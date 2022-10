Puente Piedra es el único distrito de Lima donde un partido político logró la reelección. Rennan Espinoza Rosales volverá a conducir las riendas del distrito que administró entre el 2002 y 2010, y que ahora recibirá de las manos de su hijo, el saliente alcalde Rennan Espinoza Venegas.

—El pleno del Jurado Nacional de Elecciones ya declaró fundada la apelación y revirtió la nulidad en el caso de Lince. Usted ganó en Puente Piedra, y también se declaró la nulidad en primera instancia. ¿Cómo analiza su caso?

Espero que el Jurado Nacional de Elecciones falle en la misma línea para Puente Piedra. Porque está claro que se está actuando al margen de la ley y de la misma Constitución en los Jurados Electorales Especiales. No puede mediar ningún tipo de acción de garantías, entiéndase amparos o medidas cautelares, frente a decisiones en última instancia tomadas por el Jurado Nacional de Elecciones. En el caso del candidato de Renovación Popular se le excluyó de carrera en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones por tener una sentencia consentida.

—Pero es cierto que logró una medida cautelar.

La medida cautelar, si la revisamos, también tiene una argumentación sin ningún sentido. Tengo el derecho de especular que puede haber algún acto de corrupción, porque no hay una explicación válida jurídica. La Constitución dice que ningún ciudadano que tiene sentencia en primera instancia puede ser candidato. La Ley Orgánica de Elecciones señala que ningún ciudadano que tiene sentencia firme puede postular.

—Hay casos donde con una medida cautelar se ha podido elegir a alcaldes. Está el caso de Joaquín Ramírez.

No conozco el caso de Joaquín Ramírez. Sin embargo, hay resoluciones de jurados electorales especiales como de Chota y de Huaraz que, frente a medidas cautelares en general, han rechazado dicha medida por vulnerar el calendario electoral. Hay muchas resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional que señala claramente cuál es el límite de una acción de amparo frente a la legislación electoral.

—¿Cuál es la diferencia de este caso con el de Lince?

El logo de Renovación Popular siempre estuvo en la cédula de votación, pero los nombres no estaban en los papelotes que fueron publicados en su momento de la relación de todos los candidatos de Lima y del distrito. Y obviamente no iba a estar porque el candidato hasta el día de hoy tiene la condición de excluido. El jurado Electoral Especial nunca emitió ninguna resolución acatando esa cautelar. Lo único que hizo fue emitir una resolución corriendo traslado de esa notificación. En Lince sí se emitió una resolución acatando la cautelar. En Puente Piedra nunca se emitió nada, por lo tanto nunca se pudo ejecutar.

—¿Por qué cree que existen tantos criterios distintos en los Jurados Electorales Especiales?

Hay poca predictibilidad de parte de los jurados especiales, porque cada uno está decidiendo de manera errada, sin arreglo a ley, y están haciendo una interpretación totalmente errónea, equivocada y ilegal de lo que manda la Constitución y lo que manda la Ley Orgánica del Jurado Nacional. Este proceso tiene que acabar ya en enero. Tienen que asumir las nuevas autoridades. Sin embargo, se escucha que, de anular elecciones con argumentos inválidos, este proceso complementario sería hasta julio del 2023. ¿O sea, quién va a seguir gobernando en las municipalidades? Una persona que no ha sido elegida para ese periodo. Entonces esto genera realmente una inestabilidad.

—Usted habló hace un momento de corrupción. ¿En qué lo fundamenta?

El presidente del Jurado Electoral Especial, el magistrado David Lecaros, fue presidente de la Sala de la Primera Sala Penal Liquidadora de Lima Norte. Esta Sala Penal Liquidadora de Lima Norte sentenció a Milton Jiménez por el delito de peculado. David Lecaros fue el único que tuvo voto singular, absolviendo a Milton Jiménez, el candidato de Renovación Popular. Los otros dos magistrados votaron a favor de la sentencia y por eso, Milton Jiménez fue sentenciado por el delito de peculado, entiéndase por haber robado dinero de la Municipalidad de Puente Piedra en el tiempo que fue alcalde, entre el 2014 y 2018.

—¿Está diciendo que el magistrado que lo intentó salvar en el Poder Judicial resolvió sus casos en el Jurado Electoral Especial?

Efectivamente. En el proceso le presentaron tachas contra la candidatura de Renovación Popular por la sentencia. ¿Y qué resolvió el señor Lecaros? Resolvió infundada la tacha. El señor Jiménez nunca presentó la nulidad de su sentencia de manera oportuna, pero esperaba que se resuelva el pedido de sus coprocesados. No tenía sustento.

