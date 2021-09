La cifra de choques o atropellos en los que están involucradas las motocicletas está fuera de control en Miraflores: actualmente casi la mitad de estos casos ocurre a bordo de estos vehículos.

Entre el 2019 y el 2021 se han registrado 7.001 siniestros viales, de los cuales 2.408 fueron en moto. Cada año el porcentaje de estos casos ha aumentado en 10%, según un informe de la Subgerencia de Movilidad Urbana de Miraflores.

Cámaras de seguridad registran accidente en el cruce de las avenidas Arequipa y Angamos.

En el 2019, de los 3.585 accidentes en el distrito, en 1.050 hubo una moto involucrada (29%). En el 2020, a pesar de las restricciones vehiculares, hubo 2.200 siniestros, de los cuales 804 tuvieron una motocicleta en la escena (36%). En el 2021, hasta junio, de los 1.216 accidentes que se registran, 554 ocurrieron con este vehículo de dos ruedas (45,5%) . Unos 160 motociclistas terminaron mutilados o en UCI. Uno de esos casos ocurrió en agosto de este año en el cruce de la vía expresa con la avenida Angamos:

Cámaras de seguridad registran accidente en Angamos y Vía Expresa.

Hay una suma de factores que, como piezas de un rompecabezas, se conectan para desencadenar esta grave situación. El principal eslabón es el tema de los brevetes. Cada día en el Perú se venden cerca de 1.100 motocicletas, según la Asociación Automotriz del Perú: unas 45 cada hora. El problema radica en que las personas que adquieren este vehículo reciben un brevete sin ser evaluadas: no pasan exámenes de normas ni pruebas de manejo.

La mayoría de municipios provinciales, encargados de emitir este documento, ofrece la entrega de la licencia por S/150 mediante tramitadores o en las propias concesionarias. Esto ocurre desde hace al menos una década, frente a la vista del propio Ministerio de Transportes (MTC). El mismo MTC reconoció en el 2020, en un comunicado, que “los municipios provinciales emiten licencias sin evaluación”.

En los últimos años, El Comercio ha recogido casos de más de diez conductores de motos que afirman haber recibido su licencia en los municipios de Oyón, Chincha, Canta o Huarochirí por delivery.

El MTC no tiene un registro de brevetes de moto: cada municipio tiene su propio padrón, pero a la vez, cualquiera es válido en todo el país. Eso explica por qué todas las licencias de moto son diferentes entre provincia y provincia, y no hay una manera en que la policía sepa si una es verdadera o no.

“El MTC debería integrar los brevetes de moto al sistema nacional de conductores, como todos los demás tipos de brevete, con el fin de controlar su emisión. Actualmente (por la manera en que se emiten) los choferes no están capacitados para manejar este vehículo”, dice Carlos Peña, subgerente de Movilidad de Miraflores.

La falta de un sistema que centralice los brevetes de moto hace que cualquiera pueda sacar una licencia por cada provincia. “Uno puede tener licencias de moto de provincias diferentes. Comete un atropello con una de ellas, la policía se la quita, pero tiene otras tres”, dice Lino de la Barrera, abogado especialista en materia de tránsito y transporte.

TE PUEDE INTERESAR