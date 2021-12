El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, presentó este martes el puente peatonal Rafael Escardó en la Costa Verde en el distrito de San Miguel. Este puente permite cruzar de un lado del carril al otro. Además, el puente conecta con el viaducto que va desde el acantilado hasta la zona baja, para que luego se pueda cruzar.

Sin embargo, desde la presentación del alcalde, este puente ha sido criticado por la longitud de la infraestructura. Según la misma Municipalidad de Lima (MML), el puente tiene 458 metros, contando las dos rampas y el cruce. Esto no incluye la bajada del viaducto.

Esta infraestructura ha sido cuestionada por urbanistas, quienes creen que es innecesaria su extensión, habiendo otras opciones para movilizarse entre lado y lado. “Se podría usar el mismo acantilado. Hay partes del acantilado que ya han tenido trabajos de geoingeniería, entonces ya se pueden tocar, no se caen piedras ni se va a destruir. Es totalmente innecesario tener que bajar para volver a subir. Se puede hacer hasta una rampa en curva, por ejemplo”, sostuvo el especialista en urbanismo Angus Laurie.

Por otro lado, la MML, mediante su vocero y gerente general de Emape, el Ingeniero José Buleje, comentó a este Diario que la longitud de dicho puente se debe a que es un puente accesible. “El espacio es limitado en esa zona. No tenemos más espacio para desarrollar otro modelo de puente. En términos técnicos era esa la única solución para un puente accesible”, dijo.

Pensando en las personas con discapacidad y ciclistas, en la Costa Verde de San Miguel, se ejecutó un puente peatonal inclusivo de 458 metros de extensión que incluyen rampas de accesibilidad para el fácil desplazamiento de sillas de ruedas y bicicletas. (1/2) pic.twitter.com/KchjyAweNL — Municipalidad de Lima (@MuniLima) December 15, 2021

“Este es el primer puente rampa que se hace en todo el país. El concepto no es solamente que es un puente largo, sino que es seguro. Haber hecho el puente en forma de U significa seguridad para los que pasan por ahí. Las personas con silla de ruedas pueden cruzar este puente al tiempo que ellos desean”, explicó Verushka Villavicencio, vocera en temas de accesibilidad de la MML.

¿Vía expresa o espacio público?

El problema del puente no es únicamente el tema de la longitud, explicaron especialistas consultados por este Diario. Lo que realmente se debe tener en cuenta, según ellos, es el objetivo principal de la Costa Verde: si es una vía expresa o si es un espacio público recreativo para las personas.

Actualmente la Costa Verde está clasificada por ordenanza de Lima como Vía Expresa y estas vías no aceptan interrupciones en su trayecto. No se permiten cruces, intersecciones ni semáforos. Por esa razón es que se ha tenido que construir un puente así de largo y no simplemente un cruce peatonal, explica Cynthia Yamamoto, activista peatonal y representante de Peruanos de a pie.

“Esto termina siendo una rampa elevada, un puente peatonal que, para no tener escaleras, lo han hecho con rampas para personas con silla de ruedas, bici, coche de bebés. Sin embargo, por el mismo hecho de la pendiente, tienes un cruce como 10 veces más largo que alguna otra solución que te permita resolver esos dos temas”, dice Yamamoto.

El puente es de uso mixto para peatones, ciclistas y quienes quieran hacer deporte. (Foto: Cesar Campos)

Necesidad de una visión integral

Para solucionar esto de manera integral, en una ciudad como Lima, se debe tener un imaginario de qué se quiere hacer en la Costa Verde y en base a ese imaginario se debe ejecutar, pero se debe ejecutar de manera colectiva y no con poderes fragmentados, explicó el urbanista Laurie.

Gary Leggett, arquitecto y subdirector del Centro de la Arquitectura y la Ciudad CIAC, sostuvo: “Nuestras autoridades siguen pensando la ciudad desde el automóvil, incluso cuando pretenden hacer obras que favorecen al peatón. Otro despropósito. Otro desperdicio de concreto para una ciudad que necesita una visión, no parches ni gestos vacíos”, dijo el arquitecto y subdirector del Centro de la Arquitectura y la Ciudad CIAC.

La MML explicó que este puente es parte de todo un proyecto en conjunto que busca recuperar el espacio público que estaba olvidado en la Costa verde en la zona de San Miguel. Junto con el puente está una vereda para personas que quieran caminar y correr, y una ciclovía.

