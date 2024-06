Vista panorámica del estado actual de la plazuela de San Francisco. Foto: Giancarlo Ávila. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

Ubicada entre los jirones Lampa y Ancash, este emblemático espacio público del Centro Histórico de Lima data del siglo XVII. La MML en 1987 enrejó la plazuela para darle seguridad a las dos iglesias unidas por ella: la Iglesia de San Francisco y el Santuario de la Señora de la Soledad. Más de dos décadas después, la comuna presentó un proyecto para la recuperación de toda la plaza.

“Este proyecto involucra la renovación del piso de la plazuela con piedra granítica, la instalación de nuevo mobiliario de descanso para los ciudadanos, mejorar la iluminación pública a través de alumbrado ornamental LED, la restauración de la pileta y la instalación de tres ventanas de exposición arqueológicas para integrar al espacio los hallazgos del atrio de la iglesia de la Soledad”, declaró a El Comercio Luis Martín Bogdanovich, gerente de Prolima, gerencia de la MML que recupera el valor cultural del centro de la capital desde el 2019.

Cronología de una disputa

En enero del 2022, el Ministerio de Cultura (Mincul) emitió una resolución en la que autorizó la ejecución del proyecto para la recuperación integral de la plazuela. Un mes después, la MML retiró el cerco perimétrico de la plazuela pública —en compañía de la Fiscalía de Prevención del Delito, la Policía Nacional y el Mincul— e inició restauración en mayo; la obra debía terminar en diciembre del 2022.

Sin embargo, esto derivó en una disputa legal entre el municipio y la congregación de los franciscanos que persiste hasta hoy: en marzo del 2022, la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles interpuso una acción de amparo en contra de la MML y el Ministerio de Cultura .

El 17 de agosto del 2022, el Poder Judicial (PJ) concedió a la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú la medida cautelar en contra de la MML por los trabajos de recuperación de la plazuela de San Francisco. Desde entonces, la plaza permanece cerrada con la obra inconclusa.

“Al momento de la suspensión, se había avanzado con el levantamiento de todo el piso del espacio público, se compactó y apisonó el área del nuevo atrio de la iglesia de San Francisco, se liberó de repintes la fuente ornamental y se evaluó su sistema de tuberías para su futura restauración. También, se descartó la existencia de catacumbas sepulcrales debajo de la plazuela, como señalaban los franciscanos. Sin embargo, los trabajos de restauración en la pileta quedaron inconclusos, lo que ha derivado en el daño de sus elementos. Además, por hallarse a la intemperie y sin culminar, se ha dañado el apisonado en la plazuela, por lo que un porcentaje deberá hacerse de nuevo ”, detalló Bogdanovich.

Restauración inconclusa de la pileta de la plazuela tras la paralización de la obra de recuperación. Foto: Giancarlo Ávila. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

“Se han dañado una serie de piezas de acero expuestas, por lo que necesitan de un tratamiento para su recuperación. El perjuicio económico asciende a 250 mil soles”, añadió.

¿Por qué la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad se sumó a la demanda?

Pero la MML no es la única entidad que se ha pronunciado como afectada por este caso judicial. La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad también participa de la demanda en consonancia con la comuna, pues la puerta principal de su templo da hacia la plazuela cerrada.

En conferencia de prensa, Lucas Ghersi, abogado defensor de la cofradía, aseguró que la demanda de los franciscanos “no tiene ningún sustento legal”.

“La Provincia Franciscana de los XII Apóstoles señala que existe una afectación al patrimonio. Sin embargo, lo que busca la obra de Prolima es poner en valor un espacio importante del patrimonio histórico de Lima. No se ha afectado ni las catacumbas ni inmueble alguno. Además, la reja perimétrica de la plazuela no es un elemento de valor histórico, ya que fue colocada en 1987 ”, manifestó Ghersi.

Lucas Ghersi, abogado defensor de la Cofradía de los soledeños y Francisco Romero, procurador de la Cofradía. Foto: Prolima. / CESAR CAMPOS

La decisión del PJ de agosto del 2022 en contra de la MML fue inmediatamente apelada por la municipalidad. En abril de 2023, la Corte de Justicia de Lima declaró infundada la demanda de los franciscanos, argumentando que el cerco perimétrico no poseía valor cultural suficiente para justificar su conservación . Dicha congregación apeló la decisión y actualmente aguardan la respuesta de las autoridades.

En marzo de 2024, se programó la audiencia en segunda instancia. Un mes después, tres magistrados del Poder Judicial votaron en segunda instancia por declarar improcedente la demanda de los franciscanos y uno votó por declararla como infundada. No obstante, no se ha llegado a una solución definitiva.

¿Por qué no se reanudan los trabajos de restauración de la plazuela de San Francisco?

¿Por qué aún el PJ no ha emitido una sentencia? Según la defensa de la Cofradía, esto ocurre debido a diferencias en la redacción de los votos de improcedencia.

“Desde nuestro punto de vista, el PJ considera que los tres votos improcedentes no son iguales, sino que hay dos tipos distintos. Aparentemente, dos magistrados declararon la improcedencia y señalaron que debe dejarse a salvo el derecho de los franciscanos de acudir a la vía correspondiente, mientras que el otro magistrado declaró la improcedencia e indicó que los franciscanos no deben pagar todos los costos del proceso”, explicó Ghersi.

