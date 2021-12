Hace 30 años el Centro Histórico de Lima fue declarado Patrimonio Cultural por la Unesco. Con el título llegaron diversas responsabilidades que hasta hoy no se pueden cumplir.



Un 12 de diciembre de 1991, el Centro Histórico de la Ciudad de Lima fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. También conocida como “La Ciudad de Los Reyes”, fue fundada en 1535 por Francisco Pizarro y reconocida por la Unesco, hace 30 años, por su valor universal excepcional. Lima representa un valor único para el mundo por su historia como capital del Virreinato peruano, su importancia en la región hispanoamérica y por su arquitectura.

Pero para lograr esta declaración hubo un enorme trabajo de la sociedad civil. El Patronato de Lima, una organización civil creada en 1988 para trabajar por el rescate, puesta en valor y conservación del Centro Histórico de Lima, presentó todos los papeles necesarios a la Unesco. El Patronato tenía como presidente a Eduarto Arrarte, vicepresidente Augusto Elmore y como director del proyecto al arquitecto Juan Gunther.

Tras esta presentación, la Unesco decidió otorgar el título de Patrimonio Cultural al Centro Histórico de Lima.

Sin embargo, recibir la declaración de patrimonio de Unesco no significaba solamente un título. Este venía con una serie de retos y responsabilidades para no perder la categoría internacional. Parte de estas responsabilidades era cuidar la arquitectura del centro, mantener la seguridad de los vecinos, cuidar el patrimonio, entre otros.

Estas responsabilidades no fueron fáciles de cumplir y hasta ahora no lo son. De hecho, durante muchos años, el centro estuvo totalmente olvidado. “Lima es un lugar lleno de contradicciones: lleno de riqueza patrimonial, inmuebles; pero al mismo tiempo hay problemas de urbanización, falta de inversión en vivienda, problemas de hacinamiento, de tenencia. Es una combinación explosiva”, explica Manuel Dammert, sociólogo y urbanista.

Y es que a solo dos cuadras de la Plaza Mayor de Lima se encuentra la Casa de la Columna, una casa antigua que era parte del Patio Conventual del complejo religioso de Santo Domingo. El nombre se debe a las columnas que pertenecían al antiguo patio y en su interior todavía se encuentra una portada del estilo rococó del siglo XVIII, dice Vladimir Velásquez, Director del proyecto cultural Lima Antigua.

Sin embargo, en esa casa viven ahora, en condiciones de total vulnerabilidad, más de 50 familias que suplican a las autoridades mejorar sus condiciones. Las familias que viven en la Casa de la Columna temen ante un posible terremoto, viven en hacinamiento y recién hace poco los mismos vecinos pudieron instalar agua y desagüe.

“La única forma de tener un centro con planteamiento adecuado es respondiendo de manera correcta y responsable a los ciudadanos que viven ahí. Se tiene que trabajar una apuesta política que vaya por renovar el patrimonio y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de las personas que habitan ahí”, indica Dammert.

Teresa es una de las vecinas en la Casa de la Columna, nació ahí hace 75 años. Ella es quien más tiempo lleva viviendo en este inmueble. Esta es la parte frontal de la Casa de la Columna. En la puerta, Teresa vende comida a los peatones. Desde el segundo patio de la casa, se puede ver la arquitectura colonial, a pesar de las malas condiciones. Hace poco más de dos años los mismos vecinos pusieron agua y desagüe en la casa. Son más de 50 familias los que viven ahí.

Unesco visita Lima en 2017

Asegurar la calidad de vida de las personas que viven en el Centro Histórico y alrededores era y es una de las responsabilidades al recibir el título de Patrimonio Cultural. Así, cuando la Unesco vino en 2017 a visitar Lima, una de sus recomendaciones fue solucionar este tema.

Además, indicó que era necesario tener cuidado con las futuras construcciones de las líneas 2 y 3 del Metro de Lima, cuidar la arquitectura del centro y fortalecer a la autoridad competente, así como cumplir con el Plan Maestro.

“Nosotros invitamos a la Unesco a una misión de asesoramiento”, indica Luis Martín Bogdanovich, representante de la Municipalidad de Lima y Gerente de Prolima. “En nuestro caso fue para que conocieran el Plan Maestro y nos den sus aportes”, agrega.

Otro de las recomendaciones fue la restauración de los edificios del Centro Histórico, como la Casa de la Columna, la antigua sede del Patronato, los balcones, entre varias otras edificaciones que se encuentran dentro del perímetro.

Sin embargo, esta no es una tarea fácil, indica Bogdanovich. Las autoridades municipales pasadas dejaron el Centro de Lima en muy malas condiciones: “La dejadez ha sido muy fuerte y no es fácil actuar en base a eso”, dice. Además, intervenir el centro no depende solo de la MML, sino también se necesitan nuevas regulaciones en el Congreso y proactividad de parte del ejecutivo.

Centro Histórico en malas condiciones Las casonas del Centro están en pésimas condiciones, no solo por dentro, sino también las fachadas. La humedad es uno de los factores que más maltrata los edificios en el Centro Histórico. Los balcones apuntalados tienen gran vulnerabilidad ante un posible terremoto. Las casonas antiguas son ahora usadas como diferentes negocios, por ejemplo, estacionamientos. Prolima está recuperando algunas fachadas del Centro Histórico.

Luego de 30 años

Durante los 30 años que Lima ha sido considerada Patrimonio Cultural han sucedido muchas cosas. Pero los especialistas coinciden en que la aprobación del Plan Maestro en el 2019 ha sido la más importante. Gracias a esto, se tiene un objetivo claro y plan de acción para cuidar y mejorar el Centro Histórico.