Rennan Espinoza criticó la labor de los Jurados Electorales Especiales por declarar la nulidad de las elecciones en primera instancia.

—Somos Perú es el único distrito de Lima donde se reeligió al mismo logo partidario. ¿A qué atribuye esto? ¿O tuvo que ver con que su hijo es el alcalde saliente?

La población nos ha dicho que Somos Perú, el partido que está gobernando el distrito con el liderazgo de mi hijo, está haciendo las cosas bien y ha recibido una aprobación de más del 30% de votos. Esa es la nota que se ha puesto, y nos dice que continuemos como Somos Perú. Entendemos que se están haciendo bien las cosas y nos pone la valla alta porque nos está dando una responsabilidad de continuar y de hacerlo mucho mejor.

—¿Cuál van a ser los principales proyectos que tienen para Puente Piedra?

Vamos a ponerle mucho énfasis en la parte de la prevención, tanto en la seguridad, en la salud, como en la educación. La visión de los alcaldes está orientada a meterle cemento y ladrillo a todo y no se centran en lo importante. Cuando fui alcalde iniciamos un trabajo de becas que no había en el Perú. Después se hizo nacional y hoy entrega 5.000 becas a los jóvenes que tienen escasos recursos, con mucho talento. Existen acciones simples como recoger la basura, limpiar la calles, que son muy válidas y son muy importantes y nunca hay que dejar de hacerlas. Pero nuestra tarea va mucho más allá.

—Usted se ha reunido, usted se ha reunido con el presidente de la República, Pedro Castillo, y con el nuevo alcalde de Lima, Rafael López. ¿Qué ha sacado de estas reuniones?

En ambas reuniones, se nos ha dicho que hay predisposición de trabajar de manera organizada, articulada y sobre la base del diálogo. Lo que nosotros tenemos que buscar es flexibilizar la burocracia y que se nos permita articular de manera más práctica. Se lo dije al presidente de la República: a quienes reclaman los vecinos en primera instancia es a los alcaldes. No llegan a algún ministro, ni siquiera llegan con facilidad a un congresista.

—¿Un gobierno con tantas denuncias y fallas de gestión puede resolver ese letargo en beneficio de los gobiernos locales?

Nosotros, como mancomunidad de Lima norte, esperamos establecer agendas específicas con los ministerios. Vamos a puntualizar dos o tres aspectos que nos interese. Sin duda, la seguridad ciudadana y algunas obras que permitan aliviar el tránsito. Porque acá tenemos un tema del peaje y el tránsito, sobre todo la carga para salir de Lima Norte. Son dos horas para llegar a cualquier punto.

—¿Rafael Lopez Aliaga les explicó cómo se viabilizará la propuesta de las 10 mil motos para la seguridad ciudadana?

Está por verse. Pero nos ha adelantado que él solo nos dará las motos, y nosotros debemos encargarnos del combustible, personal, alimentación y toda la logística. Y se tiene que ver presupuestos y un diagnóstico debido de cuántos serenazgos hay por distrito.

—López Aliaga ha dicho que no se reunirá con Pedro Castillo ni sus ministros. ¿Ve eso viable?

Tenemos competencias compartidas los tres niveles de gobierno. Entonces, hace mal en no conversar. El señor López Aliaga también tiene una investigación seria abierta y no por eso vamos a dejar de dialogar con él. El Poder Judicial decidirá si al final son culpables o no. Pero mientras eso ocurra, necesitamos avanzar. De lo contrario, paralizamos todo el país y eso no es lo correcto. El señor López debe mirar hacia adelante.

—Somos Perú, el partido que usted representa, ¿apoyará la vacancia?

Yo no tengo un contacto directo con los congresistas de la bancada. El partido no tiene una postura al día de hoy. Son los congresistas que deben hacer la evaluación.

—Y usted como virtual alcalde, ¿cuál es su postura?

No comparto el tema de la vacancia. Son indicios, es cierto. Son denuncias, son dichos, son menciones, testimonios de colaboradores eficaces. Todo, pero el derecho es claro, hay que corroborarlo.

—¿Qué le espera a Somos Perú para las próximas elecciones? ¿Volverán a volver a presentar personajes como Martín Vizcarra, Daniel Salaverry y George Forsyth?

Ahora estamos disputando varias segundas vueltas en regiones y, con algunas victorias, nos podemos posicionar muy bien en el interior del país. Por otro lado, sí considero que fue un error postular a Vizcarra y Salaverry, llevarlos bajo el logo de Somos Perú. Fue un grave error que no se debe repetir.