Vista desde afuera del cerco de obra de la plazuela. Foto: Giancarlo Ávila. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

“ Es decir, existe una diferencia en detalles mínimos de redacción que no son jurídicamente relevantes, porque el sentido de los tres votos es el mismo: la improcedencia . Entonces, no debería retrasarse la decisión”, agregó.

Asimismo, el letrado aseguró que, según la Ley Orgánica del PJ, si tres magistrados votan que una demanda es improcedente, entonces existe una sentencia que reconoce la improcedencia del caso. “ Hay diferencias en la redacción, pero no en el tema de fondo que es la improcedencia, por lo que ya hay sentencia . No podemos aceptar que los votos no se cuenten de acuerdo a la lógica más elemental”, aseveró.

El piso de la plazuela de San Francisco ha quedado expuesto debido a la paralización de la obra. Foto: Giancarlo Ávila. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

Por otro lado, Ghersi mencionó que, el 24 de junio, el PJ notificó a la defensa de la cofradía que la empresa Enel solicitó ser incorporada al proceso de demanda, debido a que la paralización de la obra de restauración impide el mantenimiento de una subestación eléctrica ubicada por debajo de la plazuela de San Francisco. “Enel abastece de electricidad a una parte importante del Centro Histórico de Lima, incluso al Palacio de Gobierno”, mencionó el abogado.

¿Por qué las obras podrían continuar detenidas?

Hoy a las 10 de la mañana, el PJ realizará la audiencia que resolverá en segunda instancia el caso que enfrenta a los franciscanos y la MML. Una decisión favorable a la municipalidad permitiría la reanudación de la recuperación de la plazuela. Sin embargo, Ghersi advirtió que las obras continuarían paralizadas, pues los franciscanos pueden acudir al Tribunal Constitucional de recibir una decisión desfavorable .

“Este reclamo puede prolongar la demora de la obra hasta por un año. Por eso, invocamos a que se detenga este conflicto y se piense en el bien común, no solo de los franciscanos, sino de la ciudad. Lima ha perdido uno de sus espacios públicos más emblemáticos”, afirmó Ghersi.

Por su parte, Bogdanovich solicitó que el PJ realice un fallo favorable a la MML que permita continuar con la recuperación de la plazuela. “No hay razón técnica por la que esa obra deba estar paralizada. La labor de Prolima no afecta al patrimonio cultural, porque cuenta con la aprobación del Ministerio de Cultura. No se puede impedir que los habitantes de Lima gocen de un espacio público histórico ”, afirmó.

El Comercio solicitó una entrevista a la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles. La institución respondió que brindarían declaraciones el miércoles luego de la sentencia.

1 Enero de 2022 El Ministerio de Cultura emite resolución con la que autoriza la ejecución del proyecto para la recuperación integral de la plazuela de San Francisco. 2 Febrero de 2022 Previa comunicación a la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles, el Ministerio de Cultura y la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, la a Municipalidad de Lima retira el cerco perimétrico de la plazuela pública, en compañía de la Fiscalía de Prevención del Delito, la PNP y el Mincul. 3 Marzo 2022 La Provincia Franciscana de los XII Apóstoles interpone una acción de amparo en contra de la MML y el Ministerio de Cultura. 4 Marzo - Junio 2022: Se desarrollaron cuatro reuniones entre representantes de la MML, Prolima y la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles buscando consenso entre las instituciones. 5 Agosto de 2022 El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional concede la medida cautelar solicitada por la Provincia Franciscana. En consecuencia, la obra queda paralizada. La decisión fue inmediatamente apelada por la MML. 6 Abril del 2023 Juez titular del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte de Justicia de Lima declara  infundada la demanda interpuesta por la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles. Los franciscanos apelaron la decisión. 7 Marzo de 2024 Se programa la audiencia en segunda instancia. 8 Abril 2024 En segunda instancia, tres magistrados declararon como improcedente la solicitud de nulidad presentada por la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles ante la Superintendencia de Bienes Nacionales. Un magistrado la declaró como infundada. Sin embargo, según la defensa de la Cofradía, diferencias en la redacción de los votos improcedentes han impedido una solución definitiva por parte del PJ.

Conferencia de prensa de los franciscanos

El 12 de junio, la congregación franciscana realizó una conferencia de prensa sobre la disputa legal con la MML. Fabricio Valencia, abogado especializado en patrimonio, declaró que la obra para la recuperación de la plazuela pública de San Francisco de Prolima no cuenta con un estudio de impacto patrimonial.

En una entrevista previa, Bogdanovich declaró a El Comercio que el proyecto cuentan con dicho estudio y también con un plan de monitoreo arqueológico. “No hay ninguna ley en el Perú que exija tener un estudio de impacto al patrimonio para un proyecto de esta naturaleza que es restauración. A pesar de que no es una exigencia, nosotros, ante las demandas y pretensiones de los franciscanos, hemos desarrollado este impacto este año [2022]”, aseveró.