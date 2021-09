Unidad de Investigación

En los últimos dos años, el aniego en San Juan de Lurigancho por el colapso de las tuberías de alcantarillado que IVC Contratistas Generales S.A. instaló entre 2012 y 2013 —como parte de la reubicación del colector por las obras del Metro de Lima—, ha ocasionado el desembolso de S/ 181.9 millones para cubrir los perjuicios del siniestro hasta junio pasado, es decir sin incluir los causados a inicios de este mes.

De ese monto, S/ 80.6 millones corresponden a gastos de fondos públicos realizados por Sedapal y el resto, S/ 101 millones, a la cobertura de la aseguradora Mapfre, contratada por la entidad estatal, según información oficial recogida hasta junio del presente año.

En específico, Sedapal ha destinado S/ 34 millones para la reparación de los daños del colapso del ducto ubicado cerca a la estación Pirámides del Sol, que ocurrió el 13 de enero de 2019.

Sobre la reubicación del Colector Canto Grande, ejecutado por IVC Contratistas Generales por encargo del consorcio de Odebrecht y Graña y Montero —responsables del tramo 2 de la Línea 1 del Metro—, la Contraloría emitió un informe de auditoría en octubre de 2020, correspondiente al periodo 2011 al 2014.

En su informe, el órgano de control señala que hubo una “ausencia total de los controles técnicos [de los trabajos de reinstalación], especialmente en las redes primarias de alcantarillado” debido a que no se gestionó la contratación de la supervisión de obra respectiva.

“La ejecución [de la reubicación de la tubería] no se ciñó al expediente técnico [proporcionado por Sedapal], y empezó más de cuatro meses antes que Sedapal aprobara dicho expediente”, se añade.

Además, la Contraloría indica que el consorcio de Odebrecht y Graña y Montero fue “favorecido indebidamente” por funcionarios de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) al permitirle contratar de forma directa a una tercera compañía (IVC Contratistas Generales), sin tener un marco legal que lo sustente.

Ante los auditores del ente de control, funcionarios de Sedapal reconocieron que no participaron de los trabajos de supervisión y que solo firmaron las actas de recepción de obra cuando esta había entrado en funcionamiento. Pese a la gravedad de los hechos, tres de los seis funcionarios que firmaron las actas aún trabajan en Sedapal y no han sido sometidos a procesos disciplinarios.

Asimismo, el documento consigna conclusiones de reportes de especialistas respecto a lo sucedido en enero de 2019: “Sobre las causas de la falla del colector […] estableciendo que la compactación defectuosa del relleno circundante a las tuberías corrugadas del citado colector, cuyo material no cumplía con las especificaciones para este tipo de relleno, incidió en las deformaciones y colapso de las mencionadas tuberías”.

Fuentes de la Contraloría informaron a este Diario que copia de la Auditoría fue derivada al Primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial especializada en Delitos de corrupción de funcionario para que accione dentro del ámbito de su competencia.

En Lima Norte

Como parte de un consorcio, IVC Contratistas Generales ejecuta desde 2017 el proyecto “Lima Norte II” para la construcción de infraestructura de agua y alcantarillado de siete distritos de esa zona de la capital, así como el Callao, que reciben agua potable de la planta de tratamiento de Huachipa.

La referida empresa y Constructora M.P.M. conforman el Consorcio Saneamiento Lima Norte Lote 3, que suscribió con Sedapal un contrato por S/ 107.9 millones, el cual es financiado con operaciones de endeudamiento externo con entidades como JICA de Japón y el Banco Alemán de Desarrollo (KFW por su siglas en inglés).

Según documentación oficial, Sedapal aprobó en sesiones de directorio seis incrementos de presupuesto de obra (Lote 1 y 3 respectivamente) por S/ 25 millones en total, de los cuales el 99% (S/ 24.8 millones) se autorizaron durante la gestión de Francisco Dumler, quien asumió la presidencia de la entidad el 23 de marzo de 2019.

Entre los motivos de esos adicionales, con los que el costo del proyecto aumentó en 23%, se anotó: “deficiencias del expediente técnico de obra”.

Luisa Eyzaguirre, Secretaria del sindicato de Sedapal comentó a este Diario sobre los cuatro aniegos registrados en los últimos dos años suscitados en San Juan de Lurigancho. “Se intentó responsabilizar a la empresa [Acciona] por el aniego ocurrido en el 2019, fue un punto que intentaron solucionar, pero la magnitud del problema fue mucho más grande [...] el problema se da a lo largo de los tres kilómetros de tubería que está siendo cambiada por otro consorcio [contratado por Sedapal]”.

Aclaró que los trabajadores involucrados en la recepción de la obra ocurrida en el año 2013 ocupan cargos inferiores y no hay responsable hasta la fecha, tampoco se ha formulado denuncias ni abierto procesos administrativos. Enfatizó: “Mientras no se establezcan responsabilidad en las empresas como IVC [Contratistas Generales S.A.], van a seguir licitando con el Estado [...] este caso de San Juan de Lurigancho no es el único, también hay problemas en Cajamarquilla que lo hemos denunciado”.

En diálogo con El Comercio, el apoderado de la compañía, Jorge Ojeda, negó que IVC Contratistas Generales S.A. tenga responsabilidad alguna en el aniego en San Juan de Lurigancho: “El servicio ejecutado fue recibido a conformidad por nuestro cliente y por Sedapal, sin observación alguna”.

Sostuvo que la obra contó con la supervisión de la empresa estatal y rechazó los resultados técnicos de la Contraloría: “La evaluación realizada por la aseguradora y el ente de control se sustentan en evaluaciones del suelo post aniego en terrenos disturbados, por lo que no reflejan las condiciones técnicas de ejecución de obras del año 2012”.

De otro lado, este Diario intentó buscó la versión de Sedapal a través de la oficina de prensa, pero no hubo respuestas a las llamadas, mensajes y pliego de preguntas que fue enviado por correo.

Vinculadas

El 26 de diciembre 2018, el Programa Agua Segura para Lima y Callao firmó con IVC Contratistas Generales un contrato por S/ 288.5 millones para que amplíe el sistema de agua potable y alcantarillado en el Anexo 22 Pampa Jicamarca de Canto Grande, perteneciente al distrito de San Antonio de Huarochiri, obra situada cerca al lugar del siniestro.

Antes, la compañía ha realizado obras en otros distritos de Lima como San Isidro, San Miguel (Parque de Las Leyendas), San Martín de Porres, Carabayllo, Chosica (Ñaña). En Ica: en Salas, Santiago, Subjantalla, Hospital Santa María del Socorro, Universidad Nacional San Luis Gonzaga. También en localidades de La Libertad, Piura y Áncash.

