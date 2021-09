Conforme a los criterios de Saber más

“Fundado en 1839, El Comercio ha sido testigo de la mayor parte de la historia republicana del Perú”. Este es uno de los datos históricos que el público podrá conocer sobre el tradicional edificio de este Diario, ubicado en el cruce de los jirones Lampa y Miró Quesada (ahora Santa Rosa), en el Centro Histórico de Lima, a través de un video al cual accederá tras escanear el código QR impreso en una placa metálica instalada en la fachada.

Así como el edificio de este Diario, en esta iniciativa han sido incluidos otros 205 espacios emblemáticos del Cercado de Lima y el Rímac, entre casonas, iglesias, esculturas, plazas y más. Algunos de ellos son la Casa Aliaga, el Museo Bodega y Cuadra, la Catedral de Lima, la Casona de San Marcos, la Iglesia de San Pedro, la Alameda de los Descalzos, el Paseo de los Héroes Navales, el parque La Muralla, entre otros.

En 206 sitios históricos de Lima, entre ellos el edificio de este Diario, se han instalado placas de 15x15 cm. (Foto: Jorge Cerdán)

El tamaño de las placas es de 15 x 15 centímetros, mientras que los videos tienen una duración máxima de dos minutos y medio. Estos cuentan con subtítulos en inglés y español, además de lenguaje de señas para las personas con discapacidad auditiva.

Reactivación del turismo urbano

En diálogo con este Diario, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, comentó que esta iniciativa forma parte de un proceso de recuperación del Centro Histórico de Lima, aprobado por una ordenanza meses atrás por el municipio capitalino, y en el marco del bicentenario patrio.

“La meta en un principio era instalar estas placas con el código QR en 200 espacios emblemáticos, sin embargo, ya hemos superado esa cifra. A través de estos videos queremos acercar la historia de estos sitios a los ciudadanos, y qué mejor forma de hacerlo que de una manera rápida, amena y con el uso de la tecnología. Además, nos ayuda a fomentar el turismo urbano”, indicó.

Códigos QR se encuentran impresos en placas metálicas instaladas en las fachadas de varios espacios emblemáticos del Centro Histórico de Lima y del Rímac. (Foto: César Campos)

El burgomaestre explicó también que algunos de estos espacios son incluidos en recorridos turísticos que realiza la Municipalidad de Lima. “Por motivo de la pandemia los grupos son reducidos, entre 6 a 8 personas. Con la guía de personal de la comuna estas personas, previamente inscritas, parten del municipio y recorren varios sitios emblemáticos. En todo momento garantizamos el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad”, detalló,

Señaló que hay gente que no tiene una noción exacta de dónde quedan las esculturas, calles o museos, por lo que esta iniciativa busca facilitar el acceso a distintos sitios y a información histórica. “Solo necesitan un celular para poder escanear los código QR. Hay que tener en cuenta que quien no conoce no valora y quien no valora no defiende”, resaltó la autoridad.

Uno de los sitios donde se han instalado estos códigos QR es el Museo Bodega y Cuadra. (Foto: César Campos)

En tanto, Muñoz informó que como parte del proceso de recuperación del Centro Histórico de Lima, su gestión ha llevado a cabo varias restauraciones de monumentos e inmuebles emblemáticos. Uno de ellos es la Plaza San Martín, donde se ha recuperado casi totalmente la escultura del libertador. Otros sitios son las plazas Grau, Bolognesi y Dos de Mayo. En el caso de la Plaza Mayor, frente a Palacio de Gobierno, el alcalde precisó que se ha recuperado notablemente la pileta, que estaba sobrepintada. “Se han mandado confeccionar azulejos, que originalmente tenia la pileta. Una vez colocadas estará funcionando en todo su esplendor”, sostuvo.

LEE TAMBIÉN: Los secretos de una Lima subterránea y su relación con el hallazgo en la plazuela San Francisco

Asimismo, el burgomaestre de Lima indicó que se viene culminando los trabajos de recuperación en la Plaza Francia, la fachada de la iglesia La Recoleta y el Paseo de los Héroes Navales. Adelantó que hay un proyecto que se está trabajando con la Marina de Guerra del Perú para que en este último espacio se incorporen más héroes navales.

