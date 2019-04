Hombre de 82 años cumplió su sueño de ingresar a la universidad | VIDEO

Eleodoro Magnolio Cadillo Quino, de 82 años, ingresó a la Universidad de Lima para estudiar la carrera de Derecho, convirtiéndose en el primer "cachimbo" octogenario en la historia de esta casa de estudios.



Cadillo Quino indicó en informe de 'Latina'que se preparó en su hogar para aprobar el examen de admisión de esta universidad. Además, su esposa se convirtió en su soporte para cumplir uno de sus anhelados sueños que no pudo realizar antes por temas económicos.

“Yo quería dar el ejemplo que sí se puede. No me prepararé en ninguna institución educativa. Me presenté a dar el examen solamente con lo que sabía”, señaló el hombre de 82 años.

Entre tanto, sus compañeros de clases resaltaron la actitud de Eleodoro Cadillo por ser un ejemplo para los demás.

“Me siento muy feliz por usted de que esté estudiando”, señaló uno de sus compañeros. “Lo apoyaremos y también sé que él nos apoyará”, añadió otro alumno.