Castillo ya ha dicho que no va a renunciar y es claro que el Congreso no tiene los votos. Mientras el presidente Castillo esté sentado en Palacio de Gobierno, voy a coordinar con él para el bienestar de la comunidad que me ha elegido. No me han elegido para que me pelee con otros políticos ni con autoridades.

Francis Allison asegura que cumplirá su mandato de cuatro años y no renunciará para ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo, como lo hizo en el pasado. / ANTHONY NINO

— ¿Aceptaría nuevamente un cargo de ministro como ya lo hizo en el pasado?

No voy a renunciar bajo ningún concepto ni ningún motivo a la Municipalidad de Magdalena , porque tengo un compromiso de cuatro años. Cometí un error en el 2009, aceptando ser ministro de Vivienda. Me di cuenta de que no siempre se nos llama para gobernar.

— ¿A qué se refiere con que no lo llamaron para gobernar?

Me llamaron, a mi entender, para que firme algunos contratos que nadie quería firmar. Lo de Taboada. Yo me negué porque habían algunos entrampamientos que no se han resuelto, Finlmente, el entonces contralor Fuad Khoury dijo que todo estaba en orden, por lo cual lo firmó el viceministro, que tenía la delegación para ello desde antes que yo llegue al ministerio.

— ¿Hasta cuándo piensa postular a Magdalena? Ya lleva cinco periodos.

En estos últimos cuatro años, Magdalena ha retrocedido y la mayor parte de vecinos sabe que se viene una gestión mejor, en base a los resultados de mis gestiones pasada. ¿Significa que voy a ser alcalde eterno? No hay reelección. Considero que debería haber reelección. Nuevamente, no significa esto que me vaya a quedar eternamente en Magdalena. A diferencia de muchos alcaldes, a mí no me parece correcto que mis hijos postulen, o mi esposa o alguien vinculado tan directamente a mí. Si alguno de ellos quiere postular después de mí, tendrá que esperar cuatro años, pero no inmediatamente después que yo. Si creo en la reelección porque claramente Lima ha retrocedido con alcaldes novatos y el Congreso también se ha perjudicado con con congresistas novatos.

— ¿Ha pensado en postular a Lima?

Napoleón decía que era un mal soldado el que no quiere ser general. Todos aspiramos a crecer. Pero ahora estoy concentrado en Magdalena.

— ¿No cree que la gestión de los últimos cuatro años fue difícil para los alcaldes por el tema de la pandemia?

Creo que la pandemia ha sido la excusa de muchos de los alcaldes, porque algunos otros en Lima o en el Callao se han distinguido en ese periodo a pesar de la pandemia. Por ejemplo, el alcalde Pedro Spadaro ha sido un buen alcalde en Ventanilla (Callao), ha hecho 200 obras en medio de la pandemia. Jesús María acá en Lima, impecable. Pueblo Libre, también. Magdalena tiene todos los parques muertos. El equipo que rodeó al alcalde, no fue el mejor.

— La gestión saliente tiene cuatro denuncias en su contra...

Han sido muchas denuncias. La gestión actual se ha dedicado a perseguirme desde el día uno de su gestión. Se ha dedicado a destruir antes que construir.

— Una de las denuncias es por no pagar la AFP a los trabajadores municipales. ¿Por qué no se cumplió?

Porque no había dinero. El Estado Peruano, entre municipios, gobiernos regionales y ministerios, debe siete mil millones a las AFP. Magdalena del Mar es parte de una lamentable realidad. Cuando yo era alcalde, nos acogimos al programa de reprogramación sin intereses. La saliente gestión no se acogió.

— Hay una imagen que lo persigue: los 50 mil dólares desde Estados Unidos. ¿Por qué traerlo en efectivo?

Porque era legal. Yo demostré la transparencia y legalidad de mis ahorros en Estados Unidos. Acá también se archivó la investigación. Lo que más me dolió fue cómo se portó el Perú conmigo, ya que no me dejaron defenderme mediáticamente de las acusaciones.

— ¿Por qué no transferirlo?

Para poder volver a Perú demostré que el dinero era legal. Demostré en Estados Unidos que el dinero es legal, o sea, lo más importante se demostró. Si yo no hubiera podido demostrar que el dinero era legal, me hubiera quedado detenido. En Estados Unidos yo demostré la transparencia y legalidad de mis ahorros en Estados Unidos, por lo cual se me permitió volver a mi país.

— ¿Ha vuelto a ir a Estados Unidos?

A mí me dijeron que podía quedarme tres meses. Pero me regresé inmediatamente. Luego se me acabó la visa y yo nunca más pedí renovación. Mi esposa pidió y se la dieron, ella viajó sin problema. En el juicio en Estados Unidos, el juez me terminó diciendo que era un buen hombre.

— ¿Recuperó al dinero?