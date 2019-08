Puente Leoncio Prado: Colegio de Ingenieros advierte riesgo estructural

Dos días antes de dejar el cargo, el 29 de diciembre de 2018, Luis Castañeda Lossio realizó su última inauguración como alcalde de Lima y entregó el puente Leoncio Prado de la Vía Expresa. Siete meses después, la obra que costó más de S/12 millones ha sido calificada como de riesgo latente por el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CD Lima-CIP).



Al deterioro prematuro de la carpeta asfáltica —evidenciado en un bache de dos metros de diámetros que fue subsanado la semana pasada— se suman presuntas irregularidades en el diseño que podrían comprometer la estructura.

El Ing. Oscar Rafael Anyosa, decano del CD Lima-CIP, explica que esta fue la conclusión a la que se llegó tras una inspección realizada el 17 de julio pasado. En declaraciones a El Comercio, señaló que el arco que sostiene el puente no tiene la altura adecuada y hay fuertes vibraciones ante el paso de vehículos pesados. Además, se encontraron conexiones eléctricas expuestas y ausencia de un sistema de drenaje.

– Al detalle –

El puente Leoncio Prado, ubicado a la altura de la cuadra 52 de la Vía Expresa de Paseo de la República, fue construido entre marzo y diciembre de 2018 por el Consorcio Fénix a un costo de S/12 millones.

Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros advierte riesgo latente en puente Leoncio Prado.

Se trata de un puente de arco tipo bow-string que no requiere un pilar de apoyo como en otros casos. El problema, según el ingeniero Rafael, es que el arco tiene la mitad del alto que debería. “La altura debe ser por lo menos de 6,5 m para que esté dentro de los estándares, pero aquí hay 3,40 m”, dijo. Además señala que las columnas metálicas, al estar soldadas, estarían enviando un esfuerzo extra a los cimientos, con riesgo de desviarlos.

La tercera advertencia tiene que ver con las intensas vibraciones. “Si la vibración es mayor a lo permitido puede producirse un efecto de resonancia, que es como si tuviéramos un pequeño terremoto en el puente. Aquí hay el doble al menos. Con un gran sismo puede haber problemas”, explicó Óscar Rafael Anyosa.

El ingeniero Óscar Rafael sostiene que el puente Leoncio Prado presenta irregularidades en su estructura. Este video fue grabado el lunes 22 de julio.

Esto tiene que ver con una de las situaciones adversas que detectó la Contraloría durante una inspección realizada en mayo pasado. Según el Informe de Hito de Control N° 1140-2019-CG/LICA-SCC, se entregó el puente sin que se realizara la prueba de carga, para evaluar la respuesta ante el paso de un camión, por ejemplo, tal como lo exigía el expediente técnico.

—Constructora responde —

El Ing. Luis Guarnizo Verde, gerente de Asphalt Technologies SAC, empresa que integra Consorcio Fénix, asegura que la obra respetó las normas técnicas que exige el Estado, por lo que descarta futuros daños en la estructura. En defensa de su empresa, informó que desde el 2008 han instalado más de 200 puentes en el país sin inconvenientes. Esta fue la primera vez que trabajaron con Emape.

“Me asombra y me deja un mal sabor las declaraciones de representantes del Colegio de Ingenieros. Las afirmaciones no tienen sustento teórico. El diseño fue realizado por el proyectista y respeta todas las normas. Si hubiese existido algún problema estructural, no tendría 7 años de garantía”, dijo a este Diario.

En su opinión, las críticas a tendrían un tinte político más que técnico. E incluso sospecha que el bache que apareció hace unas semanas en el puente se trató de un “sabotaje”. Además, aclara que si bien Castañeda inauguró el puente, fue recién en marzo de este año que la Municipalidad de Lima lo recibió oficialmente, sin observaciones estructurales. “Aún no se liquida la obra”, agregó.

El Puente Leoncio Prado se ubica a la altura de la cuadra 52 de Paseo de la República y que une los distritos de Miraflores y Surquillo. (Jesús Saucedo /GEC)

Por su parte, Emape, entidad adscrita a la Municipalidad de Lima, aseguró que la obra fue evaluada por el ingeniero Carlos Casabonne, especialista en ingeniería estructural, quien concluyó que el diseño era adecuado según las normas técnicas nacionales e internacionales.



Asimismo, señalan que el CDLima CIP, en la carta n° 034-2019/CIC, “señala que el diseño y los planos de construcción del puente Leoncio Prado cumplen lo establecido por AASHTO [norma internacional] y son complementarios con las normas peruanas”.



Al respecto, el Ing. Rafael sostiene que dicho informe sí contenía las advertencias que ahora se señalan. “La mayoría de observaciones que ahora hacemos también se hizo por escrito en su momento”, dice.