“De esta manera buscamos que el corazón de la ciudad sea recuperado y ,desde ahí, se irradie toda esa fortaleza y energía hacia el resto de la ciudad capital”, manifestó.

Otro sitios que cuenta con códigos QR es la Plaza Perú, a lado de Palacio de Gobierno. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Una narración directa y amena de la historia

Las intervenciones arquitectónicas hechas en la Casona de San Marcos, así como la unión de una infraestructura colonial y prehispánica en la construcción de la Casa Aliaga, son otros de los datos proporcionados por los videos a los que el público puede acceder con tan solo escanear el código QR impreso en placas metálicas.

Para el historiador y docente de la Universidad de Lima, Juan Luis Orrego, con la instalación de estos códigos QR, Lima se pone a la vanguardia y a la altura de ciudades norteamericanas y europeas, que utilizan esta tecnología desde hace como una alternativa práctica y directa de promover el turismo.

LEE TAMBIÉN: Barrios Altos y un legado histórico en estado crítico en el Centro de Lima

“Es un gran avance porque muchas ciudades del mundo ya cuentan con esta tecnología. Ya es cuestión de cada lugar decidir si comparte algún video, texto o audio. Una de los ventajas más relevantes es que esta información es gratuita, e incluso la puedes guardar en tu celular. Además, ya no necesitas un guía. Puedes ir y libremente armar tu ruta. Es una forma directa y democrática de acceder a información de estos espacios emblemáticos”, resaltó.

El especialista también compartió con El Comercio algunos datos históricos que el público puede ver en los videos y también anécdotas y secretos detrás de estos espacios del Centro Histórico de Lima.

Con respecto a la Casona de San Marcos, por ejemplo, detalló que el local donde funciona, al lado del Parque Universitario, era en un principio el colegio jesuita. Vale precisar que esta congregación llegó al Perú a partir de 1767, año en que los jesuitas fueron expulsados de España y sus colonias. Luego, pasó a ser el colegio de San Carlos, que tenía su propia iglesia.

La Casona de San Marcos es uno de los inmuebles más emblemáticos que hay en Lima. Por este recinto ha pasado gran parte de la élite política e intelectual del Perú. (Foto: César Campos)

“Durante el siglo XIX, la Universidad de San Marcos se muda a ese local. Arquitectónicamente ha recibido una serie de modificaciones, hasta ser el inmueble que se puede apreciar en la actualidad. Sus antecedentes datan desde la época virreinal, y siempre estuvo dedicado a la cultura y la educación. Hace casi 20 años se le hizo una restauración importante, por eso es que ahora luce remozado. Ahí funciona el Centro Cultural de San Marcos”, dijo.

La Casona de San Marcos ha sido sede de una serie de acontecimientos en la vida política y estudiantil del siglo XX, siempre vinculado a estudiantes y docentes de la universidad. Por este recinto ha pasado gran parte de la élite política e intelectual del Perú. “Otro dato muy importante es que la antigua iglesia de San Carlos, durante el Gobierno de Leguía, en 1924, cuando se celebraba el bicentenario de la Batalla de Ayacucho, fue reconvertida a Panteón de los Próceres”, agregó Orrego.

Y si de particularidades se trata, no se puede dejar de mencionar a la Casa Aliaga. Hasta donde se sabe, esta casona es la única en América hispana que viene siendo ocupada por la misma familia desde el siglo XVI.

La Casa Aliaga es la única casona en Hispanoamérica que viene siendo ocupada por la misma familia desde el siglo XVI. (Foto: César Campos)

“Este es un caso muy interesante en el contexto de las urbes de Hispanoamérica. En este lugar vivió Jerónimo de Aliaga, quien fue uno de los que acompañó a Pizarro en sus diversos viajes, incluido por supuesto al Perú. Él también figura como uno de los vecinos fundadores de Lima”, contó el historiador.

Por otro lado, la casa tiene un diseño interior muy curioso, ya que fue construida sobre un adoratorio o huaca. “Es una construcción de origen colonial que se superpone a una construcción prehispánica. Y al no ser un terreno plano, tuvieron que adaptar el piso al recinto precedente”, explicó.

VIDEO RECOMENDADO

Actualmente las autoridades sanitarias alrededor del mundo se encuentran alertas y buscan evitar su propagación. null