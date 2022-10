De la cifra total declarada en la primera entrega de balances registrada en el portal Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), S/657.967 fueron orientados a cancelar servicios contratados de publicidad, mientras que S/63.461 a pagar publicidad a través de redes sociales, cifra que representa el 87% de la inversión conjunta. Es decir, casi nueve de cada diez soles gastados por los candidatos se destinaron a este rubro.

En la lista le siguen los gastos incurridos para organizar eventos (S/74.110), los gastos en combustible y transporte (S/8.000), la compra de souvenirs como llaveros, fósforos o calendarios con el rostro de los candidatos (S/1.723), el consumo en restaurantes y supermercados (S/6.120) y otros rubros (S/6.797) [ver gráfico].

En detalle

Si bien todos los postulantes presentaron la documentación solicitado, hasta mediados de septiembre solo cinco de ellos declararon haber tenido ingresos e incurrido en gastos durante el proceso. Entre los que no presentaron aportes ni desembolsos figuran Yuri Castro (Perú Libre), George Forsyth (Somos Perú) y María Soto (Avanza País)

El candidato que invirtió más recursos fue Rafael López Aliaga (Renovación Popular), cuyo monto alcanza los S/656.967, cifra que representa el 80% del total. Entre los principales aportantes de su partido figuran el mismo postulante (S/229.832), el candidato a teniente alcalde, Renzo Reggiardo, quien brindó S/230 mil en paneles publicitarios, y Julio Gagó, candidato a regidor y jefe de campaña, quien destinó S/120 mil al mismo rubro.

Un reportaje del programa “Punto final” reveló que en abril Renovación Popular pagó S/226.650 a Gagó por un servicio de ‘coaching’ con financiamiento público.

La segunda agrupación con más gastos electorales fue Alianza para el Progreso, con un monto de S/74.110. Según el reporte enviado a la ONPE, el dinero se invirtió en financiar una cena show.

Le sigue en la lista Podemos Perú, con S/63.451. En su primer reporte se registraron 19 aportantes, entre los cuales figura el candidato Daniel Urresti (quien destinó S/6 mil).

Normativa vigente

¿Pueden los candidatos además de las agrupaciones recibir sanciones por omitir o presentar información falsa? En conversación con este Diario, Silvia Guevara, subdirectora del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (Inicam), señaló que con las modificaciones a la ley de organizaciones políticas los postulantes ya tienen una responsabilidad directa en responder respecto al financiamiento de sus campañas electorales. Esta obligación es distinta de aquella que tienen las organizaciones políticas de presentar un informe anual con sus movimientos ante la ONPE.

“La norma prevé sanciones para los candidatos, esto se da en el artículo 36-B de la Ley N°31504, que modificó la Ley de organizaciones políticas. Ellos tienen que responder por sí solos por todas los aportes y gastos durante la campaña electoral (...) Un candidato incurre en gastos y tiene que sustentarlos, salvo que no existan, pero tendrá que arriesgarse si luego de la fiscalización termina siendo cierto o no. Los aportes superiores al 25% de una UIT [valorizada en S/4.600] tienen que ser bancarizados; si son en especie, tienen que ser valorizados y constar por medio de una declaración jurada de la persona que lo realizó o acreditar que estén acorde a un precio de mercado”, explica.

La especialista añade que aún queda pendiente la segunda entrega de los balances financieros de cada candidato para conocer cuánto se gastó en total durante el proceso. El primero, cuyo detalle ha sido objeto de esta nota, abarcó desde la convocatoria a elecciones municipales y regionales hasta el pasado 9 de septiembre.

“Hay un segundo informe, cuyo plazo de presentación es hasta 15 días antes posteriores al término del proceso electoral, el cual no acaba este domingo, sino mediante una resolución que menciona su término. Como el proceso regional y municipal son simultáneos, estaría culminando luego de la segunda vuelta regional, en los primeros días de diciembre. Esto no quiere decir que lo que no entregaron en el primer informe lo puedan hacer en el segundo. Aquellos candidatos que no presentaron el primer informe han incurrido en una infracción que es una sanción no menor de una ni mayor de 5 UIT”, puntualiza.