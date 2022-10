La incertidumbre electoral se mantiene en las zonas que concentran una mayor cantidad de proyectos mineros . Según los resultados del conteo rápido al 100% de Ipsos Perú, las regiones de Cajamarca , Moquegua, Cusco y Piura tendrán una segunda vuelta en diciembre, debido a que los ganadores a gobernadores regionales no superaron el 30% de los votos válidos.

Estas jurisdicciones concentran inversiones estimadas en US$29.153 millones, cifra que equivale al 55% del portafolio nacional, según la más reciente actualización elaborada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

De otro lado, el escenario ya estaría definido en otras zonas de gran potencial minero y que además albergan principales unidades en operación, como es el caso de Apurímac (donde se sitúa la mina Las Bambas ) y Arequipa. Ambas regiones tendrán como nuevas autoridades por los siguientes cuatro años a Percy Godoy (Frente Esperanza) y Rohel Sánchez (Yo Arequipa).

Según los resultados preliminares, el Frente de la Esperanza 2021 es el único partido político nacional que hasta el momento ha ganado en una de estas regiones clave. Somos Perú y Alianza para el Progreso (APP) disputarán finales con movimientos regiones en Cusco y Cajamarca, respectivamente [ver cuadro]





Sin un horizonte definido

¿Qué propuestas en torno a la actividad minera y el manejo de conflictos se aplicarán en el siguiente período de gobierno? Un informe elaborado a fines de septiembre por este Diario reveló que los candidatos a gobernadores de las principales zonas mineras carecían de estrategias concretas para impulsar la minería y afrontar la conflictividad social.

Las pocas propuestas que habían sido formuladas ya figuraban como funciones de otros organismos, mientras que el abordaje de conflictos sociales solo pasaba solo por la instalación de mesas de diálogo, sin un tratamiento integral de los mismos.

Por ejemplo, el plan de gobierno del virtual gobernador de Apurímac, Percy Godoy, proponía la delimitación de áreas intangibles al desarrollo minero, así como una mayor negociación de aportes como el canon y las regalías. Sin embargo, según especialistas consultados ambas funciones solo le correspondían a entidades del Gobierno Nacional.

Iván Arenas, especialista en comunicación y minería, destaca que ninguno de los finalistas o ganadores haya tenido previamente un discurso explícito o haya participado en acciones contra de esta actividad. Sin embargo, resaltó que Perú Libre lleva la delantera en los distritos cercanos a Las Bambas (Apurímac). “Ideológicamente, los antimineros no han ganado. Apoyaron candidaturas que no despegaron, pero eso no implica que luego no tengan problemas con grupos de poder en la zona”, explicó.